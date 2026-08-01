«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлди
Ханси Флик бошчилигидаги «Барселона» мавсумолди ўртоқлик учрашувида Англиянинг «Бирмингҳем» клубига пеналтилар сериясида мағлуб бўлди. Асосий вақти 2:2 ҳисобида якунланган баҳсда каталонияликлар сафида 18 ёшли Ҳамза Абдулкарим дубл қайд етди. Шунингдек, ушбу ўйинда Дортмунднинг «Боруссия» клубидан сотиб олинган Карим Адееми илк бор дебют қилди. «Реал Мадрид» юлдузи Жуд Беллингҳем ўз собиқ жамоасини қўллаб-қувватлаш учун стадионга ташриф буюрди.
Ханси Флик бошчилигидаги янгиланаётган «Барселона» мавсумолди тайёргарлик доирасида Англиянинг «Бирмингҳем» клубига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Драма ва кутилмаган воқеаларга бой ўтган баҳс каталонияликлар учун мағлубият билан якунланди.
Zamin.uz ушбу шиддатли ўйиннинг энг муҳим пайтлари, янги юлдузлар дебюти ва Беллингҳемнинг стадионга ташрифи тафсилотларини тақдим этади.
Асосий вақтдаги жанговар дуранг ва ёш истеъдод шоуси
Учрашув «Бирмингҳем»нинг фаоллиги билан бошланди. 31-дақиқада Аугуст мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бироқ, Флик жамоаси таслим бўлишни хаёлга ҳам келтирмади. Ўйиннинг ҳақиқий кашфиёти, каталонияликлар сафидаги 18 ёшли Ҳамза Абдулкарим бўлди.
Ёш ҳужумчи Флик ишончини тўлиқ оқлади. Аввалига, 42-дақиқада у белгиланган пеналтини совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлимда эса, 60-дақиқада Абдулкарим ўйиндан чиройли гол уриб, «Барселона»ни олдинга олиб чиқди. Миллионлаб мухлислар нигоҳи остида дубл қайд этган ўсмир Фликнинг кейинги режаларидан мустаҳкам жой олишига шама қилди.
Шунга қарамай, мезбонлар 68-дақиқада Солис Жоннинг голи эвазига мувозанатни тиклашди. Асосий вақт жанговар — 2:2 ҳисобида якунланди.
Пеналтилар сериясидаги лотерея: Инглизлар омадлироқ
Ўртоқлик учрашуви форматига кўра, ғолибни аниқлаш учун ўйиндан кейинги ўн бир метрли зарбалар сериясига мурожаат қилинди. Афсуски, Каталония гранди учун бу лотерея омадсиз келди.
«Барселона» футболчиларининг бир нечта хатолари ва инглизлар дарвозабонининг маҳорати натижасида, «Бирмингҳем» серияда 3:2 ҳисобида зафар қучди ва Флик жамоасига мавсумдаги биринчи аламли мағлубиятни тақдим этди.
Адейеми стартда: Миллионлаб мухлислар кутган дебют
«Барселона» мухлислари учун ушбу ўйиннинг энг интиқлик билан кутилган лаҳзаси Дортмунднинг «Боруссия» жамоасидан яқинда сотиб олинган Карим Адейемининг дебюти бўлди. Германиялик вингер старт таркибида майдонга тушди ва ўзига хос фаоллик кўрсатди.
Адейеми биринчи бўлим охиригача ўйнаб, Фликнинг янги ҳужум тизимига мослашишга ҳаракат қилди. Унинг тезлиги ва техникаси сезилиб турди. Иккинчи бўлимда мураббий Адейемини Руни Баржи билан алмаштирди, бу эса мавсумолди ўйинлари учун одатий ҳолдир. Унинг дебюти мағлубият соясида қолган бўлса-да, мухлисларда катта умид уйғотди.
Жуд Беллингҳем трибунада: Учрашувга қўшимча интрига
Ўйиннинг яна бир эътиборли жиҳати трибунада Жуд Беллингҳемнинг пайдо бўлиши бўлди. «Бирмингҳем» клуби тарбияланувчиси ва ҳозирда «Реал Мадрид»нинг етакчи юлдузи ҳисобланган инглиз яримҳимоячиси ўз собиқ жамоасини қўллаб-қувватлаш учун стадионга ташриф буюрди.
Беллингҳемнинг трибунада пайдо бўлиши ва «Реал»нинг асосий рақиби — «Барселона»нинг ўйинини бевосита стадиондан кузатиши ОАВ ва мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Олдинда — «Ноттингем» ва «Удинезе»: Флик учун синов давом этади
Англия сафари «Барселона» учун шу билан тугамайди. Ханси Флик шогирдлари учун навбатдаги жиддий синов 8 август куни бўлиб ўтади. Шу куни жамоани иккита ўйин кутмоқда:
Англиянинг яна бир рақиби — «Ноттингем Форест» билан баҳс.
Италиянинг амбицияли «Удинезе» жамоасига қарши учрашув.
Англиядаги илк мағлубиятдан сўнг, Флик ушбу ўйинларда тактик ўзгаришлар қилиши ва Адейеми бошчилигидаги янги ҳужум учлигини янада синаб кўриши кутилмоқда.
Ушбу муҳим ўйин таҳлилини дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Флик бошчилигидаги янги «Барселона»нинг Англиядаги саргузаштлари ва Беллингҳемнинг трибунадаги ташрифи ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Ҳамза Абдулкарим ушбу мавсумда асосий таркибга кира оладими? Адейемининг дебюти ҳақида қандай фикрдасиз? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…