Жаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлислари учун янги мавсумгача йўриқнома
2026-йилги Жаҳон чемпионати якунлангач, миллионлаб футбол мухлислари қалбида ўзига хос бўшлиқ пайдо бўлди. Бир ой давом этган шиддатли баҳслар, кутилмаган натижалар ва ҳаяжонли лаҳзалардан сўнг, кундалик ҳаётга қайтиш кўпчилик учун осон кечмаяпти. Ижтимоий тармоқларда ҳатто "Жаҳон чемпионатидан кейинги депрессия" атамаси ҳам пайдо бўлди. Бироқ, катта футбол танаффусга чиққани йўқ, аксинча, клублар даражасидаги янги ҳаяжонлар остонасида турибмиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Европанинг етакчи чемпионатлари бошланишига ҳали бир ойдан кўпроқ вақт бор бўлса-да, футбол олами тиниб қолгани йўқ. Мухлислар учун асосий савол битта: ички чемпионатлар стартигача бўлган вақтни қандай мазмунли ўтказиш мумкин? Goal.com нашри маълумотларига кўра, футбол ишқибозлари учун зерикишга ҳожат қолдирмайдиган бир қатор нуфузли мусобақалар ва ўртоқлик учрашувлари режалаштирилган.
Янги мавсумнинг илк қадамлари ва нуфузли турнирларМавсумолди тайёргарлик доирасида кўплаб гранд жамоалар турли қитъаларда ўз назорат ўйинларини ўтказишади. Айниқса, Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси томонидан анъанавий тарзда ташкил этиладиган турнирга эътибор қаратиш лозим. 9-август куни Лондоннинг "Эмирейтс" стадионида Арсенал ҳамда Германиянинг Боруссия Дортмунд клублари ўртасида Эмиратес Куп баҳси бўлиб ўтади. Ушбу ўйин янги мавсум олдидан жамоаларнинг қай даражада тайёр эканлигини кўрсатиб берувчи муҳим имтиҳон бўлиши кутилмоқда.
Шунингдек, Лионель Месси ва Муҳаммад Салах каби юлдузларнинг мухлислари учун ҳам янгиликлар талайгина. Лионель Месси ўзининг MLSдаги саргузаштларини давом эттираётган бўлса, Муҳаммад Салах Ливерпул таркибида янги мураббий қўл остида илк расмий ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда. Европанинг топ-клублари АҚШ ва Осиё бўйлаб сафарларини бошлаб юборишган.
Чемпионатлар старти ва саралаш босқичлариЕвропа футболига чанқоқ мухлислар учун Испания Ла Лигаси 15-августдан ўз эшикларини очади. Аммо ундан ҳам аввалроқ, 13-август куни Саудия Арабистони Рошн лигаси старт олади. Сўнгги йилларда юлдузлар маконига айланган ушбу чемпионат кўплаб мухлислар диққат марказида бўлиши шубҳасиз. Қуйида яқин орада эътибор қаратиш лозим бўлган мусобақалар келтирилган:
- Чемпионлар лигаси ва Европа лигасининг саралаш босқичлари;
- Эмиратес Куп доирасидаги Арсенал – Боруссия Дортмунд учрашуви;
- Саудия Арабистони чемпионатининг янги мавсуми;
- Испания Ла Лигасининг очилиш ўйинлари.
…