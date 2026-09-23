АҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Миллий ядро хавфсизлиги бошқармаси (НNSA)
- W93 номли янги авлод термоядровий жанговар каллагининг илк парвоз синовини муваффақиятли ўтказди.
- Ушбу синов Атрах метеорологик зондлаш ракетаси ёрдамида амалга оширилиб, каллак корпусининг атмосферага киришдаги аеродинамик юкламаси ўлчанди.
Глобал геосиёсий кескинлик ва қуролланиш пойгаси янги чўққига чиқаётган бир паллада Қўшма Штатлар сўнгги қарийб қирқ йиллик танаффусдан кейин яратилаётган энг замонавий стратегик қуролини амалда синовдан ўтказди. АҚШ Миллий ядро хавфсизлиги бошқармаси (NNSA) маълумотларига кўра, Вашингтон янги авлод W93 термоядровий жанговар каллаги корпусининг илк парвоз синовини муваффақиятли якунлади. Синов парвози Atrax метеорологик зондлаш ракетаси ёрдамида амалга оширилди ва у атмосферанинг қалин қатламларига кириш чоғида каллак қобиғига тушадиган аэродинамик юкламани ўлчашга қаратилди.
Олинган илмий-техник кўрсаткичлар Sandia Миллий лабораториясида W93 каллагининг ядровий бўлмаган юқори аниқликдаги компонентларини лойиҳалашда фойдаланилади. Таъкидлаш жоизки, W93 АҚШ томонидан деярли 40 йил ичида нолдан ишлаб чиқилаётган биринчи термоядровий жанговар каллак ҳисобланади. Ушбу махфий дастур 2022 йил май ойидан бери Нью-Мексико штатидаги Лос-Аламос Миллий лабораториясида қизғин олиб борилмоқда. 2030 йилларнинг ўрталарида серияли ишлаб чиқаришга топшириладиган ушбу даҳшатли қурол АҚШ ҳарбий-денгиз флотининг янги авлод «Columbia» синфига мансуб стратегик ядровий сувости кемаларидаги қитъалараро баллистик ракеталарини таъминлашга мўлжалланган.
Хўш, Вашингтоннинг ушбу синови ядровий тийиб туриш доктринасини қандай ўзгартиради, Россия ва Хитой бу қадамга қандай жавоб қайтаради ҳамда 2030 йиллар стратегик сувости флоти қандай кучга айланади?
«40 йиллик танаффус, Atrax синови ва Columbia кемалари»: W93 лойиҳасининг 5 та асосий нуқтаси
АҚШ ядровий арсеналини янгилаш бўйича энг муҳим фактлар:
40 йилдаги илк янги термоядровий каллак: W93 каллаги АҚШда сўнгги тўрт ўн йиллик ичида эски каллакларни модернизация қилмасдан, мутлақо янгидан яратилаётган биринчи термоядровий қуролдир;
Atrax ракетасида парвоз синови: Синовлар каллак корпуси атмосферага киргандаги ўта юқори босим ва аэродинамик юкламага қандай бардош беришини аниқлаш учун ўтказилди;
Сандиа ва Лос-Аламос марказлари: Лойиҳалаш 2022 йилдан буён Лос-Аламос лабораториясида олиб борилмоқда, каллакнинг ядровий бўлмаган механизмларини Sandia маркази яратмоқда;
2030 йиллар ўртасида серияли ишлаб чиқариш: Каллакларни оммавий тарзда армияга етказиб бериш 2030 йилларнинг ўртасидан бошланиши белгиланган;
«Columbia» синфидаги сувости кемалари: W93 каллаклари океан тубида яширин юрувчи энг замонавий стратегик сувости кемаларидаги қитъалараро баллистик ракеталарга ўрнатилади.
АҚШнинг ядровий қуролланиш дастури: W93 термоядровий каллаги таснифи
Янги каллак лойиҳаси ва унинг техник-стратегик хусусиятлари таққоси:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
W93 термоядровий каллаги тафсилотлари
Қурол тури ва тоифаси
Янги авлод стратегик термоядровий жанговар каллаги
Тарихий аҳамияти
АҚШда қарийб 40 йил ичида яратилаётган илк янги ядро каллаги
Ўтказилган парвоз синови
Atrax зондлаш ракетаси орқали корпуснинг аэродинамик юкламаси текширилди
Ишлаб чиқувчи марказлар
Лос-Аламос Миллий лабораторияси (Нью-Мексико) ва Sandia маркази
Дастур бошланган вақт
2022 йил май ойидан буён жадал олиб борилмоқда
Серияли ишлаб чиқариш муддати
2030 йилларнинг ўрталари
Асосий ташувчи платформа
«Columbia» синфидаги энг янги стратегик ядровий сувости кемалари (ICBM)
Ҳарбий стратегия ва ядровий хавфсизлик экспертизаси: Нега бу воқеа глобал вазиятни кескинлаштиради?
Халқаро хавфсизлик экспертлари ва ҳарбий таҳлилчиларнинг хулосалари:
«Ядро триадаси»нинг денгиз устунини янгилаш: АҚШ мудофаа доктринасида сувости кемалари энг хавфсиз ва яширин зарба бериш воситаси ҳисобланади; Совуқ уруш давридан қолган Trident тизимлари ва эскирган W76/W88 каллаклари ўрнига W93’нинг яратилиши денгиздаги ядровий устунликни XXI асрнинг иккинчи ярмигача кафолатлашга қаратилган;
Атмосферага киришдаги гипертовуш муаммоси: Atrax ракетаси орқали каллак қобиғини синовдан ўтказиш каллакнинг рақиб ҳаво ҳужумидан мудофаа ва ракетага қарши мудофаа (ПРО) тизимларини ёриб ўтишда максимал иссиқлик ва босимга чидамли бўлишини таъминлайди;
Халқаро ядровий келишувлар таназзули: СҲВ-3 (START) келишувлари амалда тўхтаган бир шароитда Вашингтоннинг янги термоядровий каллак синовига кириши Москва ва Пекинни ҳам ўз ядровий арсеналларини янги авлод қуроллари билан жадал тўлдиришга туртки беради;
«Columbia» кемаларининг харидоргирлиги: W93 каллаклари Буюк Британиянинг янги авлод «Dreadnought» ядровий сувости кемалари билан ҳам мослаштирилиши мумкин, бу эса Вашингтон ва Лондоннинг денгиздаги стратегик альянсини янада кучайтиради.
АҚШнинг ушбу синови қуролланиш пойгасида техник танаффуслар даври тугаганини ва супердавлатлар янги ядровий асрга қадам қўйганини тасдиқлади.
Сизнингча, АҚШ томонидан қарийб 40 йиллик танаффусдан кейин янги W93 термоядровий каллагининг яратилиши ва синовдан ўтказилиши дунёда янги ядровий уруш хавфини қай даражада оширади? Россия ва Хитойнинг бунга қарши жавоб чоралари қандай бўлади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал хавфсизлик тақдирига оид ушбу ўта муҳим таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…