Янгиҳаёт туманида ноқонуний қурилма бартараф этилди

·23·Жамият
Янгиҳаёт туманида ноқонуний қурилма бартараф этилди
Қисқача

Фуқаролик ишлари буйича Яккасарой туманлараро судининг қарорига асосан қарздор Д.Қ.га нисбатан мажбурий ижро ҳаракатлари амалга оширилди. Унга кура, Янгиҳаёт тумани Хужа Учқун марказий кучаси юзида жойлашган нотурар бинога туташ ҳудуддаги 30,0 кв.м ер майдони узбошимчалик билан егаллаб олингани аниқланган еди.

Фуқаролик ишлари бўйича Яккасарой туманлараро судининг қарорига асосан қарздор Д.Қ.га нисбатан мажбурий ижро ҳаракатлари амалга оширилди.

Ижро ҳужжатига мувофиқ, Янгиҳаёт тумани Хўжа Учқун марказий кўчаси юзида жойлашган нотурар бинога туташ ҳудуддаги 30,0 кв.м ер майдони ўзбошимчалик билан эгаллаб олингани аниқланган.

Олиб борилган мажбурий ижро тадбирлари натижасида мазкур ер майдони қонуний эгасига қайтарилиб, унда ноқонуний равишда қурилган иншоотлар буздирилди ҳамда ҳудуд асл ҳолатига келтирилди.

ЯнгиҳаётЯккасаройХўжа Учқун
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Китоб туманидаги адирликда қуруқ ўтлар ёндиКитоб туманидаги адирликда қуруқ ўтлар ёндиБугун, 17:17Ярашув энг яхши қарор бўлди: Зоминда оилавий низога нуқта қўйилдиЯрашув энг яхши қарор бўлди: Зоминда оилавий низога нуқта қўйилдиБугун, 16:45Фарғона вилоятида ўт ўриш мосламасининг тиғи чиқиб кетиб ходимга бориб санчилиб кетдиФарғона вилоятида ўт ўриш мосламасининг тиғи чиқиб кетиб ходимга бориб санчилиб кетдиБугун, 16:12Талабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошландиТалабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошландиБугун, 15:23Юқори тезликдаги автомобиль томида рақсга тушган йигит танқидлар остида қолдиЮқори тезликдаги автомобиль томида рақсга тушган йигит танқидлар остида қолдиБугун, 14:09Талабалар ётоқхона учун бугундан ариза топшириши мумкинТалабалар ётоқхона учун бугундан ариза топшириши мумкинБугун, 11:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди