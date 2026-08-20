Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатди

·4·Дунё
Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатди
Қисқача

Ғазолик рассом вайроналар орасида америкалик актёр Марк Руффало шарафига мурал яратди. Асарда Руффалонинг тасвири ва унинг ортида Марвел оламидаги машҳур қаҳрамони — Халкнинг яшил силуети акс эттирилган. Рассом бу орқали актёрнинг Фаластин халқини қўллаб-қувватловчи баёнотларига ҳурматини ифодалаган. Вайроналар фонидаги мурал Руффалонинг кино оламидаги образи ва жамоатчиликдаги позициясини уйғунлаштирган рамзий эҳтиромга айланди.

Ғазолик рассом вайроналар орасида америкалик актёр Марк Руффало шарафига мурал яратди. Санъат асари актёрнинг Фаластин халқини қўллаб-қувватловчи баёнотларига бўлган ҳурмат рамзи сифатида тасвирланган.

Муралда Марк Руффалонинг тасвири акс эттирилган. Актёрнинг ортида эса Marvel оламидаги машҳур қаҳрамони — Ҳалкнинг яшил силуэти тасвирланган.

Рассом шу орқали Руффалонинг кино оламидаги образини унинг жамоатчиликдаги позицияси билан уйғунлаштирган.

Вайроналар фонида яратилган мурал санъат орқали актёрга билдирилган рамзий эҳтиромга айланди. Марк Руффало сўнгги йилларда Фаластин масаласидаги баёнотлари билан кўп бор эътибор марказида бўлган. У Фаластин халқини қўллаб-қувватлаган Голливуддаги таниқли жамоат арбобларидан бири сифатида танилган.

Шу сабабли ғазолик рассом уни ўз асарида акс эттиришга қарор қилган. Рассомнинг иши оддий портретдан кўра кўпроқ рамзий маънога эга. Вайроналар устида яратилган мурал орқали у актёрнинг позициясини қадрлашини ва унга ҳурматини ифодалаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиБугун, 09:00«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушди«Ойда янги улкан кратер»: Falcon 9 ракетаси кутилмаганда Ойга қулаб тушдиБугун, 08:52Путин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиПутин фронтдан қайтадиган аскарларни иш билан таъминлаш бўйича топшириқ бердиБугун, 08:05Россия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиРоссия АҚШнинг Украина бўйича таклифларига ўз шартларини эълон қилдиБугун, 08:00Францияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиФранцияда машҳур TikTok блогери шафқатсизларча ўлдириб кетилдиБугун, 07:52Трамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиТрамп Эронга қарши мисли кўрилмаган иқтисодий операция бошланганини айтдиБугун, 07:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди