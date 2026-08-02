Ўзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсди

·63·Ўзбекистон
Ўзбекистонда олимлар сони ошди: DSc кўрсаткичи 60% ўсди
Қисқача

Ўзбекистонда илмий даражага ега мутахассис-тадқиқотчилар сони сезиларли даражада кўпайиб, уларнинг умумий сони 20,3 минг нафарга етди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январ ҳолатига кўра фалсафа доктори — ПҳД илмий даражасига ега мутахассислар сони 15,5 минг нафарни ташкил етди. Фан доктори — ДСк илмий даражасига ега олимлар сони еса бир йил ичида 60 фоизга ошиб, 4,8 минг нафарга етди.

Ўзбекистонда илмий даражага эга мутахассис-тадқиқотчилар сони сезиларли равишда кўпайди. Айниқса, фан доктори — DSc даражасига эга олимлар сони бир йил ичида 60 фоизга ошгани илмий кадрлар тизимидаги энг катта ўзгариш сифатида қайд этилди.

Миллий статистика қўмитаси эълон қилган маълумотлар мамлакатда юқори малакали тадқиқотчилар сафининг кенгайиб бораётганини кўрсатмоқда. Бироқ рақамлар орасидаги фарқ эътиборга молик: PhD мутахассислари барқарор ўсган бўлса, DSc даражасидаги кўрсаткич анча тез суръатда кўтарилган.

PhD даражасига эга тадқиқотчилар 15,5 минг нафарга етди

2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фалсафа доктори — PhD илмий даражасига эга мутахассис-тадқиқотчилар сони 15,5 минг нафарни ташкил этган.

Ушбу кўрсаткичга қуйидаги илмий даража соҳиблари ҳам киритилган:

  • Ўзбекистонда олинган PhD илмий даражаси;

  • хорижий давлатда берилган фан номзоди даражаси;

  • PhD даражасига тенглаштирилган бошқа илмий даражалар.

Бир йил аввал мамлакатда бундай мутахассислар сони тахминан 14,1 минг нафар эди. Демак, 2025 йил давомида улар сафи яна 1,4 минг нафарга кенгайган.

Ўсиш суръати эса 9,9 фоизни ташкил этган.

Энг катта ўсиш DSc даражасида кузатилди

Фан доктори — DSc илмий даражасига эга мутахассис-тадқиқотчилар сони 2026 йил бошига келиб 4,8 минг нафарга етган.

Бу 2025 йил 1 январдаги ҳолатга нисбатан:

  • 1,8 минг нафарга кўп;

  • бир йилда 60 фоизлик ўсиш;

  • аввалги қарийб 3 минг нафарлик кўрсаткичдан сезиларли юқори натижа демакдир.

Ҳар ўн нафар PhD даражасига эга тадқиқотчига тахминан уч нафар DSc мутахассиси тўғри келмоқда.

DSc кўрсаткичининг кескин ўсиши илмий даражаларни бериш жараёни фаоллашгани, тадқиқотчиларнинг юқори босқичга ўтаётгани ва илмий кадрлар захираси кенгаяётганини кўрсатиши мумкин.

Илмий даражали мутахассислар жами 20 мингдан ошди

PhD ва DSc даражасига эга тадқиқотчилар кўрсаткичлари қўшиб ҳисобланганда, уларнинг умумий сони 20,3 минг нафарга етади.

Албатта, бу икки гуруҳ статистик методикада алоҳида ҳисобланган бўлиши керак. Шунга қарамай, рақамлар мамлакат илмий муҳитида юқори малакали кадрлар сони ортиб бораётганини яққол кўрсатади.

Бу жараён қуйидаги йўналишлар учун муҳим аҳамиятга эга:

  • олий таълим сифатини ошириш;

  • янги илмий мактабларни шакллантириш;

  • университетларда тадқиқот фаолиятини кучайтириш;

  • инновацион ишланмаларни кўпайтириш;

  • ёш тадқиқотчиларга илмий раҳбарлик қилиш.

Рақамлар ошди, энди натижа муҳим

Илмий даражали мутахассислар сонининг кўпайиши ижобий тенденция. Бироқ илмий тизимнинг ҳақиқий самараси фақат диплом ва даражалар сони билан эмас, балки уларнинг амалий натижаси билан ҳам баҳоланади.

Энди асосий эътибор қуйидаги саволларга қаратилиши лозим:

илмий ишлар иқтисодиёт ва жамият муаммоларига ечим беряптими, тадқиқот натижалари ишлаб чиқаришга жорий этиляптими, халқаро нуфузли журналлардаги мақолалар ва патентлар сони ҳам шунга мос равишда ошяптими?

Чунки илмий даража — якуний манзил эмас. У янги ғоя, технология ва амалий ўзгаришларни бошлаб бериши керак бўлган босқичдир.

Ўзбекистон илм-фани учун янги имконият

PhD даражасига эга тадқиқотчиларнинг 9,9 фоизга, DSc мутахассисларининг эса 60 фоизга кўпайиши мамлакатда илмий кадрлар тайёрлаш жараёни тезлашаётганини кўрсатади.

Энди ушбу салоҳиятдан самарали фойдаланиш ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Агар кўпайган илмий кадрлар реал тадқиқотлар, инновациялар ва жамиятга фойда келтирадиган ечимларга йўналтирилса, бу рақамлар оддий статистикадан мамлакат тараққиётини белгилайдиган кучга айланиши мумкин.

Сизнингча, Ўзбекистонда олимлар сони билан бирга илмий ишларнинг сифати ҳам ошяптими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

ЎзбекистонМиллий статистика қўмитаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда олтин қазиб олиш ҳуқуқи қарийб уч баравар қимматлашдиЎзбекистонда олтин қазиб олиш ҳуқуқи қарийб уч баравар қимматлашдиБугун, 16:19Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)Бугун, 14:01Ўзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирдиЎзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирдиБугун, 10:02Тўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирдиТўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирдиКеча, 21:03Туристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиТуристик шаҳарларда «Сиеста»: янги тартиб таклиф этилдиКеча, 10:07Тошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаТошкентда сув 24 соатга ўчади: 33 минг киши қамровдаКеча, 09:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди