Elon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтди
Тадбиркор ва муҳандис Elon Musk сунъий интеллект технологиялари яқин йиллар ичида барча соҳаларда инсон имкониятларидан устун келишини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, мазкур бурилиш 2027-йил охири ёки энг кечи билан 2028-йилга бориб рўй бериши мумкин. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Elon Muskнинг ушбу баёноти таниқли олим ва дастурчи Француа Шолле томонидан илгари сурилган башоратларга муносабат билдириш чоғида янгради. Шолле ўзининг 2021-йил май ойидаги прогнозини қайта эълон қилиб, сунъий интеллектнинг илм-фандаги ўрни ҳақида тўхталиб ўтган эди. Унга кўра, келгуси 10–20 йил ичида деярли ҳар бир илмий фан амалда компьютер фанларининг бир тармоғига айланади.
Илм-фан ва технологиялар кесишмасидаги ўзгаришларФранцуа Шоленинг фикрича, сунъий интеллект ва унинг имкониятлари туфайли кўплаб фундаментал фанлар тубдан ўзгариб кетади. Хусусан, физика, кимё, биология, тиббиёт ва ҳатто археология каби соҳалар рақамли моделлаштириш ҳамда йирик ҳаждли маълумотларни (биг дата) қайта ишлашга таяниб қолади.
Мутахассислар ушбу ёндашув илмий кашфиётлар тезлигини бир неча баробар оширишини таъкидлашмоқда. Замонавий нейротармоқлар ва алгоритмлар инсон кўзи илғамайдиган қонуниятларни топишда муҳим воситага айланиб бормоқда. Айнан шу омиллар келажакдаги глобал технологик сакрашнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланиши кутилмоқда.
Робототехника соҳасидаги улкан режаларИлмий соҳалардаги рақамлаштириш жараёнлари билан бир қаторда, келгусида коинот ва кундалик ҳаётга робототехника фаол кириб келиши башорат қилинмоқда. Шоленинг прогнозига кўра, яқин ўн йил ичида дунё бўйлаб камида 1 миллиардга яқин одамсимон роботлар ишлаб чиқарилиб, фойдаланишга топширилади.
Мазкур роботлар инсониятга турли хил оғир ва хавфли ишларда кўмаклашиши, шунингдек, ишлаб чиқариш қувватларини янги босқичга олиб чиқиши кўзда тутилган. Ушбу жараёнларнинг барчаси дунё иқтисодиёти ва меҳнат бозорига ўзининг жиддий таъсирини кўрсатиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…