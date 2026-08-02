Барселона Френки де Ёнг ўрнига Аззедине Оунаҳига эътибор қаратмоқда
Каталониянинг Барселона клуби ярим ҳимоячи Френки де Ёнгнинг оғир жароҳатидан сўнг трансфер бозорида фавқулодда чоралар кўришга мажбур бўлмоқда. Эл Чирингуито ва Mundo Deportivo нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, бош мураббий Ханси Флик жамоасидаги кадрлар тақчиллигини бартараф этиш мақсадида марокашлик ярим ҳимоячи Аззедине Оунаҳини ўз режаларига киритган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нидерландиялик тажрибали футболчи Френки де Ёнг тиззасидаги ички ён боғламининг узилиши оқибатида сафдан чиққан ва тахминан тўрт-беш ой давомида яшил майдонга туша олмаслиги аниқланган. Клуб тиббий штаби консерватив даволаш усулини танлаган. Ушбу йўқотиш каталонияликлар таркибини сезиларли даражада заифлаштирди, чунки ёзда Марк Касадонинг ҳам кетиши ярим ҳимоя чизиғидаги имкониятларни янада қисқартириб юборган эди.
Молиявий чекловлар ва арзон муқобил вариантБарселона клубининг трансфер бозоридаги ҳаракатлари доимгидек қаттиқ молиявий чекловлар остида кечмоқда. Шу сабабли, 26 ёшли Аззедине Оунаҳи жамоа раҳбарияти учун жуда жозибали ва тежамкор вариант сифатида кўрилмоқда. Ўтган мавсум сўнггида Гирона жамоасининг Ла Лигани тарк этгани сабабли, футболчининг трансфер нархи тахминан 10 миллион еврони ташкил этиши кутилмоқда.
Аслида, марокашлик футболчи Барселона эътиборига илк бор 2022 йилда Қатарда бўлиб ўтган жаҳон чемпионатидан кейиноқ тушган эди. Ўша мундиалда Марокаш терма жамоасининг ярим финалгача бўлган тарихий юришида Оунаҳининг серғайрат ўйини ва юқори техникаси мутахассисларни ҳайратда қолдирган эди. Жумладан, 1/8 финалда Испания мағлуб этилганидан сўнг унинг номи Европада машҳур бўлиб кетганди.
Рақобат ва Ла Масиа имкониятлариБироқ Барселона бу футболчини қўлга киритишда ягона даъвогар эмас. Гирона қуйи дивизионга тушиб кетганидан кейин бошқа клублар ҳам ушбу имкониятдан фойдаланишга ҳаракат қилмоқда. Жумладан, Real Betis жамоаси ҳам марокашлик ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий молиявий ҳаракат қилишга тайёр экани айтилмоқда. Футболчи ўз келажагини тезроқ аниқлаштириб олишни хоҳлаётгани сабабли, каталонияликлар тезкор қарор қабул қилишлари талаб этилади.
Шу билан бирга, клуб ичида муаммонинг ечими трансфер бозоридан эмас, балки Сиутат Эспортива Жоан Гампер базасидан топилиши керак, деган фикрлар ҳам йўқ эмас. Ла Масиа академияси сўнгги йилларда Ламине Ямал ва Пау Кубарси каби ёш юлдузларни етиштириб бериб, ўзининг юқори салоҳиятини амалда кўрсатиб улгурган. Шароит тақозосига кўра, клуб ёшларга таяниш орқали молиявий қийинчиликларни четлаб ўтиши ҳам мумкин.
…