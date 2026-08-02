Ўзбекистонда метро йўловчилари ошди: ярим йиллик рақам маълум бўлди
Ўзбекистонда метрополитендан фойдаланиш кўлами яна кенгайди. 2026 йилнинг дастлабки олти ойида метро орқали ташилган йўловчилар сони 155 миллиондан ошиб, ўтган йилги кўрсаткичдан 7 фоиз юқори бўлди.
Бу рақамни кунлик ҳисобга айлантирганда янада қизиқ манзара пайдо бўлади: йил бошидан буён метро ҳар куни ўртача қарийб 860 мингта йўловчи қатновига хизмат кўрсатган.
Ярим йилда 155,6 миллион йўловчи ташилди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида метрополитен орқали жами 155,6 миллион нафар йўловчи ташилган.
Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 7 фоизлик ўсиш демакдир. Ўтган йилнинг биринчи ярмида мазкур кўрсаткич тахминан 145,4 миллион нафарни ташкил этган.
Шундай қилиб, бир йил ичида ярим йиллик йўловчилар оқими қарийб 10,2 миллионга кўпайган.
Метродаги қўшимча йўловчилар сонининг ўзи айрим йирик шаҳарлар аҳолисидан бир неча баробар кўп.
Ҳар куни қарийб 860 мингта қатнов
Олти ойлик маълумотни кунлар кесимида ҳисобласак, январь–июнь даврида метро орқали бир кунда ўртача 859,7 мингта йўловчи қатнови амалга оширилган.
Ойлик ўртача кўрсаткич эса қарийб 25,9 миллионни ташкил этади.
Бу ҳисоб метро пойтахт аҳолиси ва меҳмонларининг кундалик ҳаракатида тобора муҳим ўрин эгаллаётганини кўрсатади. Айниқса, иш ва ўқишга бориш-қайтиш вақтида жамоат транспортига бўлган талаб юқори бўлиб қолмоқда.
Йиллик кўрсаткич 300 миллиондан ошиши мумкинми?
2025 йил давомида метрополитен орқали жами 286,8 миллион нафар йўловчи ташилган. 2026 йилнинг биринчи ярмидаги натижа ўтган йиллик умумий кўрсаткичнинг 54 фоизидан зиёдига тенг.
Биринчи ярим йилликдаги суръат иккинчи ярим йилда ҳам сақланса, йил якунида ташишлар ҳажми шартли равишда 311 миллион атрофига етиши мумкин.
Бу оддий математик ҳисоб бўлиб, расмий прогноз эмас. Йўловчилар сонига мавсум, ўқув йили, байрамлар, янги бекатлар ва транспорт ҳаракатидаги ўзгаришлар таъсир қилиши мумкин.
2000 йилдан буён метро қандай ўзгарди?
Расмий статистикага кўра, 2000 йилда метрополитен орқали 125,7 миллион нафар йўловчи ташилган. 2025 йилда эса бу кўрсаткич 286,8 миллионга етган.
Яъни чорак аср ичида метро йўловчилари сони 161,1 миллионга ёки қарийб 2,3 баробарга ошган.
Йиллар кесимида ўзгариш бир текис бўлмаган:
2015 йилда — 52,3 миллион;
2019 йилда — 79,2 миллион;
2020 йилда — 38,8 миллион;
2023 йилда — 172 миллион;
2024 йилда — 270,3 миллион;
2025 йилда — 286,8 миллион йўловчи ташилган.
Айниқса, 2023 йилдан кейинги кескин ўсиш метро тармоғи ва ундан фойдаланиш кўламида янги босқич бошланганини кўрсатади.
Йўловчилар кўпайиши янги вазифаларни ҳам қўяди
Метродан фойдаланувчилар сонининг ортиши тирбандликни камайтириш ва аҳолининг манзилга тез етиб бориши учун муҳим. Бироқ оқим кўпайган сари тизимга тушадиган юклама ҳам ошади.
Энди асосий масалалар қуйидагилардан иборат:
поездлар ҳаракати оралиғини қисқартириш;
гавжум вақтларда қўшимча вагон ва таркибларни жалб қилиш;
бекатларда хавфсизликни кучайтириш;
шамоллатиш ва навбатларни бошқариш;
бошқа жамоат транспорти билан қулай боғланишни таъминлаш.
Чунки статистикадаги ўсиш фақат метронинг оммалашганини эмас, ундан фойдаланувчилар кутаётган хизмат сифати ҳам ошиши кераклигини англатади.
Метро янги рекорд сари кетмоқда
Ярим йилдаги 155,6 миллионлик натижа 2026 йил метро учун янги рекорд билан якунланиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Аммо рекорднинг ҳақиқий аҳамияти фақат йўловчилар сонида эмас.
Асосий натижа — одамлар манзилига қанчалик тез, хавфсиз ва қулай етиб бораётганида. Йўловчилар оқими ошар экан, метро инфратузилмасини шу суръатга мослаштириш кейинги энг муҳим вазифага айланади.
Сизнингча, сўнгги бир йилда метро хизмати яхшиландими ёки гавжумлик янада ошдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…