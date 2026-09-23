Honor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor Magic 9 Pro Max махсус нашри учун ишлаб чиқилган аксессуарлар тўплами оддий смартфонни профессионал даражадаги суратга олиш ускунасига айлантиради.
- Ушбу тўпламга 500 мм эквивалент фокус масофасига эга Honor Мега Телеконвертер ва 200 мм ли Honor Тумб Телеконвертер каби ноёб обективлар киради.
- Смартфоннинг ўзи иккита 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, ташқи оптика билан биргаликда юқори аниқликдаги суратлар олиш имконини беради.
Honor компанияси ўзининг янги флагман смартфони — Honor Magic 9 Pro Max махсус нашрининг қадоқдан чиқарилиш жараёнини намойиш этди ва мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқувчи ўзгача аксессуарлар жамланмасини ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, гигант ўлчамли қутидан нафақат қурилманинг ўзи, балки иккита ташқи объектив, махсус ҳимоя ғилофи ҳамда ўрнатиш мосламалари жой олган бўлиб, бу тўплам оддий смартфонни профессионал даражадаги суратга олиш ускунасига айлантиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдимот видеосида Honor Имагинг Инноватор вакили Хань Хань мазкур фото-тизимни смартфоннинг орқа панелига қандай кетма-кетликда йиғиш кераклигини амалда кўрсатиб берди. Конструкциянинг асосий қисмини махсус фиксация механизмига эга рамка, видео тасвирга олиш жараёнини қулайлаштирувчи профессионал тутқич ҳамда инновацион телеконвертер ташкил этади.
Ноёб телеконвертерлар имкониятлариМазкур махсус тўпламнинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳати сифатида Honor Мега Телеконвертер эътироф этилди. Ушбу объектив 500 мм эквивалент фокус масофасига эга бўлиб, компания вакилларининг таъкидлашича, у мобилсоҳа тарихида шу турдаги биринчи ноёб ечим ҳисобланади.
Шунингдек, тўпламдан кундалик ва сафардаги мобил суратга олиш ишлари учун мўлжалланган янада ихчамроқ 200 мм ли Honor Тумб Телеконвертер ҳам жой олган. Бу фойдаланувчиларга турли масофадаги объектларни юқори сифатда муаммосиз суратга олиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва келажак истиқболлариТаъкидланишича, тақдим этилаётган объективлар ва аксессуарлар тўплами Honor Magic 9 Pro Max моделининг ўзига хос техник салоҳиятига таянади. Смартфоннинг ўзи иккита кучли 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган бўлиб, ташқи оптика билан уйғунлашганда жуда юқори аниқликдаги натижаларни тақдим этади.
Мазкур ечим смартфонлар ва профессионал фотоаппаратлар орасидаги чегараларни янада юпқалаштириб, контент яратувчилар ҳамда мобил фотография ишқибозлари учун кенг имкониятлар эшигини очади. Ҳозирча компания тўпламнинг савдога чиқарилиш санаси ва нархи борасида қўшимча маълумотларни маълум қилмади.
Изоҳлар 0
…