Лионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушди

·0·Спорт
Лионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушди

Футбол оламининг тирик афсонаси, саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби Лионель Месси кутилмаган амплуада намоён бўлди. Аргентина терма жамоаси ва Интер Миами ҳужумчиси Марвел оламининг янги блокбастери — “Спидер-Ман: Бранд Нев Дай” фильми учун суратга олинган махсус промо-видеода иштирок этди. Ушбу ҳамкорлик ижтимоий тармоқларда ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sony Пиктурес томонидан тақдим этилган қисқа метражли видеода Лионель Месси Нью-Йорк кўчаларида Ҳолливуд юлдузи Том Ҳолланд билан учрашади. Goal.com нашрининг хабар беришича, видео сюжетига кўра, Ҳолланд ижросидаги Питер Паркер кафеда ўтирганида кутилмаганда футбол юлдузини кўриб қолади ва ҳайратдан довдираб, ўз оёқларига чалиниб кетади. Месси эса ўз навбатида махсус қурилма ёрдамида “ўргимчак-одам”нинг ўзини қидириб юрганини маълум қилади.

Мазкур креатив реклама кампанияси футбол ва кино олами ўртасидаги ноёб коллаборация сифатида баҳоланмоқда. Видеонинг якуний қисмида Питер Паркер ўз костюмини кийиб, фахрий ҳужумчини шаҳар осмони бўйлаб саёҳатга олиб чиқади. Бу каби йирик маркетинг лойиҳалари одатда жаҳон чемпионатлари ва йирик премералар арафасида мухлислар эътиборини жалб қилиш учун хизмат қилади.

Футбол ва кино олами туташган нуқта

Ҳозирда Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида ЖЧ-2026 саралаш босқичида иштирок этаётганига қарамай, у глобал брендлар билан ҳамкорлик қилишга вақт топмоқда. Том Ҳолланд эса ўзининг Марвел оламидаги тўртинчи яккахон фильмини тарғиб қилиш билан банд. Қизиғи шундаки, британиялик актёр футболга бефарқ эмас ва яқинда Мадридга ташрифи чоғида Барселона юлдузи Ламине Ямални ўзининг эпчиллиги учун “ҳақиқий Спидер-Ман” деб атаган эди.

Шунингдек, Ҳолланд Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альвареснинг голни “ўргимчак” услубида нишонлашини ҳам алоҳида эътироф этган. Актёрнинг ўзи айни дамда нафақат Марвел лойиҳалари, балки режиссёр Чристопҳер Ноланнинг “Те Одйссей” деб номланган янги лойиҳасида ҳам иштирок этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу эса унинг иш графиги нақадар тиғиз эканлигидан далолат беради.

Лионель Мессининг ушбу видеодаги иштироки унинг нафақат спортчи, балки глобал маданият иконасига айланганини яна бир бор исботлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу кроссовер қизиқарли бўлиши табиий, чунки Месси ва Марвел қаҳрамонлари мамлакатимизда катта аудиторияга эга. Фильм премераси яқинлашгани сайин Sony Пиктурес “Навбат кимга?” деган савол билан мухлисларни янада қизиқтириб қўймоқда.

Лионель МессиТом ҲолландСпидер-МанМарвелФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиЖуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиБугун, 18:51Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиУэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиБугун, 17:34Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиМанчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд бўйича якуний қарорга келдиБугун, 17:17Барселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБарселона аёллар жамоаси юлдузи Салма Параллуело клубни тарк этдиБугун, 17:15Баэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБаэна Вальверде билан жанжалдан кейинги ҳаётидаги оғир кунларни очдиБугун, 15:41Златан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиЗлатан Ибрагимович Роналд Коэманни кескин танқид қилди: Нидерландия ўзлигини йўқотдиБугун, 15:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди