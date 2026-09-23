Шавкат Мирзиёев Андижонда бир йўла 206 та янги гигант саноат лойиҳасига старт берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Андижонда Президент Шоукат Мирзиёев иштирокида умумий қиймати 9,4 миллиард долларлик 206 та янги саноат лойиҳасига старт берилди.
- Ушбу лойиҳалар доирасида 2,05 миллиард долларлик 98 та қувват фойдаланишга топширилди ва 7,35 миллиард долларлик 108 та обект қурилиши бошланди.
- Лойиҳалар энергетика, машинасозлик, электробуслар, қуёш панеллари, юк вагонлари, тўқимачилик, логистика ва фармацевтика каби соҳаларни қамраб олади.
Фарғона водийсининг иқтисодий юраги ҳисобланган Андижон вилоятида нафақат миллий, балки бутун Марказий Осиё миқёсида мисли кўрилмаган инвестициявий портлаш содир бўлди. Президент Шавкат Мирзиёев вилоятга ташрифи доирасида умумий қиймати рекорд даражадаги 9 миллиард 400 миллион АҚШ долларини ташкил этувчи жами 206 та лойиҳани ўз ичига олган тантанали маросимда иштирок этди. Давлатимиз раҳбари рамзий тугмани босиб, қиймати 2 миллиард 50 миллион долларлик 98 та янги қувватни фойдаланишга топширди ҳамда 7 миллиард 350 миллион долларлик 108 та йирик саноат объектининг қурилишига расман фотиҳа берди.
Ҳудуднинг барча 16 та туман ва шаҳарларини тўлиқ қамраб олган ушбу улкан ташаббуслар энергетика, машинасозлик, электробуслар, қуёш панеллари, юк вагонлари, тўқимачилик, логистика ва юқори технологияли фармацевтика соҳаларини тубдан ўзгартиради. Лойиҳалар Хитой, АҚШ, Германия, Туркия, Жанубий Корея, БАА ва Ҳиндистон каби дунёнинг етакчи давлатлари инвесторлари билан ҳамкорликда барпо этилмоқда. Ушбу 206 та лойиҳа тўлиқ ишга тушгач, вилоятда 45 мингдан зиёд янги доимий иш ўрни яратилади, йилига 60,6 триллион сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, 533 миллион долларлик экспорт оқими йўлга қўйилади.
Хўш, 9,4 миллиард долларлик ушбу мислсиз капитал оқими Андижонни қандай қилиб минтақанинг машинасозлик ва электробус марказига айлантиради, қайси туманларга энг катта сармоя киритилмоқда ва бу водий аҳолиси ҳаётида қандай инқилобий ўзгаришларга туртки беради?
«9,4 млрд доллар, 45 минг иш ўрни ва электробуслар»: Тарихий стартнинг 5 та асосий нуқтаси
Андижондаги инвестициявий тантанадан энг муҳим факт ва рақамлар:
Рекорд миқёсдаги пакет: Умумий қиймати 9,4 миллиард долларлик 206 та стратегик инвестиция лойиҳаси қамраб олинди;
Бир вақтда старт: Президент томонидан 2,05 млрд долларлик 98 та корхона расман ишга туширилди ва 7,35 млрд долларлик 108 та объект қурилиши бошланди;
45 минг янги иш ўрни: Лойиҳалар ишга тушиши билан 45 мингдан ортиқ маҳаллий аҳоли доимий ва барқарор маошли иш билан таъминланади;
Келажак саноати тармоқлари: Вилоятда электробуслар, қуёш панеллари, юк вагонлари, энергия сақлаш тизимлари ва микро ГЭС ускуналари ишлаб чиқариш йўлга қўйилмоқда;
Дунёнинг 10 та етакчи давлати: Лойиҳаларда Хитой, АҚШ, Германия, Туркия, Корея, Ҳиндистон, БАА ва Россиянинг трансмиллий корпорациялари тўғридан-тўғри сармоядор сифатида иштирок этмоқда.
Андижон вилоятининг янги саноат салоҳияти: 206 та лойиҳа кўрсаткичлари таҳлили
Давлат раҳбари томонидан ишга туширилган ва пойдевори қўйилган лойиҳалар кўлами:
Кўрсаткичлар ва йўналишлар
Лойиҳавий параметрлар ва расмий рақамлар
Лойиҳаларнинг умумий қиймати
9 миллиард 400 миллион АҚШ доллари
Фойдаланишга топширилган қувватлар
98 та лойиҳа (қиймати 2 млрд 50 млн доллар)
Қурилиши бошланган янги объектлар
108 та лойиҳа (қиймати 7 млрд 350 млн доллар)
Ҳудудий қамрови
Вилоятнинг барча 16 та шаҳар ва тумани
Яратиладиган янги иш ўринлари
45 000 дан ортиқ доимий иш ўрни
Кутилаётган йиллик ишлаб чиқариш
60,6 триллион сўмлик маҳсулот
Йиллик экспорт салоҳияти
533 миллион АҚШ доллари
Иштирокчи хорижий давлатлар
Хитой, Туркия, Жанубий Корея, АҚШ, Германия, БАА, Россия, Ҳиндистон ва б.
Устувор тармоқлар
Машинасозлик, яшил энергетика, электробуслар, тўқимачилик, логистика, тиббиёт
Иқтисодий ва геосаноат экспертизаси: Нега бу ташаббуслар Андижон қиёфасини тубдан ўзгартиради?
Иқтисодчи олимлар ва саноат таҳлилчиларининг хулосалари:
«Аграр ва оддий саноат»дан «Оғир ва юқори технологиялар» сари: Электробуслар, юк вагонлари ҳамда қуёш панеллари ва микро ГЭС ускуналари ишлаб чиқаришнинг йўлга қўйилиши Андижонни содда йиғув цехларидан мураккаб машинасозлик ва муҳандислик марказига айлантиради;
Энергия хавфсизлиги ва экология интеграцияси: Электр энергиясини сақлаш ва тақсимлаш тизимлари ҳамда чиқиндиларни қайта ишлаш орқали электр ишлаб чиқариш технологиялари куз-қиш мавсумида саноат тармоқлари ва аҳоли хонадонларини барқарор қувват билан таъминлашга хизмат қилади;
Минтақавий монополия ва экспорт кафолати: 533 миллион долларлик янги экспорт ҳажми асосан қўшилган қиймати юқори тайёр маҳсулотлар (электр транспорти, маиший техника, тайёр тўқимачилик) ҳисобига шаклланади — бу миллий валюта барқарорлиги ва вилоят хазинаси даромадларининг каррасига ошишини кафолатлайди;
Қўшни республикалар учун логистик ва саноат хаби: Қирғизистон ва Тожикистон чегарасида жойлашган Андижон янги юк вагонлари, халқаро логистика марказлари ва транспорт тармоқлари орқали Марказий Осиёнинг йирик транзит дарвозасига айланмоқда.
Президент Шавкат Мирзиёев бошчилигида старт берилган 9,4 миллиард долларлик лойиҳалар тўлқини Андижонни мамлакатимизнинг энг қудратли иқтисодий драйверларидан бири сифатида намоён этмоқда.
Сизнингча, Андижонда бир вақтнинг ўзида 206 та саноат корхонасининг ишга туширилиши ва қурилиши водийдаги ишсизлик ва миграция муаммосини қанчалик тез бартараф эта олади? Электробуслар ва юк вагонлари ишлаб чиқарилиши миллий автосаноатимизда рақобатни қандай кучайтиради деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз иқтисодиётидаги ушбу тарихий воқеага бағишланган мақолани барча дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…