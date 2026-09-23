Xiaomi компанияси 12 та қулфдан очиш усулига эга ақлли қулфни тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi компанияси Хитойда 12 та қулфдан очиш усулига эга бўлган Смарт Локк 5 Max ақлли қулфини сотувга чиқарди.
- Қурилма 3D-юзни таниш ва кафт томирларини аниқлаш каби илғор функсияларни ўз ичига олади.
- Дуал Камера версияси УWB технологияси, 2K-камера ва тунги кўриш режимига эга.
- 8000 мА•соат сиғимли иккита аккумулятор 11 ойгача узлуксиз ишлашни таъминлайди.
Xiaomi компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Смарт Локк 5 Max ақлли қулфини Хитой бозорида сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар билан жиҳозланган ушбу хавфсизлик тизими фойдаланувчиларга уй хавфсизлигини таъминлашда мутлақо янги имкониятларни тақдим этади ва ўзининг илғор функциялари билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги ақлли қулфнинг базавий версияси 3529 юан этиб белгиланган бўлиб, давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда уни 2999,65 юанга харид қилиш мумкин. Шунингдек, кенгайтирилган имкониятларга эга Дуал Камера версияси 4352 юан (субсидия билан 3699,2 юан) нархда таклиф этилмоқда. Қурилма шиша тутқич, ҳалқасимон ЛEД ёритгичли сузувчи панел ва замонавий АГ-қоплама билан жиҳозланган.
Илғор идентификация ва хавфсизлик технологиялариСмарт Локк 5 Max модели жами 12 хил усулда қулфдан очиш имкониятини қўллаб-қувватлайди. Уларнинг орасида сунъий интеллектга асосланган 3D-юзни таниш ва кафт томирларини аниқлаш функциялари алоҳида ажралиб туради. Тизим юзни 1,2 метрдан 2 метргача бўлган бўйдаги фойдаланувчилар учун тахминан бир сония ичида таниб олади, кафтни сканерлаш жараёни эса 10–20 сантиметр масофада амалга оширилади.
Қурилманинг Дуал Камера деб номланган ёш версияси қўшимча равишда УWB технологияси билан таъминланган. Бунинг ёрдамида авторизация қилинган қурилмани қулфга яқинлаштиришнинг ўзи эшикни контактсиз очиш учун етарли бўлади. Ушбу модификация 192 градуслик кўриш бурчагига ва динамик тунги кўриш режимига эга бўлган 2K-камерали тизим билан жиҳозланган.
Ақлли кузатув ва юқори автономликҚурилманинг ички қисмида 5 дюймли экран ўрнатилган бўлиб, сунъий интеллект инсонларнинг мавжудлигини аниқлаш ва посилкаларни таниб олиш қобилиятига эга. Шунингдек, эшикнинг очиқ қолгани ёки уни бузиб киришга уринишлар ҳақида ўз вақтида хабардор қилиш тизими мавжуд бўлиб, у бошқа ақлли уй қурилмалари билан ҳамкорликда ишлай олади.
Қурилманинг автоном ишлаши умумий сиғими 8000 мА•соат бўлган иккита аккумулятор зиммасига юклатилган бўлиб, бу 11 ойгача узлуксиз хизмат кўрсатишни таъминлайди. Батарея қуввати 10 фоиздан камайганда, қулф энергия тежаш режимига ўтади ва асосий қулфни очиш функцияларини яна 2,5 ойгача сақлаб қолади.
Изоҳлар 0
…