Ёнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлди

·0·Дунё
Ёнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлди

Туркиянинг Анталия шаҳрида жойлашган беш қаватли турар жойнинг том қаватида ёнғин келиб чиқди. Кучли аланга ва қуюқ тутун сабаб бинода қолиб кетган икки киши ҳаётини сақлаб қолиш учун хавфли қарорга қўл урди.

Маълум қилинишича, улар дераза орқали ташқарига чиқиб, бир қават пастдаги тор бетон қисмга ўтишга мажбур бўлган. Икки фуқаро бир неча дақиқа давомида бино ташқарисида қолиб, қутқарувчилар етиб келишини кутган.

Воқеа жойига тезкор етиб келган қутқарувчилар ҳамда атрофдаги фуқароларнинг саъй-ҳаракатлари билан улар махсус ускуналар ёрдамида хавфсиз тарзда пастга туширилди. Ҳодиса оқибатида қутқарилганларнинг аҳволи юзасидан расмий маълумот берилмаган. Ёнғин келиб чиқиш сабаблари юзасидан эса тегишли идоралар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Бугун, 16:34Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Бугун, 16:33Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиҲиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиБугун, 16:26 Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқдиБугун, 16:03Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Десертга чумоли қўшган машҳур ошпаз қамоққа тушиши мумкин Бугун, 15:29Туркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиТуркиядаги меҳмонхонада сайёҳлар оммавий заҳарландиБугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?