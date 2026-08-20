Ғазолик рассом вайроналар устида америкалик актёр Марк Руффалога ноодатий эҳтиром кўрсатди
Ғазолик рассом вайроналар орасида америкалик актёр Марк Руффало шарафига мурал яратди. Асарда Руффалонинг тасвири ва унинг ортида Марвел оламидаги машҳур қаҳрамони — Халкнинг яшил силуети акс эттирилган. Рассом бу орқали актёрнинг Фаластин халқини қўллаб-қувватловчи баёнотларига ҳурматини ифодалаган. Вайроналар фонидаги мурал Руффалонинг кино оламидаги образи ва жамоатчиликдаги позициясини уйғунлаштирган рамзий эҳтиромга айланди.
Ғазолик рассом вайроналар орасида америкалик актёр Марк Руффало шарафига мурал яратди. Санъат асари актёрнинг Фаластин халқини қўллаб-қувватловчи баёнотларига бўлган ҳурмат рамзи сифатида тасвирланган.
Муралда Марк Руффалонинг тасвири акс эттирилган. Актёрнинг ортида эса Marvel оламидаги машҳур қаҳрамони — Ҳалкнинг яшил силуэти тасвирланган.
Рассом шу орқали Руффалонинг кино оламидаги образини унинг жамоатчиликдаги позицияси билан уйғунлаштирган.
Вайроналар фонида яратилган мурал санъат орқали актёрга билдирилган рамзий эҳтиромга айланди. Марк Руффало сўнгги йилларда Фаластин масаласидаги баёнотлари билан кўп бор эътибор марказида бўлган. У Фаластин халқини қўллаб-қувватлаган Голливуддаги таниқли жамоат арбобларидан бири сифатида танилган.
Шу сабабли ғазолик рассом уни ўз асарида акс эттиришга қарор қилган. Рассомнинг иши оддий портретдан кўра кўпроқ рамзий маънога эга. Вайроналар устида яратилган мурал орқали у актёрнинг позициясини қадрлашини ва унга ҳурматини ифодалаган.
…