Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишди

·33·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Андижон вилоятининг Олтинкўл туманида умумий қиймати 28 миллион АҚШ долларилик ихтисослаштирилган чарм-поябзал кичик саноат зонаси иш бошлади.
  • Ушбу 10,1 гектарлик замонавий мажмуа хомашёдан тайёр маҳсулотгача бўлган узлуксиз ишлаб чиқариш занжирини яратиб, 2 500 та янги иш ўринини таъминлади.
  • Италия, Туркия ва Хитойда малака оширган технологлар жалб этилган ушбу зонада ишлаб чиқарилган маҳсулотлар 7 та давлат бозорига экспорт қилинмоқда.

Марказий Осиёда чарм-пойабзал саноатининг асосий қон томири ва қадимий ҳунармандчилик ўчоғи ҳисобланган Фарғона водийсида тарихий саноат кластери иш бошлади. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига амалий ташрифи доирасида Олтинкўл туманида барпо этилган, умумий қиймати 28 миллион АҚШ долларини ташкил этувчи ихтисослаштирилган чарм-пойабзал кичик саноат зонаси фаолияти билан бевосита танишди. Умумий майдони 10,1 гектарни эгаллаган ушбу замонавий мажмуа шу вақтгача тарқоқ фаолият юритган тадбиркорлар, маҳаллий косиблар ва йирик кластерларни ягона маконда бирлаштирди. Бу ерда хомашё терини чуқур қайта ишлашдан бошлаб, пойабзал елими, сунъий чарм, резина тагчарм ва тайёр экспортбоп оёқ кийимлари ишлаб чиқаришгача бўлган узлуксиз тўлиқ занжир яратилди.

Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишди

Ҳудудда йиллик ишлаб чиқариш қуввати 150 миллиард сўмлик 17 та йирик лойиҳа жамланган бўлиб, ҳозирнинг ўзида 2 минг 500 нафар маҳаллий аҳоли доимий ва барқарор иш ўринлари билан таъминланди. Энг эътиборлиси, ишлаб чиқариш жараёнига Италия, Туркия ва Хитойда малака ошириб келган етакчи технологлар жалб этилган бўлиб, фабрика маҳсулотлари Россия, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Афғонистон каби 7 та давлат бозорларига чиқарилмоқда. Давлат тадбиркорларга мисли кўрилмаган қулайлик яратиб, тайёр ишлаб чиқариш биноларини 7 йилгача бўлиб тўлаш шарти билан топширмоқда.

Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишди

Хўш, Олтинкўлдаги ушбу 28 миллион долларлик кластер миллий бозорда хориж пойабзаллари монополиясига қандай чек қўяди, маҳаллий косибчилик саноат даражасига қандай кўтарилади ва ўзбек чарми жаҳон брендига айлана оладими?

«28 млн доллар, 2 500 иш ўрни ва 7 йиллик имтиёз»: Олтинкўл саноат зонасининг 5 та асосий нуқтаси

Олтинкўлдаги чарм-пойабзал кластеридан энг муҳим факт ва рақамлар:

Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишди

  • 28 миллион долларлик яхлит саноат шаҳарчаси: 10,1 гектар майдонда барпо этилган мажмуа хомашёдан тортиб тайёр пойабзалгача бўлган тўлиқ технологик занжирни қамраб олди;

  • 2 500 та янги иш ўрни: Корхоналар ишга тушиши билан 2,5 минг нафар маҳаллий косиб ва ёшлар юқори даромадли доимий касбга эга бўлди;

  • 17 та ихтисослаштирилган лойиҳа: Мажмуада 150 миллиард сўмлик 10 та пойабзал, 2 та сунъий чарм, 2 та елим ва тагчарм ишлаб чиқариш корхоналари жамланди;

  • 7 та хорижий бозорга экспорт: Андижонда тайёрланган пойабзаллар МДҲ ва қўшни давлатлар, жумладан Афғонистон бозорларига йўналтирилмоқда;

  • Бинолар учун 7 йиллик муддатли тўлов: Тадбиркорлар ва косибларга ишлаб чиқариш биноларини етти йил давомида бўлиб тўлаш шарти билан сотиб олиш имтиёзи тақдим этилди.

Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишди

Олтинкўл чарм-пойабзал кичик саноат зонаси: Техник-иқтисодий кўрсаткичлар таҳлили

Янги саноат мажмуасининг асосий параметрлари ва ишлаб чиқариш таркиби:

Мезонлар ва параметрлар

Олтинкўл чарм-пойабзал зонаси кўрсаткичлари

Лойиҳанинг умумий қиймати

28 миллион АҚШ доллари

Умумий ер майдони

10,1 гектар (5,5 гектарида бинолар ва дуал таълим маркази)

Амалга оширилаётган лойиҳалар сони

17 та стратегик лойиҳа

Умумий йиллик ишлаб чиқариш қуввати

150 миллиард сўмлик маҳсулот

Ихтисослашув йўналишлари

Пойабзал ва тагчарм (10 та), сунъий чарм (2 та), пойабзал елими (2 та), резина пойабзал

Яратилган янги иш ўринлари

2 500 та доимий иш ўрни

Жалб этилган хорижий тажриба

Италия, Туркия ва Хитойда малака оширган технолог ва мутахассислар

Асосий экспорт бозорлари (7 та давлат)

Россия, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Афғонистон

Тадбиркорларга берилган бош имтиёз

Ишлаб чиқариш бинолари қийматини 7 йилгача бўлиб тўлаш имконияти

Ижтимоий ва таълим инфратузилмаси

Замонавий дуал таълим маркази ва ихтисослашган савдо шохобчалари

Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишди

Саноат ва кластер сиёсати экспертизаси: Нега Олтинкўл модели миллий иқтисодиёт учун инқилобий қадам?

Енгил саноат мутахассислари ва ташқи савдо таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Тарқоқ косибчиликдан саноатлашган кооперацияга ўтиш: Ўзбекистонда йиллар давомида уста косиблар хонадонларда ёки мослашмаган устахоналарда фаолият юритган, бу эса стандартлаштириш ва сертификат олишни қийинлаштирган; барча ишлаб чиқарувчиларнинг битта инфратузилмага жамланиши умумий харажатларни (логистика, хомашё хариди) камайтириб, таннархни кескин арзонлаштиради;

  • Импорт ўрнини босувчи компонентлар локализацияси: Пойабзал ишлаб чиқаришда кўпинча елим, махсус тагчарм ва сунъий қопламалар хориждан олиб келинарди; мажмуада айнан шу хомашёларни тайёрловчи корхоналарнинг ишга туширилиши тайёр пойабзалнинг маҳаллийлаштириш даражасини 80-90 фоизга етказади;

  • Италия ва Туркия технологиясининг сифат кафолати: Европа ва Туркияда ўқиб келган дизайнер ҳамда технологларнинг жалб этилиши маҳаллий маҳсулотларнинг ташқи кўриниши ва чидамлилигини халқаро брендлар даражасига олиб чиқади;

  • 7 йиллик бўлиб тўлаш — бизнес учун мустаҳкам қалқон: Тадбиркор ўз айланма маблағини қиммат бино сотиб олишга музлатиб қўймасдан, асосий капитални замонавий станоклар ва сифатли хомашёга йўналтириш имконига эга бўлди;

  • Минтақавий бозорларни эгаллаш: Россия, Беларусь ва айниқса қўшни Марказий Осиё давлатлари ҳамда Афғонистоннинг арзон ва сифатли пойабзалга бўлган улкан эҳтиёжи Андижон маҳсулотлари учун кафолатланган савдо бозорини яратади.

Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишди

Президент Шавкат Мирзиёев танишган Олтинкўл саноат зонаси анъанавий ҳунармандчилик миллий саноатнинг қудратли экспорт драйверига айланиши мумкинлигини исботлади.

Сизнингча, Олтинкўлда ишлаб чиқарилаётган маҳаллий чарм ва пойабзаллар хориждан келтирилаётган қиммат импорт брендлари ўрнини тўлиқ боса оладими? Уста косибларга берилган бундай шароитлар уларнинг оёқ кийимларини жаҳон бозорига олиб чиқишда қандай рол ўйнайди деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва миллий саноатимиз ривожига бағишланган ушбу таҳлилий мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Олтинкўл саноат зонасиШавкат МирзиёевАндижон вилоятичарм-пойабзал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев кичик ГЭС ускуналари ишлаб чиқарувчи завод лойиҳаси билан танишдиШавкат Мирзиёев кичик ГЭС ускуналари ишлаб чиқарувчи завод лойиҳаси билан танишдиБугун 17:18Чарм-пойабзал саноатида янги саноат зоналари ташкил этиладиЧарм-пойабзал саноатида янги саноат зоналари ташкил этилади6 май 13:59Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)12 сентябр 14:46Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28Шавкат Мирзиёев Боғимайдондаги ободлик ва ҳаёт сифати билан танишдиШавкат Мирзиёев Боғимайдондаги ободлик ва ҳаёт сифати билан танишди23 апрел 23:03Мирзиёев Фарғонадаги янги IT-парк имкониятлари билан танишдиМирзиёев Фарғонадаги янги IT-парк имкониятлари билан танишди28 апрел 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари