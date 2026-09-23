Ўзбекистон ва АҚШ DFC: транспорт ва тиббиётда йирик лойиҳалар муҳокама қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон ва АҚШ Халқаро молиявий тараққиёт корпорацияси (ДФК) ўртасида транспорт ва соғлиқни сақлаш соҳаларидаги йирик қўшма лойиҳаларнинг бориши муҳокама қилинди.
- Тошкентда янги халқаро аеропорт қуриш ва Фарғона вилоятида замонавий тиббий мажмуа ташкил этиш каби лойиҳалар амалий босқичга ўтказилиши кўзда тутилган.
Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги инвестициявий ҳамкорликнинг янги йўналишлари тобора аниқ тус олмоқда. АҚШ Халқаро молиявий тараққиёт корпорацияси (DFC) бош ижрочи директори Бэн Блэк билан Президент Админстрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ўртасида бўлиб ўтган мулоқотда транспорт ва соғлиқни сақлаш соҳаларида амалга оширилиши бошланган йирик қўшма лойиҳаларнинг бориши муҳокама қилинди.
Учрашувда Ўзбекистоннинг DFC билан ҳамкорликни келгусида янада кенгайтиришга тайёрлиги таъкидланди.
Бу мулоқот томонлар ўртасида сўнгги даврда шаклланаётган инвестициявий шерикликнинг амалий босқичга ўтаётганини кўрсатувчи муҳим мулоқотлардан бири бўлди.
Транспорт ва тиббиётдаги лойиҳалар диққат марказида
Мулоқотнинг асосий мавзуларидан бири транспорт соҳасидаги йирик қўшма ташаббуслар бўлди. Ўзбекистон учун замонавий транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, логистика имкониятларини кенгайтириш ва мамлакатнинг минтақавий транспорт йўлакларидаги ўрнини мустаҳкамлаш инвестициявий кун тартибининг муҳим қисмларидан бири ҳисобланади.
Соғлиқни сақлаш соҳасида эса замонавий тиббий инфратузилмани шакллантириш ва аҳолига кўрсатиладиган тиббий хизматлар сифатини оширишга қаратилган лойиҳалар муҳокама қилинди.
Аввалроқ, 2026 йил июнь ойида Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида Бэн Блэк билан ўтказилган учрашувда ҳам DFC иштирокида соғлиқни сақлаш, энергетика ва инфратузилмани модернизация қилишга қаратилган қўшма инвестиция платформасини ишга тушириш ташаббуси қўллаб-қувватланган эди.
Янги халқаро аэропорт ва тиббий мажмуа режалари
Ўша учрашувда инвестициявий ҳамкорликнинг аниқ йўналишлари ҳам белгиланган.
Хусусан, Тошкентда янги халқаро аэропорт қуриш, Фарғона вилоятида замонавий тиббий мажмуа ташкил этиш, рақамли банкни ишга тушириш, маълумотлар марказлари ва қуруқ портлар барпо этиш каби йирик инфратузилма лойиҳаларини амалий босқичга ўтказиш масалалари муҳокама қилинган.
Шу нуқтаи назардан, бугун транспорт ва соғлиқни сақлаш соҳаларида бошланган лойиҳаларнинг алоҳида муҳокама қилиниши Ўзбекистон–DFC ҳамкорлигида молиялаштиришдан амалий инвестиция лойиҳаларини рўёбга чиқаришга ўтиш жараёни давом этаётганини кўрсатади.
Ўзбекистон ва DFC ҳамкорлиги кенгаймоқда
Ўзбекистон ва DFC ўртасидаги муносабатлар сўнгги йилларда инвестициявий йўналишда фаоллашди.
2026 йил 16 июнда DFC Ўзбекистон билан АҚШ–Ўзбекистон Қўшма инвестиция платформасини ишга туширганини маълум қилди. Ушбу механизм стратегик инвестициялар ва экспорт молиялаштириши бўйича ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган.
Платформа доирасида устувор йўналишлар сифатида энергетика, инфратузилма, муҳим минераллар, транспорт ва логистика инфратузилмаси, илғор ишлаб чиқариш, ахборот-коммуникация технологиялари ҳамда фармацевтика каби соҳалар кўрсатилган.
Бу эса Ўзбекистон учун DFC билан ҳамкорлик фақат битта ёки иккита лойиҳа билан чекланмасдан, кенг кўламли инвестиция портфелига айланиб бораётганини англатади.
DFC учун Ўзбекистоннинг аҳамияти
DFC — АҚШ ҳукуматининг халқаро инвестиция институти бўлиб, хусусий капитални хориждаги инфратузилма ва бошқа стратегик лойиҳаларга жалб қилиш механизмларидан фойдаланади. Корпорация Ўзбекистон билан ҳамкорликда транспорт, энергетика, инфратузилма ва бошқа стратегик соҳаларда инвестиция имкониятларини кенгайтиришни кўзламоқда.
2026 йил июнь ойида DFC ва Ўзбекистон томони янги инвестиция платформаси орқали стратегик лойиҳаларга хусусий капитални жалб қилиш, шунингдек, халқаро молия институтлари ва бошқа инвесторлар иштирокини рағбатлантириш мақсадини билдирган.
DFC раҳбари Бэн Блэкнинг таъкидлашича, Ўзбекистон билан ҳамкорлик АҚШ ва Ўзбекистоннинг иқтисодий устуворликларини илгари суришга қаратилган.
Ҳамкорликнинг кейинги босқичи нимани англатади?
Транспорт ва соғлиқни сақлаш соҳаларидаги лойиҳаларнинг амалий босқичга ўтиши Ўзбекистонда йирик инфратузилма ва ижтимоий аҳамиятга эга объектларни халқаро молиявий институтлар иштирокида ривожлантириш жараёни кучаяётганини кўрсатади.
Айниқса, транспорт инфратузилмаси мамлакатнинг минтақавий логистика имкониятлари билан, соғлиқни сақлаш лойиҳалари эса замонавий тиббий хизматлар ва инфратузилма билан боғлиқ бўлгани учун уларнинг амалга оширилиши иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан алоҳида аҳамият касб этади.
Ўзбекистон томонининг DFC билан ҳамкорликни янада кенгайтиришга тайёрлиги эса келгусида янги инвестиция лойиҳалари, хусусий капитални жалб қилиш механизмлари ва стратегик инфратузилма ташаббуслари бўйича музокаралар давом этишини англатади.
Шу тариқа, Бэн Блэк билан навбатдаги мулоқот Ўзбекистон–АҚШ инвестициявий муносабатларида транспорт ва соғлиқни сақлаш каби аҳоли ва иқтисодиёт учун муҳим соҳалардаги лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратилаётганини яна бир бор кўрсатди. Бу жараён аввал белгиланган қўшма инвестиция платформаси ва стратегик лойиҳаларни амалга ошириш бўйича келишувларнинг мантиқий давоми сифатида намоён бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…