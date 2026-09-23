АҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказди

·25·Дунё
АҚШ W93 янги термоядровий жанговар каллагини парвоз синовидан ўтказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Миллий ядро хавфсизлиги бошқармаси (НNSA)
  • W93 номли янги авлод термоядровий жанговар каллагининг илк парвоз синовини муваффақиятли ўтказди.
  • Ушбу синов Атрах метеорологик зондлаш ракетаси ёрдамида амалга оширилиб, каллак корпусининг атмосферага киришдаги аеродинамик юкламаси ўлчанди.

Глобал геосиёсий кескинлик ва қуролланиш пойгаси янги чўққига чиқаётган бир паллада Қўшма Штатлар сўнгги қарийб қирқ йиллик танаффусдан кейин яратилаётган энг замонавий стратегик қуролини амалда синовдан ўтказди. АҚШ Миллий ядро хавфсизлиги бошқармаси (NNSA) маълумотларига кўра, Вашингтон янги авлод W93 термоядровий жанговар каллаги корпусининг илк парвоз синовини муваффақиятли якунлади. Синов парвози Atrax метеорологик зондлаш ракетаси ёрдамида амалга оширилди ва у атмосферанинг қалин қатламларига кириш чоғида каллак қобиғига тушадиган аэродинамик юкламани ўлчашга қаратилди.

Олинган илмий-техник кўрсаткичлар Sandia Миллий лабораториясида W93 каллагининг ядровий бўлмаган юқори аниқликдаги компонентларини лойиҳалашда фойдаланилади. Таъкидлаш жоизки, W93 АҚШ томонидан деярли 40 йил ичида нолдан ишлаб чиқилаётган биринчи термоядровий жанговар каллак ҳисобланади. Ушбу махфий дастур 2022 йил май ойидан бери Нью-Мексико штатидаги Лос-Аламос Миллий лабораториясида қизғин олиб борилмоқда. 2030 йилларнинг ўрталарида серияли ишлаб чиқаришга топшириладиган ушбу даҳшатли қурол АҚШ ҳарбий-денгиз флотининг янги авлод «Columbia» синфига мансуб стратегик ядровий сувости кемаларидаги қитъалараро баллистик ракеталарини таъминлашга мўлжалланган.

Хўш, Вашингтоннинг ушбу синови ядровий тийиб туриш доктринасини қандай ўзгартиради, Россия ва Хитой бу қадамга қандай жавоб қайтаради ҳамда 2030 йиллар стратегик сувости флоти қандай кучга айланади?

«40 йиллик танаффус, Atrax синови ва Columbia кемалари»: W93 лойиҳасининг 5 та асосий нуқтаси

АҚШ ядровий арсеналини янгилаш бўйича энг муҳим фактлар:

  • 40 йилдаги илк янги термоядровий каллак: W93 каллаги АҚШда сўнгги тўрт ўн йиллик ичида эски каллакларни модернизация қилмасдан, мутлақо янгидан яратилаётган биринчи термоядровий қуролдир;

  • Atrax ракетасида парвоз синови: Синовлар каллак корпуси атмосферага киргандаги ўта юқори босим ва аэродинамик юкламага қандай бардош беришини аниқлаш учун ўтказилди;

  • Сандиа ва Лос-Аламос марказлари: Лойиҳалаш 2022 йилдан буён Лос-Аламос лабораториясида олиб борилмоқда, каллакнинг ядровий бўлмаган механизмларини Sandia маркази яратмоқда;

  • 2030 йиллар ўртасида серияли ишлаб чиқариш: Каллакларни оммавий тарзда армияга етказиб бериш 2030 йилларнинг ўртасидан бошланиши белгиланган;

  • «Columbia» синфидаги сувости кемалари: W93 каллаклари океан тубида яширин юрувчи энг замонавий стратегик сувости кемаларидаги қитъалараро баллистик ракеталарга ўрнатилади.

АҚШнинг ядровий қуролланиш дастури: W93 термоядровий каллаги таснифи

Янги каллак лойиҳаси ва унинг техник-стратегик хусусиятлари таққоси:

Кўрсаткичлар ва параметрлар

W93 термоядровий каллаги тафсилотлари

Қурол тури ва тоифаси

Янги авлод стратегик термоядровий жанговар каллаги

Тарихий аҳамияти

АҚШда қарийб 40 йил ичида яратилаётган илк янги ядро каллаги

Ўтказилган парвоз синови

Atrax зондлаш ракетаси орқали корпуснинг аэродинамик юкламаси текширилди

Ишлаб чиқувчи марказлар

Лос-Аламос Миллий лабораторияси (Нью-Мексико) ва Sandia маркази

Дастур бошланган вақт

2022 йил май ойидан буён жадал олиб борилмоқда

Серияли ишлаб чиқариш муддати

2030 йилларнинг ўрталари

Асосий ташувчи платформа

«Columbia» синфидаги энг янги стратегик ядровий сувости кемалари (ICBM)

Ҳарбий стратегия ва ядровий хавфсизлик экспертизаси: Нега бу воқеа глобал вазиятни кескинлаштиради?

Халқаро хавфсизлик экспертлари ва ҳарбий таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • «Ядро триадаси»нинг денгиз устунини янгилаш: АҚШ мудофаа доктринасида сувости кемалари энг хавфсиз ва яширин зарба бериш воситаси ҳисобланади; Совуқ уруш давридан қолган Trident тизимлари ва эскирган W76/W88 каллаклари ўрнига W93’нинг яратилиши денгиздаги ядровий устунликни XXI асрнинг иккинчи ярмигача кафолатлашга қаратилган;

  • Атмосферага киришдаги гипертовуш муаммоси: Atrax ракетаси орқали каллак қобиғини синовдан ўтказиш каллакнинг рақиб ҳаво ҳужумидан мудофаа ва ракетага қарши мудофаа (ПРО) тизимларини ёриб ўтишда максимал иссиқлик ва босимга чидамли бўлишини таъминлайди;

  • Халқаро ядровий келишувлар таназзули: СҲВ-3 (START) келишувлари амалда тўхтаган бир шароитда Вашингтоннинг янги термоядровий каллак синовига кириши Москва ва Пекинни ҳам ўз ядровий арсеналларини янги авлод қуроллари билан жадал тўлдиришга туртки беради;

  • «Columbia» кемаларининг харидоргирлиги: W93 каллаклари Буюк Британиянинг янги авлод «Dreadnought» ядровий сувости кемалари билан ҳам мослаштирилиши мумкин, бу эса Вашингтон ва Лондоннинг денгиздаги стратегик альянсини янада кучайтиради.

АҚШнинг ушбу синови қуролланиш пойгасида техник танаффуслар даври тугаганини ва супердавлатлар янги ядровий асрга қадам қўйганини тасдиқлади.

Сизнингча, АҚШ томонидан қарийб 40 йиллик танаффусдан кейин янги W93 термоядровий каллагининг яратилиши ва синовдан ўтказилиши дунёда янги ядровий уруш хавфини қай даражада оширади? Россия ва Хитойнинг бунга қарши жавоб чоралари қандай бўлади деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва глобал хавфсизлик тақдирига оид ушбу ўта муҳим таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

W93 термоядровий каллагиАтрак ракетасиКолумбия синфиSandia Миллий лабораторияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?4 август 19:35АҚШ мудофаасида революция: илк Fury автоном жанговар самолёти йиғилди!АҚШ мудофаасида революция: илк Fury автоном жанговар самолёти йиғилди!1 август 10:08Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаланди31 июл 14:17Самолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирдиСамолётдан сакраган инструктор талабасини осмонда ёлғиз қолдирди10 июл 01:57Аҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиАҳмад аш-Шараа махфий келишувлар ва хорижий базаларни тозалаш тафсилотларини фош қилдиБугун 13:05Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Сурия президенти Нью-Йоркда баёнот берди: унинг ўтмиши бўйича ёлғони фош бўлдими?Бугун 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота