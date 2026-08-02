Ақшда қидирувда бўлган жиноятчи Мекcикада 20 йил полициячи бўлиб ишлади

·60·Дунё
Ақшда қидирувда бўлган жиноятчи Мекcикада 20 йил полициячи бўлиб ишлади
Қисқача

2004 йилда АҚШнинг Огаё штатидаги қотиллик иши бўйича қидирувда бўлган Антонио Лиано қарийб 20 йил ўтгач қўлга олинди. Маълум бўлишича, у АҚШни тарк етиб Мексикага қочиб кетган ва у ерда полиция ходими сифатида фаолият юритиб келган. Лиано Оахака штатидаги кичик шаҳарчалардан бирида яшаб, маҳаллий аҳоли ишончини қозонган ҳолда ҳуқуқ-тартибот тизимига ишга кирган. Ҳозирда мазкур иш юзасидан тегишли ҳуқуқий жараёнлар давом етмоқда.

2004 йилда АҚШнинг Огайо штатида содир этилган қотиллик иши бўйича қидирувда бўлган шахс қарийб 20 йил ўтгач ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан қўлга олинди. Энг ҳайратланарлиси, гумонланувчи ҳибсга олинган вақтда Мексикада полиция ходими сифатида фаолият юритиб келаётгани маълум бўлди.

Маълум қилинишича, Антонио Лиано Огайо штатидаги барлардан бирида содир бўлган жанжал ва унинг ортидан юз берган қуролли тўқнашув оқибатида бир кишининг ўлимига алоқадорликда айбланиб қидирилган. Тергов органлари 2005 йилда уни ҳибсга олиш учун расмий ордер чиқарган. Бироқ шундан сўнг у АҚШни тарк этиб, Мексикага қочиб кетган.

Тергов маълумотларига кўра, Лиано кейинги йиллар давомида Мексиканинг Оахака штатидаги кичик шаҳарчалардан бирида яшаган. У маҳаллий аҳоли ишончини қозониб, ҳатто полиция хизматига ишга кирган ва узоқ йиллар давомида ҳуқуқ-тартибот тизимида фаолият олиб борган.

Қарийб йигирма йиллик қидирувдан кейин унинг шахси аниқланиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан қўлга олинди. Ҳозирда мазкур иш юзасидан тегишли ҳуқуқий жараёнлар давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Словения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаСловения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаБугун, 17:0013 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам тузди13 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам туздиБугун, 16:5790 ва 95 ёшли жуфтлик 64 йиллик муносабатларидан сўнг никоҳдан ўтишди90 ва 95 ёшли жуфтлик 64 йиллик муносабатларидан сўнг никоҳдан ўтишдиБугун, 16:54 Ўлимидан олдин талабаларига якуний баҳо қўйган ўқитувчи ҳаммани таъсирлантирди Ўлимидан олдин талабаларига якуний баҳо қўйган ўқитувчи ҳаммани таъсирлантирдиБугун, 16:2714 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлди14 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлдиБугун, 15:42Нью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солдиНью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солдиБугун, 15:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда