Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi ўзининг навбатдаги тақдимотида Стив Жобснинг "Оне море тинг" иборасидан фойдаланиб, шаффоф орқа панелга эга смартфонни қайтаришини эълон қилди.
- Ушбу дизайн охирги марта 2020-йилда Xiaomi 10 Ultra Транспарент Эдитион моделида кўрилган эди.
- Бугун, 23-сентябр куни Хитойда бўлиб ўтадиган тадбирда Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max смартфонлари тақдим этилиши кутилмоқда.
Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги тақдимоти олдидан мухлисларни ҳайратда қолдиришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания афсонавий Стив Жобс томонидан оммалаштирилган ва Apple тақдимотларининг ажралмас қисмига айланган Оне море тинг иборасидан фойдаланган ҳолда махсус эълон билан чиқди. Ушбу қадам Xiaomi 18 Pro сериясининг тақдимоти арафасида жамоатчилик эътиборини янада кучайтирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания томонидан эълон қилинган сўнгги тизерларда ўзига хос дизайнга эга қурилма қайтишига ишора қилинган. Хусусан, Xiaomi вакиллари «Охирги марта биз олти йил олдин учрашган эдик», дея таъкидлаб, фойдаланувчиларни ўзгача сюрприз кутаётганини билдиришди. Эълон қилинган расмларда эса ички қисмлари яққол кўриниб турадиган шаффоф орқа панелга эга смартфон тасвирланган.
Шаффоф дизайннинг қайтишиМаълумотларга кўра, шаффоф корпусли версия бугунги кутилаётган тақдимотнинг энг асосий сюрпризларидан бирига айланиши мумкин. Xiaomi охирги марта бундай дизайндаги смартфонни 2020-йилнинг август ойида тақдим этган бўлиб, у Xiaomi 10 Ultra Транспарент Эдитион деб номланган эди. Ундан олдин эса компания яна иккита шаффоф корпусли — Xiaomi 8 Эхплорер Эдитион ҳамда Xiaomi 9 Транспарент Эдитион моделларини чиқариб, фойдаланувчилар эътиборига ҳавола этган эди.
Бугун, 23-сентябрь куни Хитойда бўлиб ўтадиган расмий тадбирда Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max смартфонлари кенг жамоатчиликка таништирилиши кутилмоқда. Янги авлод қурилмалари техник имкониятлари ва ишлаш унумдорлиги жиҳатидан ҳам эътиборга молик тарзда ишлаб чиқилган.
Техник имкониятлар ва янги флагманларixbt.com маълумотига кўра, тақдим этилаётган иккала модел ҳам янги авлодга мансуб 2-нанометрли Snapdragon платформалари базасида ишлайди. Шунингдек, қурилмалар иккита 200 мегапикселли сенсорларга эга илғор Леика камера тизими билан жиҳозланиши хабар қилинмоқда. Бу эса мобил суратга олиш имкониятларини янада юқори босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, тақдимотда стандарт Xiaomi 18 модели намойиш этилмаслиги ойдинлашди. Компания раҳбари Лу Вейбин базавий модел ҳақида алоҳида ва кейинроқ батафсил маълумот берилишини тасдиқлади. Мазкур ёндашув компаниянинг энг илғор Pro ва Pro Max версияларига асосий эътиборни қаратаётганидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…