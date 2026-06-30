Лионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушди
Футбол оламининг тирик афсонаси, саккиз карра “Олтин тўп” соҳиби Лионель Месси кутилмаган амплуада намоён бўлди. Аргентина терма жамоаси ва Интер Миами ҳужумчиси Марвел оламининг янги блокбастери — “Спидер-Ман: Бранд Нев Дай” фильми учун суратга олинган махсус промо-видеода иштирок этди. Ушбу ҳамкорлик ижтимоий тармоқларда ҳақиқий шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sony Пиктурес томонидан тақдим этилган қисқа метражли видеода Лионель Месси Нью-Йорк кўчаларида Ҳолливуд юлдузи Том Ҳолланд билан учрашади. Goal.com нашрининг хабар беришича, видео сюжетига кўра, Ҳолланд ижросидаги Питер Паркер кафеда ўтирганида кутилмаганда футбол юлдузини кўриб қолади ва ҳайратдан довдираб, ўз оёқларига чалиниб кетади. Месси эса ўз навбатида махсус қурилма ёрдамида “ўргимчак-одам”нинг ўзини қидириб юрганини маълум қилади.
Мазкур креатив реклама кампанияси футбол ва кино олами ўртасидаги ноёб коллаборация сифатида баҳоланмоқда. Видеонинг якуний қисмида Питер Паркер ўз костюмини кийиб, фахрий ҳужумчини шаҳар осмони бўйлаб саёҳатга олиб чиқади. Бу каби йирик маркетинг лойиҳалари одатда жаҳон чемпионатлари ва йирик премералар арафасида мухлислар эътиборини жалб қилиш учун хизмат қилади.
Футбол ва кино олами туташган нуқтаҲозирда Лионель Месси Аргентина терма жамоаси сафида ЖЧ-2026 саралаш босқичида иштирок этаётганига қарамай, у глобал брендлар билан ҳамкорлик қилишга вақт топмоқда. Том Ҳолланд эса ўзининг Марвел оламидаги тўртинчи яккахон фильмини тарғиб қилиш билан банд. Қизиғи шундаки, британиялик актёр футболга бефарқ эмас ва яқинда Мадридга ташрифи чоғида Барселона юлдузи Ламине Ямални ўзининг эпчиллиги учун “ҳақиқий Спидер-Ман” деб атаган эди.
Шунингдек, Ҳолланд Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альвареснинг голни “ўргимчак” услубида нишонлашини ҳам алоҳида эътироф этган. Актёрнинг ўзи айни дамда нафақат Марвел лойиҳалари, балки режиссёр Чристопҳер Ноланнинг “Те Одйссей” деб номланган янги лойиҳасида ҳам иштирок этишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу эса унинг иш графиги нақадар тиғиз эканлигидан далолат беради.
Лионель Мессининг ушбу видеодаги иштироки унинг нафақат спортчи, балки глобал маданият иконасига айланганини яна бир бор исботлади. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу кроссовер қизиқарли бўлиши табиий, чунки Месси ва Марвел қаҳрамонлари мамлакатимизда катта аудиторияга эга. Фильм премераси яқинлашгани сайин Sony Пиктурес “Навбат кимга?” деган савол билан мухлисларни янада қизиқтириб қўймоқда.
…