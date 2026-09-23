Xiaomi компанияси 12 та қулфдан очиш усулига эга ақлли қулфни тақдим этди

·4·Техно
Xiaomi компанияси 12 та қулфдан очиш усулига эга ақлли қулфни тақдим этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi компанияси Хитойда 12 та қулфдан очиш усулига эга бўлган Смарт Локк 5 Max ақлли қулфини сотувга чиқарди.
  • Қурилма 3D-юзни таниш ва кафт томирларини аниқлаш каби илғор функсияларни ўз ичига олади.
  • Дуал Камера версияси УWB технологияси, 2K-камера ва тунги кўриш режимига эга.
  • 8000 мА•соат сиғимли иккита аккумулятор 11 ойгача узлуксиз ишлашни таъминлайди.

Xiaomi компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Смарт Локк 5 Max ақлли қулфини Хитой бозорида сотувга чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, замонавий технологиялар билан жиҳозланган ушбу хавфсизлик тизими фойдаланувчиларга уй хавфсизлигини таъминлашда мутлақо янги имкониятларни тақдим этади ва ўзининг илғор функциялари билан эътиборни тортади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ақлли қулфнинг базавий версияси 3529 юан этиб белгиланган бўлиб, давлат субсидиясини ҳисобга олган ҳолда уни 2999,65 юанга харид қилиш мумкин. Шунингдек, кенгайтирилган имкониятларга эга Дуал Камера версияси 4352 юан (субсидия билан 3699,2 юан) нархда таклиф этилмоқда. Қурилма шиша тутқич, ҳалқасимон ЛEД ёритгичли сузувчи панел ва замонавий АГ-қоплама билан жиҳозланган.

Илғор идентификация ва хавфсизлик технологиялари

Смарт Локк 5 Max модели жами 12 хил усулда қулфдан очиш имкониятини қўллаб-қувватлайди. Уларнинг орасида сунъий интеллектга асосланган 3D-юзни таниш ва кафт томирларини аниқлаш функциялари алоҳида ажралиб туради. Тизим юзни 1,2 метрдан 2 метргача бўлган бўйдаги фойдаланувчилар учун тахминан бир сония ичида таниб олади, кафтни сканерлаш жараёни эса 10–20 сантиметр масофада амалга оширилади.

Қурилманинг Дуал Камера деб номланган ёш версияси қўшимча равишда УWB технологияси билан таъминланган. Бунинг ёрдамида авторизация қилинган қурилмани қулфга яқинлаштиришнинг ўзи эшикни контактсиз очиш учун етарли бўлади. Ушбу модификация 192 градуслик кўриш бурчагига ва динамик тунги кўриш режимига эга бўлган 2K-камерали тизим билан жиҳозланган.

Ақлли кузатув ва юқори автономлик

Қурилманинг ички қисмида 5 дюймли экран ўрнатилган бўлиб, сунъий интеллект инсонларнинг мавжудлигини аниқлаш ва посилкаларни таниб олиш қобилиятига эга. Шунингдек, эшикнинг очиқ қолгани ёки уни бузиб киришга уринишлар ҳақида ўз вақтида хабардор қилиш тизими мавжуд бўлиб, у бошқа ақлли уй қурилмалари билан ҳамкорликда ишлай олади.

Қурилманинг автоном ишлаши умумий сиғими 8000 мА•соат бўлган иккита аккумулятор зиммасига юклатилган бўлиб, бу 11 ойгача узлуксиз хизмат кўрсатишни таъминлайди. Батарея қуввати 10 фоиздан камайганда, қулф энергия тежаш режимига ўтади ва асосий қулфни очиш функцияларини яна 2,5 ойгача сақлаб қолади.

XiaomiСмартЛоккАқллиҚулфТехнологияГаджетлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқардиXiaomi Mijia Стерилизинг Фоот Бат 2 оёқ ваннасини чиқарди17 сентябр 11:59Xiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этдиXiaomi компанияси учта янги ташқи аккумуляторни тақдим этди9 сентябр 11:53Xiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этдиXiaomi Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 термосини тақдим этди4 сентябр 10:53Xiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этдиXiaomi ўзининг илк РGB-Mini LED телевизорини намойиш этди26 август 21:21Xiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшиладиXiaomi 18 Pro ва Pro Max смартфонларига махфий экран функцияси қўшилади21 сентябр 19:55Xiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиXiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этди20 август 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди