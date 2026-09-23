Осиё ўйинлари: Ўзбекистон кучли ўнликда — медаллар жадвали ва асосий таъқибчилар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг тўртинчи кун якунларига кўра, Ўзбекистон 1 та олтин, 4 та кумуш ва 1 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида 10-ўринни эгаллаб турибди.
- Хитой 60 та медал билан пешқадамликни давом эттирмоқда, Япония 49 та медал билан иккинчи, Жанубий Корея эса 7 та олтин билан учинчи ўринда бормоқда.
Япония мезбонлик қилаётган қитъанинг бош спорт байрами — ёзги Осиё ўйинларининг тўртинчи кунида баҳслар ўзининг энг шиддатли ва муросасиз палласига кирмоқда. Дунёнинг етакчи атлетлари қатнашаётган мусобақада Ўзбекистон спорт делегацияси кучли ўнликдан мустаҳкам ўрин эгаллаб турибди. Терма жамоамиз ҳисобида айни вақтда 1 та олтин, 4 та кумуш ва 1 та бронза — жами 6 та медаль мавжуд бўлиб, вакилларимиз умумжамоа ҳисобида 10-поғонани банд этган.
Мусобақанинг умумий рейтингида эса анъанавий етакчилар доминантликни давом эттирмоқда: Хитой Халқ Республикаси 36 та олтин, 14 та кумуш ва 10 та бронза (жами 60 та медаль) билан яққол пешқадамлик қилмоқда. Мезбон Япония 11 та олтин, 17 та кумуш ва 21 та бронза (жами 49 та медаль) билан иккинчи ўринда бораётган бўлса, Жанубий Корея 7 та олтин медаль билан кучли учликни якунлаб турибди.
Марказий Осиё жамоалари орасида Қозоғистон 7 та олтин билан 4-ўринда, Тожикистон эса 2 та олтин билан 7-ўринда қайд этилган. Ўзбекистон спортчиларининг асосий «олтин захираси» ҳисобланган яккакураш ва оғир атлетика баҳслари эндигина старт олаётгани делегациямизнинг яқин кунларда турнир жадвалида янада юқорига сакрашига улкан замин яратмоқда.
Хўш, тўртинчи кундан кейин кучлар нисбати қандай кўриниш олди, спортчиларимиз 10-ўриндан кучли бешлик томон қандай силжий олади ва олдинда бизни қандай ҳал қилувчи финаллар кутмоқда?
«1 та олтин, 4 та кумуш ва кучли ўнлик»: Тўртинчи куннинг 5 та асосий нуқтаси
Осиё ўйинларининг 4-куни бўйича эълон қилинган расмий жадвалдан энг муҳим фактлар:
Ўзбекистон топ-10 таликда: Вакилларимиз 1 та олтин, 4 та кумуш ва 1 та бронза медали билан кучли ўнталикка кириб олди;
Хитойнинг мутлақ гегемонлиги: Хитой термаси 36 та олтин ва жами 60 та медаль жамғариб, таъқибчиларидан катта фарқ билан олдинда бормоқда;
Мезбонлар ва Корея таъқибда: Япония 11 та олтин билан 2-ўринда, Жанубий Корея эса 7 та олтин билан 3-ўринда жойлашган;
Минтақавий рақобат: Марказий Осиё давлатларидан Қозоғистон 4-поғонада (7 та олтин), Тожикистон эса 7-ўринда (2 та олтин) бормоқда;
Олтин медаллар захираси олдинда: Тўртта кумуш медаль спортчиларимизнинг финалларгача етиб борганини ва олдинда турган дастурларда олтинлар сони кескин кўпайишини кўрсатмоқда.
Осиё ўйинлари: Тўртинчи кун якунлари бўйича медаллар жадвали
Мусобақанинг расмий пешқадамлари ва асосий рақобатчилар таққоси:
Ўрин
Мамлакат номи
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами медаллар
1
Хитой
36
14
10
60
2
Япония
11
17
21
49
3
Жанубий Корея
7
5
20
32
4
Қозоғистон
7
4
5
16
5
Таиланд
4
1
1
6
6
Гонконг
3
5
5
13
7
Тожикистон
2
1
1
4
8
Малайзия
2
0
4
6
9
Ҳиндистон
1
4
5
10
10
Ўзбекистон
1
4
1
6
11
Хитой Тайбэйи
1
3
6
10
12-14
Эрон, Макао, Сингапур
1
3
1
5 тадан
Спорт таҳлили ва эксперт баҳоси: Ўзбекистон нега тез орада юқорига кўтарилади?
Спорт шарҳловчилари ва Олимпия ҳаракати экспертларининг хулосалари:
«Кумушлар баланси»нинг аҳамияти: Ҳисобимиздаги 4 та кумуш медаль спортчиларимизнинг ҳал қилувчи финалларга қадар етиб борганини намойиш этади; финаллардаги кичик хатолар олтинни бой берган бўлса-да, жамоамизнинг юқори даражадаги тайёргарлигини тасдиқлайди;
Бокс, дзюдо ва кураш тўлқини ҳали олдинда: Ўзбекистоннинг асосий кучи бўлган боксчилар, таэквондо, дзюдо, эркин ва юнон-рум кураши усталари ўзларининг ҳал қилувчи саралаш ва финал баҳсларини айнан кейинги кунларда ўтказади; бу эса медаллар сифатида олтинлар улушини каррасига оширади;
Рейтингнинг зичлиги: 5-ўриндаги Таиланд (4 та олтин) ҳамда 7-ўриндаги Тожикистон (2 та олтин) билан орамиздаги фарқ атиги бир нечта ғалабага тенг; яқин 2-3 кун ичидаги муваффақиятли чиқишлар Ўзбекистонни бемалол кучли бешликка олиб чиқиш имконини беради;
Марказий Осиёдаги беллашув: Қозоғистон жамоасининг 7 та олтин билан старт олиши ва Тожикистоннинг 2 та олтинга эга чиқиши минтақавий рақобатнинг ҳар қачонгидан ҳам кескин кечаётганини кўрсатмоқда.
Ўзбекистон делегациясининг Япониядаги иштироки эндигина қизиган паллага қадам қўймоқда ва олдинда мухлисларимизни янги мадҳия садолари кутмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон спортчилари Осиё ўйинлари якунига қадар нечта олтин медаль жамғариб, умумжамоа ҳисобида нечанчи ўринга кўтарила олади? Қайси спорт тури вакилларимиз бизга энг кўп ғалабаларни туҳфа қилади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва спортчиларимизни қўллаб-қувватлаган ҳолда ушбу таҳлилий мақолани барча ишқибозларга улашинг!
Изоҳлар 0
…