Барселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқда

·0·Спорт
Барселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқда

Каталониянинг Барселона клуби ярим ҳимоячи Френки де Ёнгнинг оғир жароҳатидан сўнг трансфер бозорида фавқулодда чоралар кўришга мажбур бўлмоқда. Эл Чирингуито ва Mundo Deportivo нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, бош мураббий Ханси Флик жамоасидаги кадрлар тақчиллигини бартараф этиш мақсадида марокашлик ярим ҳимоячи Аззедине Оунаҳини ўз режаларига киритган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нидерландиялик тажрибали футболчи Френки де Ёнг тиззасидаги ички ён боғламининг узилиши оқибатида сафдан чиққан ва тахминан тўрт-беш ой давомида яшил майдонга туша олмаслиги аниқланган. Клуб тиббий штаби консерватив даволаш усулини танлаган. Ушбу йўқотиш каталонияликлар таркибини сезиларли даражада заифлаштирди, чунки ёзда Марк Касадонинг ҳам кетиши ярим ҳимоя чизиғидаги имкониятларни янада қисқартириб юборган эди.

Молиявий чекловлар ва арзон муқобил вариант

Барселона клубининг трансфер бозоридаги ҳаракатлари доимгидек қаттиқ молиявий чекловлар остида кечмоқда. Шу сабабли, 26 ёшли Аззедине Оунаҳи жамоа раҳбарияти учун жуда жозибали ва тежамкор вариант сифатида кўрилмоқда. Ўтган мавсум сўнггида Гирона жамоасининг Ла Лигани тарк этгани сабабли, футболчининг трансфер нархи тахминан 10 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда.

Аслида, марокашлик футболчи Барселона эътиборига илк бор 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатидан кейиноқ тушган эди. Ўша мундиалда Марокаш терма жамоасининг ярим финалгача бўлган тарихий юришида Оунаҳининг серғайрат ўйини ва юқори техникаси мутахассисларни ҳайратда қолдирган эди. Жумладан, 1/8 финалда Испания мағлуб этилганидан сўнг унинг номи Европада машҳур бўлиб кетганди.

Рақобат ва Ла Масиа имкониятлари

Бироқ Барселона бу футболчини қўлга киритишда ягона даъвогар эмас. Гирона қуйи дивизионга тушиб кетганидан кейин бошқа клублар ҳам ушбу имкониятдан фойдаланишга ҳаракат қилмоқда. Жумладан, Real Betis жамоаси ҳам марокашлик ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий молиявий ҳаракат қилишга тайёр экани айтилмоқда. Футболчи ўз келажагини тезроқ аниқлаштириб олишни хоҳлаётгани сабабли, каталонияликлар тезкор қарор қабул қилишлари талаб этилади.

Шу билан бирга, клуб ичида муаммонинг ечими трансфер бозоридан эмас, балки Сиутат Эспортива Жоан Гампер базасидан топилиши керак, деган фикрлар ҳам йўқ эмас. Ла Масиа академияси сўнгги йилларда Ламине Ямал ва Пау Кубарси каби ёш юлдузларни етиштириб бериб, ўзининг юқори салоҳиятини амалда кўрсатиб улгурган. Шароит тақозосига кўра, клуб ёшларга таяниш орқали молиявий қийинчиликларни четлаб ўтиши ҳам мумкин.

БарселонаАззедине ОунаҳиФренки де ЁнгЛа ЛигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиЖулиан Алварес фаолиятини қаерда давом эттирмоқчиБугун, 16:58Матеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиМатеус Фернандес нима учун Манчестер Юнайтедни рад этгани маълум бўлдиБугун, 16:55Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиБугун, 16:18Челси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиЧелси Аталанта ҳимоячиси учун курашга қўшилдиБугун, 16:10Кевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинКевин Де Бруйне "Galatasaray" сафига ўтиши мумкинБугун, 15:36Рандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинРандал Коло Муани Турин клуби сафига ўтишга яқинБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда