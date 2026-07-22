Жаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлислари учун янги мавсумгача йўриқнома

·22·Спорт
Жаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлислари учун янги мавсумгача йўриқнома

2026-йилги Жаҳон чемпионати якунлангач, миллионлаб футбол мухлислари қалбида ўзига хос бўшлиқ пайдо бўлди. Бир ой давом этган шиддатли баҳслар, кутилмаган натижалар ва ҳаяжонли лаҳзалардан сўнг, кундалик ҳаётга қайтиш кўпчилик учун осон кечмаяпти. Ижтимоий тармоқларда ҳатто "Жаҳон чемпионатидан кейинги депрессия" атамаси ҳам пайдо бўлди. Бироқ, катта футбол танаффусга чиққани йўқ, аксинча, клублар даражасидаги янги ҳаяжонлар остонасида турибмиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Европанинг етакчи чемпионатлари бошланишига ҳали бир ойдан кўпроқ вақт бор бўлса-да, футбол олами тиниб қолгани йўқ. Мухлислар учун асосий савол битта: ички чемпионатлар стартигача бўлган вақтни қандай мазмунли ўтказиш мумкин? Goal.com нашри маълумотларига кўра, футбол ишқибозлари учун зерикишга ҳожат қолдирмайдиган бир қатор нуфузли мусобақалар ва ўртоқлик учрашувлари режалаштирилган.

Янги мавсумнинг илк қадамлари ва нуфузли турнирлар

Мавсумолди тайёргарлик доирасида кўплаб гранд жамоалар турли қитъаларда ўз назорат ўйинларини ўтказишади. Айниқса, Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал жамоаси томонидан анъанавий тарзда ташкил этиладиган турнирга эътибор қаратиш лозим. 9-август куни Лондоннинг "Эмирейтс" стадионида Арсенал ҳамда Германиянинг Боруссия Дортмунд клублари ўртасида Эмиратес Куп баҳси бўлиб ўтади. Ушбу ўйин янги мавсум олдидан жамоаларнинг қай даражада тайёр эканлигини кўрсатиб берувчи муҳим имтиҳон бўлиши кутилмоқда.

Шунингдек, Лионель Месси ва Муҳаммад Салах каби юлдузларнинг мухлислари учун ҳам янгиликлар талайгина. Лионель Месси ўзининг MLSдаги саргузаштларини давом эттираётган бўлса, Муҳаммад Салах Ливерпул таркибида янги мураббий қўл остида илк расмий ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда. Европанинг топ-клублари АҚШ ва Осиё бўйлаб сафарларини бошлаб юборишган.

Чемпионатлар старти ва саралаш босқичлари

Европа футболига чанқоқ мухлислар учун Испания Ла Лигаси 15-августдан ўз эшикларини очади. Аммо ундан ҳам аввалроқ, 13-август куни Саудия Арабистони Рошн лигаси старт олади. Сўнгги йилларда юлдузлар маконига айланган ушбу чемпионат кўплаб мухлислар диққат марказида бўлиши шубҳасиз. Қуйида яқин орада эътибор қаратиш лозим бўлган мусобақалар келтирилган:

  • Чемпионлар лигаси ва Европа лигасининг саралаш босқичлари;
  • Эмиратес Куп доирасидаги Арсенал – Боруссия Дортмунд учрашуви;
  • Саудия Арабистони чемпионатининг янги мавсуми;
  • Испания Ла Лигасининг очилиш ўйинлари.
Гарчи Чемпионлар лигасининг дастлабки саралаш босқичлари ҳар доим ҳам юқори темпда ўтмаса-да, гуруҳ босқичига чиқиш учун курашаётган жамоалар ўртасидаги шиддат мухлисларни зериктириб қўймайди. Шундай экан, Жаҳон чемпионатидан кейинги тушкунликка берилишга асос йўқ – катта футбол аллақачон қайтмоқда.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиАрсеналЛионель МессиМуҳаммад Салах
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элдор Шомуродов: “Европага кўпроқ футболчиларимиз чиқиши керак”Элдор Шомуродов: “Европага кўпроқ футболчиларимиз чиқиши керак”Бугун, 15:30Жаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлисларини олдинда нималар кутмоқда?Жаҳон чемпионатидан кейинги бўшлиқ: Футбол мухлисларини олдинда нималар кутмоқда?Бугун, 15:18Jeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаJeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокаралардаБугун, 14:51117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?Бугун, 14:26Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиМаттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиБугун, 14:20«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"