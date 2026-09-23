Elon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтди

·0·Техно
Elon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтди

Тадбиркор ва муҳандис Elon Musk сунъий интеллект технологиялари яқин йиллар ичида барча соҳаларда инсон имкониятларидан устун келишини маълум қилди. Унинг таъкидлашича, мазкур бурилиш 2027-йил охири ёки энг кечи билан 2028-йилга бориб рўй бериши мумкин. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Elon Muskнинг ушбу баёноти таниқли олим ва дастурчи Француа Шолле томонидан илгари сурилган башоратларга муносабат билдириш чоғида янгради. Шолле ўзининг 2021-йил май ойидаги прогнозини қайта эълон қилиб, сунъий интеллектнинг илм-фандаги ўрни ҳақида тўхталиб ўтган эди. Унга кўра, келгуси 10–20 йил ичида деярли ҳар бир илмий фан амалда компьютер фанларининг бир тармоғига айланади.

Илм-фан ва технологиялар кесишмасидаги ўзгаришлар

Француа Шоленинг фикрича, сунъий интеллект ва унинг имкониятлари туфайли кўплаб фундаментал фанлар тубдан ўзгариб кетади. Хусусан, физика, кимё, биология, тиббиёт ва ҳатто археология каби соҳалар рақамли моделлаштириш ҳамда йирик ҳаждли маълумотларни (биг дата) қайта ишлашга таяниб қолади.

Мутахассислар ушбу ёндашув илмий кашфиётлар тезлигини бир неча баробар оширишини таъкидлашмоқда. Замонавий нейротармоқлар ва алгоритмлар инсон кўзи илғамайдиган қонуниятларни топишда муҳим воситага айланиб бормоқда. Айнан шу омиллар келажакдаги глобал технологик сакрашнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланиши кутилмоқда.

Робототехника соҳасидаги улкан режалар

Илмий соҳалардаги рақамлаштириш жараёнлари билан бир қаторда, келгусида коинот ва кундалик ҳаётга робототехника фаол кириб келиши башорат қилинмоқда. Шоленинг прогнозига кўра, яқин ўн йил ичида дунё бўйлаб камида 1 миллиардга яқин одамсимон роботлар ишлаб чиқарилиб, фойдаланишга топширилади.

Мазкур роботлар инсониятга турли хил оғир ва хавфли ишларда кўмаклашиши, шунингдек, ишлаб чиқариш қувватларини янги босқичга олиб чиқиши кўзда тутилган. Ушбу жараёнларнинг барчаси дунё иқтисодиёти ва меҳнат бозорига ўзининг жиддий таъсирини кўрсатиши шубҳасиз.

Сунъий интеллектElon MuskТехнологияРобототехникаИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаСунъий интеллект роботлар яратишга қодирми янги тест синамоқдаБугун 03:22Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиMeta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратди26 август 20:22Elon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилдиElon Musk Ер юзидаги ҳаётни миллиард йилга сақлаб қолиш режасини эълон қилди31 август 12:58Elon Musk Tesla чораклик ҳисоботларида сунъий интеллект ҳақида кўп гапирмоқдаElon Musk Tesla чораклик ҳисоботларида сунъий интеллект ҳақида кўп гапирмоқда4 август 20:20Сунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа бердиСунъий интеллект ва робототехника: хавфсизлик синовлари кутилмаган натижа берди20 сентябр 17:23Toyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўладиToyota заводларида инсонқиёфали роботлар пайдо бўлади20 сентябр 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди