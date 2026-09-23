Блогер Жасмин қамоқдан озод этилгани ҳақида хабар берилди

·67·Жамият
Блогер Жасмин қамоқдан озод этилгани ҳақида хабар берилди

Жасмин” номи билан танилган блогернинг қамоқдан озод этилгани ҳақида хабар тарқалди. Маълумотга кўра, бу ҳақда унинг адвокати маълум қилган.

Эслатиб ўтамиз, Жасмин 2025 йил 29 сентябрь куни Истанбулда яна беш нафар Ўзбекистон фуқароси билан бирга қўлга олинган. Улар гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятни содир этишда гумон қилинган. 30 сентябрь куни улар Мальтепе ёпиқ турдаги жазони ижро этиш муассасасига жойлаштирилган. Бу ҳақда Ўзбекистоннинг Истанбулдаги Бош консулхонаси хабар берган.

Адвокатининг айтишича, Жасмин қамоқда бўлган даврда ўзини кучли тутган ва ниҳоят озодликка чиққан. Эндиликда блогерга нисбатан Туркиядан депортация қилиниш эҳтимоли билан боғлиқ жараён давом этиши мумкин.

“Жасмин ўзини жуда кучли тутди ва ниҳоят озодликка чиқди. У яна орамизда бўлади”, — деган адвокат.

ЖасминИстанбулдаги Ўзбекистон бош консулхонасиМальтепе жазониТуркиядан депортация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)Жасмин Аббос Файзуллаев тўйида кутилмаган сирни ошкор қилди (видео)11 июл 11:31Хонанда Жасминнинг қиёфадоши топилдиХонанда Жасминнинг қиёфадоши топилди3 июн 15:23Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)Сурайё Қосимова: “19 йилдан бери ижарада яшайман” (видео)9 сентябр 23:57Тошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилдиТошкентда йил тўйи: Қирғизистонлик собиқ амалдор ўғлига дабдабали тўй қилди10 сентябр 14:27Блогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқдаБлогер Кокош шифокорни “шантаж” қилганми? Блогер суд қароридан норози эканлигини айтмоқда14 август 17:46Қимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилдиҚимор рекламасига аралашган ўзбекистонлик блогер қидирувга берилди10 август 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ