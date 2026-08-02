Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлди

Ўзбекистонда метрополитендан фойдаланиш кўлами яна кенгайди. 2026 йилнинг дастлабки олти ойида метро орқали ташилган йўловчилар сони 155 миллиондан ошиб, ўтган йилги кўрсаткичдан 7 фоиз юқори бўлди.

Бу рақамни кунлик ҳисобга айлантирганда янада қизиқ манзара пайдо бўлади: йил бошидан буён метро ҳар куни ўртача қарийб 860 мингта йўловчи қатновига хизмат кўрсатган.

Ярим йилда 155,6 миллион йўловчи ташилди

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида метрополитен орқали жами 155,6 миллион нафар йўловчи ташилган.

Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 7 фоизлик ўсиш демакдир. Ўтган йилнинг биринчи ярмида мазкур кўрсаткич тахминан 145,4 миллион нафарни ташкил этган.

Шундай қилиб, бир йил ичида ярим йиллик йўловчилар оқими қарийб 10,2 миллионга кўпайган.

Метродаги қўшимча йўловчилар сонининг ўзи айрим йирик шаҳарлар аҳолисидан бир неча баробар кўп.

Ҳар куни қарийб 860 мингта қатнов

Олти ойлик маълумотни кунлар кесимида ҳисобласак, январь–июнь даврида метро орқали бир кунда ўртача 859,7 мингта йўловчи қатнови амалга оширилган.

Ойлик ўртача кўрсаткич эса қарийб 25,9 миллионни ташкил этади.

Бу ҳисоб метро пойтахт аҳолиси ва меҳмонларининг кундалик ҳаракатида тобора муҳим ўрин эгаллаётганини кўрсатади. Айниқса, иш ва ўқишга бориш-қайтиш вақтида жамоат транспортига бўлган талаб юқори бўлиб қолмоқда.

Йиллик кўрсаткич 300 миллиондан ошиши мумкинми?

2025 йил давомида метрополитен орқали жами 286,8 миллион нафар йўловчи ташилган. 2026 йилнинг биринчи ярмидаги натижа ўтган йиллик умумий кўрсаткичнинг 54 фоизидан зиёдига тенг.

Биринчи ярим йилликдаги суръат иккинчи ярим йилда ҳам сақланса, йил якунида ташишлар ҳажми шартли равишда 311 миллион атрофига етиши мумкин.

Бу оддий математик ҳисоб бўлиб, расмий прогноз эмас. Йўловчилар сонига мавсум, ўқув йили, байрамлар, янги бекатлар ва транспорт ҳаракатидаги ўзгаришлар таъсир қилиши мумкин.

2000 йилдан буён метро қандай ўзгарди?

Расмий статистикага кўра, 2000 йилда метрополитен орқали 125,7 миллион нафар йўловчи ташилган. 2025 йилда эса бу кўрсаткич 286,8 миллионга етган.

Яъни чорак аср ичида метро йўловчилари сони 161,1 миллионга ёки қарийб 2,3 баробарга ошган.

Йиллар кесимида ўзгариш бир текис бўлмаган:

  • 2015 йилда — 52,3 миллион;

  • 2019 йилда — 79,2 миллион;

  • 2020 йилда — 38,8 миллион;

  • 2023 йилда — 172 миллион;

  • 2024 йилда — 270,3 миллион;

  • 2025 йилда — 286,8 миллион йўловчи ташилган.

Айниқса, 2023 йилдан кейинги кескин ўсиш метро тармоғи ва ундан фойдаланиш кўламида янги босқич бошланганини кўрсатади.

Йўловчилар кўпайиши янги вазифаларни ҳам қўяди

Метродан фойдаланувчилар сонининг ортиши тирбандликни камайтириш ва аҳолининг манзилга тез етиб бориши учун муҳим. Бироқ оқим кўпайган сари тизимга тушадиган юклама ҳам ошади.

Энди асосий масалалар қуйидагилардан иборат:

  • поездлар ҳаракати оралиғини қисқартириш;

  • гавжум вақтларда қўшимча вагон ва таркибларни жалб қилиш;

  • бекатларда хавфсизликни кучайтириш;

  • шамоллатиш ва навбатларни бошқариш;

  • бошқа жамоат транспорти билан қулай боғланишни таъминлаш.

Чунки статистикадаги ўсиш фақат метронинг оммалашганини эмас, ундан фойдаланувчилар кутаётган хизмат сифати ҳам ошиши кераклигини англатади.

Метро янги рекорд сари кетмоқда

Ярим йилдаги 155,6 миллионлик натижа 2026 йил метро учун янги рекорд билан якунланиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Аммо рекорднинг ҳақиқий аҳамияти фақат йўловчилар сонида эмас.

Асосий натижа — одамлар манзилига қанчалик тез, хавфсиз ва қулай етиб бораётганида. Йўловчилар оқими ошар экан, метро инфратузилмасини шу суръатга мослаштириш кейинги энг муҳим вазифага айланади.

Сизнингча, сўнгги бир йилда метро хизмати яхшиландими ёки гавжумлик янада ошдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсдиЎзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсдиБугун, 17:07Ўзбекистонликларнинг Туркияга сафари кескин ошди: асосий мақсад маълум бўлдиЎзбекистонликларнинг Туркияга сафари кескин ошди: асосий мақсад маълум бўлдиБугун, 17:05Ўзбекистон-Япония қўшма университети: СИ ва рақамли трансформацияга йўл очиладиЎзбекистон-Япония қўшма университети: СИ ва рақамли трансформацияга йўл очиладиБугун, 13:34Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиКеча, 23:28Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўладиЎзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўладиКеча, 18:16Тошкентда дайди итлар учун замонавий бошпана барпо этиладиТошкентда дайди итлар учун замонавий бошпана барпо этиладиКеча, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди