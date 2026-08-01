iPhone 18 Pro моделлари нархи кескин қимматлашиши кутилмоқда
Сентябр ойида тақдим етилиши кутилаётган iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделлари нархи аввалги авлодга нисбатан камида 250–300 долларга қимматлашиши кутилмоқда. Ixbt.com хабарига кўра, таҳлилчи Жефф Пу нархлар ошишига 2 нанометрли технологик жараён асосидаги янги A20 чипларининг юқори таннархи ва хотирага бўлган талаб сабаб еканини маълум қилган.
Жорий йилнинг сентябрь ойида тақдим этилиши кутилаётган флагман смартфонлар — iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max нархлари аввалги авлодга нисбатан камида 250–300 долларга қимматроқ бўлиши маълум қилинди. Ушбу жиддий ўзгариш технология бозорида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки сўнгги йилларда флагман қурилмалар нархининг бу қадар кескин сакраши истеъмолчилар учун кутилмаган молиявий юкламани келтириб чиқариши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг таниқли таҳлилчи Жефф Пу маълумотларига таяниб хабар беришича, нархларнинг ошишига асосий сабаб сифатида иккита муҳим омил кўрсатилмоқда. Биринчидан, бу илғор 2 нанометрли технологик жараён асосида ишлаб чиқариладиган янги A20 чипларининг таннархи юқорилигидир. Иккинчидан эса глобал миқёсда DRAM ва NAND флеш-хотираларига бўлган талабнинг тинимсиз ўсиб бораётгани таъминот занжирига жиддий босим ўтказмоқда.
Сунъий интеллект инфратузилмаси ва унинг таъсириМазкур тенденция бутун дунё бўйлаб сунъий интеллект инфратузилмасини яратиш учун зарур бўлган асосий компонентларга бўлган улкан талаб билан бевосита боғлиқ. Ушбу жараён Apple компаниясининг таъминот занжирига қаттиқ босим ўтказиб, якуний маҳсулот нархига ўз таъсирини кўрсатмай қўймаяпти. Компания юқори классдаги моделлар нархини ўзгартириш орқали ушбу харажатларни қоплашга ҳаракат қилмоқда.
Шунингдек, Apple илк букланадиган iPhone смартфонини яратиш бўйича илмий-тадқиқот ишларининг дастлабки инвестицияларини мувозанатлаш ҳамда умумий аппарат таъминоти бизнесидаги фойда даражасини сақлаб қолиш чораларини кўрмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, базавий Pro версиясининг нархи чет эл бозорларида 250–300 долларга ошса, хотираси каттароқ бўлган энг юқори моделлар янада қимматроққа тушади.
Техник янгиланишлар ва кутилаётган премераларНарх ошишига қарамай, iPhone 18 Pro серияли қурилмалари янги авлод Bionic чипи билан тўлиқ янгиланади. Бу эса қурилманинг ўзида Apple Intelligence имкониятларини қайта ишлаш ҳисоб-китоб қувватини сезиларли даражада оширади. Шунингдек, компания камера тизимига янги датчик ўрнатиб, телефото объектив характеристикаларини яхшилайди ҳамда узоқ муддатли сунъий интеллект ҳисоб-китоблари ва оғир суратга олиш сценарийларига мослашиш учун корпус материаллари ва иссиқлик тарқатиш структурасини оптималлаштиради.
Эслатиб ўтамиз, таҳлилчи Жефф Пу бундан олдин ҳам бир неча бор аниқ башоратлар қилган бўлиб, у iPhone 14 Pro моделларида LPDDR5 тезкор хотираси ва 48 мегапикселли сенсор пайдо бўлишини, шунингдек, iPhone 15 Pro'да перископ камералар бўлишини тўғри тахмин қилган эди. Шу боис унинг янги прогнозлари технология оламида катта жиддийлик билан қабул қилинмоқда.
…