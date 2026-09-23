Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қилади

·4·Техно
Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi ўзининг навбатдаги тақдимотида Стив Жобснинг "Оне море тинг" иборасидан фойдаланиб, шаффоф орқа панелга эга смартфонни қайтаришини эълон қилди.
  • Ушбу дизайн охирги марта 2020-йилда Xiaomi 10 Ultra Транспарент Эдитион моделида кўрилган эди.
  • Бугун, 23-сентябр куни Хитойда бўлиб ўтадиган тадбирда Xiaomi 18 Pro ва Xiaomi 18 Pro Max смартфонлари тақдим этилиши кутилмоқда.

Хитойнинг технология гиганти Xiaomi ўзининг навбатдаги тақдимоти олдидан мухлисларни ҳайратда қолдиришга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания афсонавий Стив Жобс томонидан оммалаштирилган ва Apple тақдимотларининг ажралмас қисмига айланган Оне море тинг иборасидан фойдаланган ҳолда махсус эълон билан чиқди. Ушбу қадам Xiaomi 18 Pro сериясининг тақдимоти арафасида жамоатчилик эътиборини янада кучайтирди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания томонидан эълон қилинган сўнгги тизерларда ўзига хос дизайнга эга қурилма қайтишига ишора қилинган. Хусусан, Xiaomi вакиллари «Охирги марта биз олти йил олдин учрашган эдик», дея таъкидлаб, фойдаланувчиларни ўзгача сюрприз кутаётганини билдиришди. Эълон қилинган расмларда эса ички қисмлари яққол кўриниб турадиган шаффоф орқа панелга эга смартфон тасвирланган.

Шаффоф дизайннинг қайтиши

Маълумотларга кўра, шаффоф корпусли версия бугунги кутилаётган тақдимотнинг энг асосий сюрпризларидан бирига айланиши мумкин. Xiaomi охирги марта бундай дизайндаги смартфонни 2020-йилнинг август ойида тақдим этган бўлиб, у Xiaomi 10 Ultra Транспарент Эдитион деб номланган эди. Ундан олдин эса компания яна иккита шаффоф корпусли — Xiaomi 8 Эхплорер Эдитион ҳамда Xiaomi 9 Транспарент Эдитион моделларини чиқариб, фойдаланувчилар эътиборига ҳавола этган эди.

Бугун, 23-сентябрь куни Хитойда бўлиб ўтадиган расмий тадбирда Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max смартфонлари кенг жамоатчиликка таништирилиши кутилмоқда. Янги авлод қурилмалари техник имкониятлари ва ишлаш унумдорлиги жиҳатидан ҳам эътиборга молик тарзда ишлаб чиқилган.

Техник имкониятлар ва янги флагманлар

ixbt.com маълумотига кўра, тақдим этилаётган иккала модел ҳам янги авлодга мансуб 2-нанометрли Snapdragon платформалари базасида ишлайди. Шунингдек, қурилмалар иккита 200 мегапикселли сенсорларга эга илғор Леика камера тизими билан жиҳозланиши хабар қилинмоқда. Бу эса мобил суратга олиш имкониятларини янада юқори босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, тақдимотда стандарт Xiaomi 18 модели намойиш этилмаслиги ойдинлашди. Компания раҳбари Лу Вейбин базавий модел ҳақида алоҳида ва кейинроқ батафсил маълумот берилишини тасдиқлади. Мазкур ёндашув компаниянинг энг илғор Pro ва Pro Max версияларига асосий эътиборни қаратаётганидан далолат беради.

XiaomiXiaomi 18 ProСтив ЖобсSnapdragonЛеика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди20 сентябр 14:51Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этилади20 сентябр 16:55Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди15 сентябр 12:54Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқда13 сентябр 18:55Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд букланувчи смартфонини тақдим этди10 сентябр 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди