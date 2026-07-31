Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб урилади

·25·Техно
Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб урилади
Қисқача

Жорий йилнинг 5-август санасида Falcon 9 ракетасининг ишлаб бўлган юқори босқичи Ой сиртига келиб урилиши кутилмоқда. Мазкур қолдиқ 2025-йил январ ойида амалга оширилган Firefly Блуе Гҳост-1 миссиясидан сўнг космосда қолиб кетган еди. Тўқнашув Ойнинг ғарбий қисмидаги Ейнштейн ва Белл кратерлари яқинида содир бўлиб, астрономларга ноёб илмий кузатувларни амалга ошириш имкониятини беради.

Жорий йилнинг 5-август санасида Falcon 9 ракетасининг ишлаб бўлган юқори босқичи Ой сиртига келиб урилиши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу қолдиқ 2025-йил январ ойида амалга оширилган Firefly Блуе Гҳост-1 миссиясидан сўнг космосда қолиб кетган эди. Олимларнинг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, мазкур тўқнашув астрономлар учун ноёб илмий кузатувларни амалга ошириш имкониятини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг фикрича, учрашув Ойнинг ғарбий қисмидаги Эйнштейн ва Белл кратерлари яқинида содир бўлади. Тўқнашув вақтида ҳосил бўладиган чақнаш Ер юзидаги сезгир телескоплар ёрдамида кузатиш учун етарлича ёрқин бўлиши кутилмоқда. Бу эса олимларга космик жисмларнинг табиий сиртлар билан ўзаро таъсирини реал вақт режимида ўрганиш йўлини очади.

Ой чанги ва унинг динамикаси

Янги илмий тадқиқот натижаларига кўра, кучли зарба натижасида отилиб чиққан моддалар шлейфи 75 километрдан 100 километргача бўлган баландликка кўтарилиши тахмин қилинмоқда. Дастлабки дақиқаларда ҳосил бўладиган чанг булути қоронғи осмон фонидан сезиларли даражада ёрқинроқ кўринади. Шунга қарамай, амалдаги кўрсаткичлар назарий ҳисоблардан бироз фарқ қилиши ҳам мумкин.

Олимларнинг таъкидлашича, мазкур ҳодисанинг асосий илмий қиймати қисқа муддатли чақнашнинг ўзида эмас, балки отилиб чиққан моддалар динамикасини таҳлил қилиш ва Ойга зарба бериш моделларини амалда синовдан ўтказишдир. Бундай кузатувлар келгусида фазовий тадқиқотлар учун муҳим назарий асос бўлиб хизмат қилади.

Космик чиқиндилар ва хавфсизлик чоралари

NASA ва бошқа космикагентликлар ушбу жараённи диққат билан кузатиб боришни режалаштирган. Хусусан, Лунар Реконнаиссансе Орбитер (ЛРО) аппарати кутилаётган тўқнашув жойини ҳодисадан тахминан бир ҳафта олдин ва воқеадан бир ҳафта ўтгач суратга олиши кўзда тутилган. Бу эса зарба натижасида юзага келган янги кратер ҳажмини аниқ баҳолаш имконини беради.

Тадқиқотчиларнинг қайд этишича, сунъий космик чиқиндилар билан боғлиқ бундай кузатувлар келажакда Ой инфратузилмаси ва инсониятнинг Ой дастурлари доирасидаги экспедициялари учун юзага келиши мумкин бўлган хавфларни олдиндан баҳолашда муҳим аҳамият касб этади.

Falcon 9ОйКосмик чиқиндиларАстрономияИлмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиIntel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиБугун, 13:50АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиАҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиБугун, 12:54Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиTecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиБугун, 12:27Сатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиСатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиБугун, 12:00Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБугун, 11:20Сунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиСунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди