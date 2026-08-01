iPhone 18 Pro моделлари нархи кескин қимматлашиши кутилмоқда

·55·Техно
iPhone 18 Pro моделлари нархи кескин қимматлашиши кутилмоқда
Қисқача

Сентябр ойида тақдим етилиши кутилаётган iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделлари нархи аввалги авлодга нисбатан камида 250–300 долларга қимматлашиши кутилмоқда. Ixbt.com хабарига кўра, таҳлилчи Жефф Пу нархлар ошишига 2 нанометрли технологик жараён асосидаги янги A20 чипларининг юқори таннархи ва хотирага бўлган талаб сабаб еканини маълум қилган.

Жорий йилнинг сентябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган флагман смартфонлар — iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max нархлари аввалги авлодга нисбатан камида 250–300 долларга қимматроқ бўлиши маълум қилинди. Ушбу жиддий ўзгариш технология бозорида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки сўнгги йилларда флагман қурилмалар нархининг бу қадар кескин сакраши истеъмолчилар учун кутилмаган молиявий юкламани келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг таниқли таҳлилчи Жефф Пу маълумотларига таяниб хабар беришича, нархларнинг ошишига асосий сабаб сифатида иккита муҳим омил кўрсатилмоқда. Биринчидан, бу илғор 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқариладиган янги A20 чипларининг таннархи юқорилигидир. Иккинчидан эса глобал миқёсда DRAM ва NAND флеш-хотираларига бўлган талабнинг тинимсиз ўсиб бораётгани таъминот занжирига жиддий босим ўтказмоқда.

Сунъий интеллект инфратузилмаси ва унинг таъсири

Мазкур тенденция бутун дунё бўйлаб сунъий интеллект инфратузилмасини яратиш учун зарур бўлган асосий компонентларга бўлган улкан талаб билан бевосита боғлиқ. Ушбу жараён Apple компаниясининг таъминот занжирига қаттиқ босим ўтказиб, якуний маҳсулот нархига ўз таъсирини кўрсатмай қўймаяпти. Компания юқори классдаги моделлар нархини ўзгартириш орқали ушбу харажатларни қоплашга ҳаракат қилмоқда.

Шунингдек, Apple илк букланадиган iPhone смартфонини яратиш бўйича илмий-тадқиқот ишларининг дастлабки инвестицияларини мувозанатлаш ҳамда умумий аппарат таъминоти бизнесидаги фойда даражасини сақлаб қолиш чораларини кўрмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, базавий Pro версиясининг нархи чет эл бозорларида 250–300 долларга ошса, хотираси каттароқ бўлган энг юқори моделлар янада қимматроққа тушади.

Техник янгиланишлар ва кутилаётган премералар

Нарх ошишига қарамай, iPhone 18 Pro серияли қурилмалари янги авлод Bionic чипи билан тўлиқ янгиланади. Бу эса қурилманинг ўзида Apple Intelligence имкониятларини қайта ишлаш ҳисоб-китоб қувватини сезиларли даражада оширади. Шунингдек, компания камера тизимига янги датчик ўрнатиб, телефото объектив характеристикаларини яхшилайди ҳамда узоқ муддатли сунъий интеллект ҳисоб-китоблари ва оғир суратга олиш сценарийларига мослашиш учун корпус материаллари ва иссиқлик тарқатиш структурасини оптималлаштиради.

Эслатиб ўтамиз, таҳлилчи Жефф Пу бундан олдин ҳам бир неча бор аниқ башоратлар қилган бўлиб, у iPhone 14 Pro моделларида LPDDR5 тезкор хотираси ва 48 мегапикселли сенсор пайдо бўлишини, шунингдек, iPhone 15 Pro'да перископ камералар бўлишини тўғри тахмин қилган эди. Шу боис унинг янги прогнозлари технология оламида катта жиддийлик билан қабул қилинмоқда.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологияСуний интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиMicrosoft Windows 11 операцион тизимини 8 GB тезкор хотирага эга компьютерлар учун оптималлаштирадиБугун, 17:56КАТЛ 3 дақиқа 44 сонияда қувватланувчи янги аккумуляторни тақдим этдиКАТЛ 3 дақиқа 44 сонияда қувватланувчи янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 17:28Иккинчи авлод iPhone Air модели ҳақида дастлабки тафсилотлар ошкор этилдиИккинчи авлод iPhone Air модели ҳақида дастлабки тафсилотлар ошкор этилдиБугун, 16:30Оддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиОддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиБугун, 15:27Роскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиРоскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиБугун, 14:57Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаМоторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади