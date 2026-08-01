«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлди

·43·Спорт
«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлди
Қисқача

Ханси Флик бошчилигидаги «Барселона» мавсумолди ўртоқлик учрашувида Англиянинг «Бирмингҳем» клубига пеналтилар сериясида мағлуб бўлди. Асосий вақти 2:2 ҳисобида якунланган баҳсда каталонияликлар сафида 18 ёшли Ҳамза Абдулкарим дубл қайд етди. Шунингдек, ушбу ўйинда Дортмунднинг «Боруссия» клубидан сотиб олинган Карим Адееми илк бор дебют қилди. «Реал Мадрид» юлдузи Жуд Беллингҳем ўз собиқ жамоасини қўллаб-қувватлаш учун стадионга ташриф буюрди.

Ханси Флик бошчилигидаги янгиланаётган «Барселона» мавсумолди тайёргарлик доирасида Англиянинг «Бирмингҳем» клубига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Драма ва кутилмаган воқеаларга бой ўтган баҳс каталонияликлар учун мағлубият билан якунланди.

Zamin.uz ушбу шиддатли ўйиннинг энг муҳим пайтлари, янги юлдузлар дебюти ва Беллингҳемнинг стадионга ташрифи тафсилотларини тақдим этади.

Асосий вақтдаги жанговар дуранг ва ёш истеъдод шоуси

Учрашув «Бирмингҳем»нинг фаоллиги билан бошланди. 31-дақиқада Аугуст мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бироқ, Флик жамоаси таслим бўлишни хаёлга ҳам келтирмади. Ўйиннинг ҳақиқий кашфиёти, каталонияликлар сафидаги 18 ёшли Ҳамза Абдулкарим бўлди.

Ёш ҳужумчи Флик ишончини тўлиқ оқлади. Аввалига, 42-дақиқада у белгиланган пеналтини совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлимда эса, 60-дақиқада Абдулкарим ўйиндан чиройли гол уриб, «Барселона»ни олдинга олиб чиқди. Миллионлаб мухлислар нигоҳи остида дубл қайд этган ўсмир Фликнинг кейинги режаларидан мустаҳкам жой олишига шама қилди.

Шунга қарамай, мезбонлар 68-дақиқада Солис Жоннинг голи эвазига мувозанатни тиклашди. Асосий вақт жанговар — 2:2 ҳисобида якунланди.

Пеналтилар сериясидаги лотерея: Инглизлар омадлироқ

Ўртоқлик учрашуви форматига кўра, ғолибни аниқлаш учун ўйиндан кейинги ўн бир метрли зарбалар сериясига мурожаат қилинди. Афсуски, Каталония гранди учун бу лотерея омадсиз келди.

«Барселона» футболчиларининг бир нечта хатолари ва инглизлар дарвозабонининг маҳорати натижасида, «Бирмингҳем» серияда 3:2 ҳисобида зафар қучди ва Флик жамоасига мавсумдаги биринчи аламли мағлубиятни тақдим этди.

Адейеми стартда: Миллионлаб мухлислар кутган дебют

«Барселона» мухлислари учун ушбу ўйиннинг энг интиқлик билан кутилган лаҳзаси Дортмунднинг «Боруссия» жамоасидан яқинда сотиб олинган Карим Адейемининг дебюти бўлди. Германиялик вингер старт таркибида майдонга тушди ва ўзига хос фаоллик кўрсатди.

Адейеми биринчи бўлим охиригача ўйнаб, Фликнинг янги ҳужум тизимига мослашишга ҳаракат қилди. Унинг тезлиги ва техникаси сезилиб турди. Иккинчи бўлимда мураббий Адейемини Руни Баржи билан алмаштирди, бу эса мавсумолди ўйинлари учун одатий ҳолдир. Унинг дебюти мағлубият соясида қолган бўлса-да, мухлисларда катта умид уйғотди.

Жуд Беллингҳем трибунада: Учрашувга қўшимча интрига

Ўйиннинг яна бир эътиборли жиҳати трибунада Жуд Беллингҳемнинг пайдо бўлиши бўлди. «Бирмингҳем» клуби тарбияланувчиси ва ҳозирда «Реал Мадрид»нинг етакчи юлдузи ҳисобланган инглиз яримҳимоячиси ўз собиқ жамоасини қўллаб-қувватлаш учун стадионга ташриф буюрди.

Беллингҳемнинг трибунада пайдо бўлиши ва «Реал»нинг асосий рақиби — «Барселона»нинг ўйинини бевосита стадиондан кузатиши ОАВ ва мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.

«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлди

Олдинда — «Ноттингем» ва «Удинезе»: Флик учун синов давом этади

Англия сафари «Барселона» учун шу билан тугамайди. Ханси Флик шогирдлари учун навбатдаги жиддий синов 8 август куни бўлиб ўтади. Шу куни жамоани иккита ўйин кутмоқда:

  1. Англиянинг яна бир рақиби — «Ноттингем Форест» билан баҳс.

  2. Италиянинг амбицияли «Удинезе» жамоасига қарши учрашув.

Англиядаги илк мағлубиятдан сўнг, Флик ушбу ўйинларда тактик ўзгаришлар қилиши ва Адейеми бошчилигидаги янги ҳужум учлигини янада синаб кўриши кутилмоқда.

Ушбу муҳим ўйин таҳлилини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Флик бошчилигидаги янги «Барселона»нинг Англиядаги саргузаштлари ва Беллингҳемнинг трибунадаги ташрифи ҳақида билиши керак.

Сизнингча, Ҳамза Абдулкарим ушбу мавсумда асосий таркибга кира оладими? Адейемининг дебюти ҳақида қандай фикрдасиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

БарселонаБирмингем СитиХанси ФликЖуд БеллингемКарим Адейеми
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Бугун, 09:51Трамп футбол дунёсидаги шов-шувли режаларни инкор этди: Кушнер оиласи ФИФА миллиардлари ортидами?Трамп футбол дунёсидаги шов-шувли режаларни инкор этди: Кушнер оиласи ФИФА миллиардлари ортидами?Бугун, 07:31Футбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қаршиФутбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қаршиБугун, 07:06Тарихий бурилиш: Испаниялик Олимпия чемпиони Чехия миллий жамоасини бошқаради!Тарихий бурилиш: Испаниялик Олимпия чемпиони Чехия миллий жамоасини бошқаради!Бугун, 06:47FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиБугун, 05:32Михаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаМихаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаБугун, 03:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда