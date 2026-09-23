Кундалик мулоқот нега тобора қисқариб бормоқда?

·30·Жамият
Кундалик мулоқот нега тобора қисқариб бормоқда?

Одамлар сўнгги 15 йил ичида ҳар куни ўртача юзлаб сўзга кам гапира бошлаган. Тадқиқот натижаларига кўра, бу жараён нафақат кундалик мулоқотга, балки инсонларнинг соғлиғи, иш фаолияти ва ўзаро муносабатларига ҳам таъсир қилиши мумкин.

Миссури ва Аризона университетлари олимлари 2200 кишининг маълумотларини ўрганган. Уларнинг ҳисоб-китобларига кўра, одамлар бир кунда айтадиган сўзлар сони ҳар йили ўртача 338 тага камайган.

2005 йилда инсонлар кунига ўртача 17 мингга яқин сўз ишлатган бўлса, 2019 йилга келиб бу кўрсаткич 12 мингдан ҳам камайган.

Бу ўзгариш ёшлар орасида янада сезиларли экани қайд этилган. Зумерлар ҳар йили ўртача 451 та сўздан камроқ гапираётган бўлса, каттароқ авлодларда бу кўрсаткич 314 тани ташкил этган.

Мулоқотнинг қисқаришига замонавий технологиялар ва кундалик одатларнинг ўзгариши сабаб бўлаётгани айтилмоқда. Масалан, телефон қўнғироқлари ўрнига овозли хабарлар, сотувчи билан мулоқот ўрнига ўз-ўзига хизмат кўрсатиш кассалари, юзма-юз суҳбат ўрнига чатлардан фойдаланиш тобора кенгаймоқда. Наушниклардан фойдаланиш эса инсонларнинг атрофдагилар билан мулоқот қилиш эҳтиёжини яна камайтириши мумкин.

Шу тарзда давом этса, оддий суҳбатни бошлаш ва уни давом эттира олиш келажакда янада муҳим кўникмалардан бирига айланиши мумкин.

МулоқотТехнологияЗумерларТадқиқот
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишдиМуҳандислар ўта мустаҳкам ва ноёб иссиқлик изоляторини яратишди20 сентябр 12:212025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор2025-йил охирига келиб илмий мақолаларнинг 89 фоизида сунъий интеллект излари бор18 сентябр 18:23Яманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатдиЯманиялик олимлар қаттиқ электролитлар бўйича рекорд ўрнатди2 сентябр 00:56Токио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказдиТокио университети космик кемалар учун "магнит қалқони"ни синовдан ўтказди31 август 01:22Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиАгрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқаради21 август 02:20ChatGPT қисқа ҳикоялар ёзишда инсонларни ортда қолдирдиChatGPT қисқа ҳикоялар ёзишда инсонларни ортда қолдирди6 август 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ