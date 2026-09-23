Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Андижон вилоятининг Олтинкўл туманида умумий қиймати 28 миллион АҚШ долларилик ихтисослаштирилган чарм-поябзал кичик саноат зонаси иш бошлади.
- Ушбу 10,1 гектарлик замонавий мажмуа хомашёдан тайёр маҳсулотгача бўлган узлуксиз ишлаб чиқариш занжирини яратиб, 2 500 та янги иш ўринини таъминлади.
- Италия, Туркия ва Хитойда малака оширган технологлар жалб этилган ушбу зонада ишлаб чиқарилган маҳсулотлар 7 та давлат бозорига экспорт қилинмоқда.
Марказий Осиёда чарм-пойабзал саноатининг асосий қон томири ва қадимий ҳунармандчилик ўчоғи ҳисобланган Фарғона водийсида тарихий саноат кластери иш бошлади. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига амалий ташрифи доирасида Олтинкўл туманида барпо этилган, умумий қиймати 28 миллион АҚШ долларини ташкил этувчи ихтисослаштирилган чарм-пойабзал кичик саноат зонаси фаолияти билан бевосита танишди. Умумий майдони 10,1 гектарни эгаллаган ушбу замонавий мажмуа шу вақтгача тарқоқ фаолият юритган тадбиркорлар, маҳаллий косиблар ва йирик кластерларни ягона маконда бирлаштирди. Бу ерда хомашё терини чуқур қайта ишлашдан бошлаб, пойабзал елими, сунъий чарм, резина тагчарм ва тайёр экспортбоп оёқ кийимлари ишлаб чиқаришгача бўлган узлуксиз тўлиқ занжир яратилди.
Ҳудудда йиллик ишлаб чиқариш қуввати 150 миллиард сўмлик 17 та йирик лойиҳа жамланган бўлиб, ҳозирнинг ўзида 2 минг 500 нафар маҳаллий аҳоли доимий ва барқарор иш ўринлари билан таъминланди. Энг эътиборлиси, ишлаб чиқариш жараёнига Италия, Туркия ва Хитойда малака ошириб келган етакчи технологлар жалб этилган бўлиб, фабрика маҳсулотлари Россия, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Афғонистон каби 7 та давлат бозорларига чиқарилмоқда. Давлат тадбиркорларга мисли кўрилмаган қулайлик яратиб, тайёр ишлаб чиқариш биноларини 7 йилгача бўлиб тўлаш шарти билан топширмоқда.
Хўш, Олтинкўлдаги ушбу 28 миллион долларлик кластер миллий бозорда хориж пойабзаллари монополиясига қандай чек қўяди, маҳаллий косибчилик саноат даражасига қандай кўтарилади ва ўзбек чарми жаҳон брендига айлана оладими?
«28 млн доллар, 2 500 иш ўрни ва 7 йиллик имтиёз»: Олтинкўл саноат зонасининг 5 та асосий нуқтаси
Олтинкўлдаги чарм-пойабзал кластеридан энг муҳим факт ва рақамлар:
28 миллион долларлик яхлит саноат шаҳарчаси: 10,1 гектар майдонда барпо этилган мажмуа хомашёдан тортиб тайёр пойабзалгача бўлган тўлиқ технологик занжирни қамраб олди;
2 500 та янги иш ўрни: Корхоналар ишга тушиши билан 2,5 минг нафар маҳаллий косиб ва ёшлар юқори даромадли доимий касбга эга бўлди;
17 та ихтисослаштирилган лойиҳа: Мажмуада 150 миллиард сўмлик 10 та пойабзал, 2 та сунъий чарм, 2 та елим ва тагчарм ишлаб чиқариш корхоналари жамланди;
7 та хорижий бозорга экспорт: Андижонда тайёрланган пойабзаллар МДҲ ва қўшни давлатлар, жумладан Афғонистон бозорларига йўналтирилмоқда;
Бинолар учун 7 йиллик муддатли тўлов: Тадбиркорлар ва косибларга ишлаб чиқариш биноларини етти йил давомида бўлиб тўлаш шарти билан сотиб олиш имтиёзи тақдим этилди.
Олтинкўл чарм-пойабзал кичик саноат зонаси: Техник-иқтисодий кўрсаткичлар таҳлили
Янги саноат мажмуасининг асосий параметрлари ва ишлаб чиқариш таркиби:
Мезонлар ва параметрлар
Олтинкўл чарм-пойабзал зонаси кўрсаткичлари
Лойиҳанинг умумий қиймати
28 миллион АҚШ доллари
Умумий ер майдони
10,1 гектар (5,5 гектарида бинолар ва дуал таълим маркази)
Амалга оширилаётган лойиҳалар сони
17 та стратегик лойиҳа
Умумий йиллик ишлаб чиқариш қуввати
150 миллиард сўмлик маҳсулот
Ихтисослашув йўналишлари
Пойабзал ва тагчарм (10 та), сунъий чарм (2 та), пойабзал елими (2 та), резина пойабзал
Яратилган янги иш ўринлари
2 500 та доимий иш ўрни
Жалб этилган хорижий тажриба
Италия, Туркия ва Хитойда малака оширган технолог ва мутахассислар
Асосий экспорт бозорлари (7 та давлат)
Россия, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Афғонистон
Тадбиркорларга берилган бош имтиёз
Ишлаб чиқариш бинолари қийматини 7 йилгача бўлиб тўлаш имконияти
Ижтимоий ва таълим инфратузилмаси
Замонавий дуал таълим маркази ва ихтисослашган савдо шохобчалари
Саноат ва кластер сиёсати экспертизаси: Нега Олтинкўл модели миллий иқтисодиёт учун инқилобий қадам?
Енгил саноат мутахассислари ва ташқи савдо таҳлилчиларининг хулосалари:
Тарқоқ косибчиликдан саноатлашган кооперацияга ўтиш: Ўзбекистонда йиллар давомида уста косиблар хонадонларда ёки мослашмаган устахоналарда фаолият юритган, бу эса стандартлаштириш ва сертификат олишни қийинлаштирган; барча ишлаб чиқарувчиларнинг битта инфратузилмага жамланиши умумий харажатларни (логистика, хомашё хариди) камайтириб, таннархни кескин арзонлаштиради;
Импорт ўрнини босувчи компонентлар локализацияси: Пойабзал ишлаб чиқаришда кўпинча елим, махсус тагчарм ва сунъий қопламалар хориждан олиб келинарди; мажмуада айнан шу хомашёларни тайёрловчи корхоналарнинг ишга туширилиши тайёр пойабзалнинг маҳаллийлаштириш даражасини 80-90 фоизга етказади;
Италия ва Туркия технологиясининг сифат кафолати: Европа ва Туркияда ўқиб келган дизайнер ҳамда технологларнинг жалб этилиши маҳаллий маҳсулотларнинг ташқи кўриниши ва чидамлилигини халқаро брендлар даражасига олиб чиқади;
7 йиллик бўлиб тўлаш — бизнес учун мустаҳкам қалқон: Тадбиркор ўз айланма маблағини қиммат бино сотиб олишга музлатиб қўймасдан, асосий капитални замонавий станоклар ва сифатли хомашёга йўналтириш имконига эга бўлди;
Минтақавий бозорларни эгаллаш: Россия, Беларусь ва айниқса қўшни Марказий Осиё давлатлари ҳамда Афғонистоннинг арзон ва сифатли пойабзалга бўлган улкан эҳтиёжи Андижон маҳсулотлари учун кафолатланган савдо бозорини яратади.
Президент Шавкат Мирзиёев танишган Олтинкўл саноат зонаси анъанавий ҳунармандчилик миллий саноатнинг қудратли экспорт драйверига айланиши мумкинлигини исботлади.
Сизнингча, Олтинкўлда ишлаб чиқарилаётган маҳаллий чарм ва пойабзаллар хориждан келтирилаётган қиммат импорт брендлари ўрнини тўлиқ боса оладими? Уста косибларга берилган бундай шароитлар уларнинг оёқ кийимларини жаҳон бозорига олиб чиқишда қандай рол ўйнайди деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва миллий саноатимиз ривожига бағишланган ушбу таҳлилий мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…