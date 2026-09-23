Honor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилди

·28·Техно
Honor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor Magic 9 Pro Max махсус нашри учун ишлаб чиқилган аксессуарлар тўплами оддий смартфонни профессионал даражадаги суратга олиш ускунасига айлантиради.
  • Ушбу тўпламга 500 мм эквивалент фокус масофасига эга Honor Мега Телеконвертер ва 200 мм ли Honor Тумб Телеконвертер каби ноёб обективлар киради.
  • Смартфоннинг ўзи иккита 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, ташқи оптика билан биргаликда юқори аниқликдаги суратлар олиш имконини беради.

Honor компанияси ўзининг янги флагман смартфони — Honor Magic 9 Pro Max махсус нашрининг қадоқдан чиқарилиш жараёнини намойиш этди ва мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқувчи ўзгача аксессуарлар жамланмасини ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, гигант ўлчамли қутидан нафақат қурилманинг ўзи, балки иккита ташқи объектив, махсус ҳимоя ғилофи ҳамда ўрнатиш мосламалари жой олган бўлиб, бу тўплам оддий смартфонни профессионал даражадаги суратга олиш ускунасига айлантиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдимот видеосида Honor Имагинг Инноватор вакили Хань Хань мазкур фото-тизимни смартфоннинг орқа панелига қандай кетма-кетликда йиғиш кераклигини амалда кўрсатиб берди. Конструкциянинг асосий қисмини махсус фиксация механизмига эга рамка, видео тасвирга олиш жараёнини қулайлаштирувчи профессионал тутқич ҳамда инновацион телеконвертер ташкил этади.

Ноёб телеконвертерлар имкониятлари

Мазкур махсус тўпламнинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳати сифатида Honor Мега Телеконвертер эътироф этилди. Ушбу объектив 500 мм эквивалент фокус масофасига эга бўлиб, компания вакилларининг таъкидлашича, у мобилсоҳа тарихида шу турдаги биринчи ноёб ечим ҳисобланади.

Шунингдек, тўпламдан кундалик ва сафардаги мобил суратга олиш ишлари учун мўлжалланган янада ихчамроқ 200 мм ли Honor Тумб Телеконвертер ҳам жой олган. Бу фойдаланувчиларга турли масофадаги объектларни юқори сифатда муаммосиз суратга олиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва келажак истиқболлари

Таъкидланишича, тақдим этилаётган объективлар ва аксессуарлар тўплами Honor Magic 9 Pro Max моделининг ўзига хос техник салоҳиятига таянади. Смартфоннинг ўзи иккита кучли 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, ташқи оптика билан уйғунлашганда жуда юқори аниқликдаги натижаларни тақдим этади.

Мазкур ечим смартфонлар ва профессионал фотоаппаратлар орасидаги чегараларни янада юпқалаштириб, контент яратувчилар ҳамда мобил фотография ишқибозлари учун кенг имкониятлар эшигини очади. Ҳозирча компания тўпламнинг савдога чиқарилиш санаси ва нархи борасида қўшимча маълумотларни маълум қилмади.

HonorСмартфонларМобилографияТехнологияларЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкинVivo X500: янги смартфон профессионал камераларни алмаштириши мумкин9 сентябр 11:23Vivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этиладиVivo X500 Pro Max флагмани илғор камера имкониятлари билан тақдим этилади1 сентябр 15:20Моторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиМоторола Сигнатуре 27 тақдим этилди: Snapdragon 8 Элите ва Банг & Олуфсен овозиБугун 10:50Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилди9 сентябр 15:22Honor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқадиHonor Watch 6 Pro ақлли соатлари 28-сентябрда сотувга чиқади11 сентябр 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди