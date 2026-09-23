Samsung СмартТингс янгиланиши музлатгичларни ишдан чиқарди
Samsung компанияси ақлли маиший техника фойдаланувчилари эътиборига тушган жиддий носозлик ортидан СмартТингс платформасининг сўнгги дастурий таъминот тарқатилишини зудлик билан тўхтатди. ixbt.com маълумотига кўра, хатолик оқибатида минглаб музлатгичлар бутунлай ишламай қолган ва бу компаниядан расман узр сўрашни талаб қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммо жорий йилнинг 22-сентябрь куни Жанубий Кореяда бошланган бўлиб, асосан 2024-йилда ишлаб чиқарилган Беспоке AI 4-Доор русумидаги юқори технологияли моделларга зарар етказган. Samsung Мемберс форумида фаол шикоят қила бошлаган фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, янгиланиш тасдиқлангач, қурилмалар дарҳол ўта носоз ҳолатга келиб қолган.
Хусусан, музлатгичларнинг ички ёритиш чироқлари ўчиб, сенсорли бошқарув панели жавоб бермай қўйган. Айрим қурилмалар эса тўғридан-тўғри прошивкани ўрнатиш экранида қотиб қолган ва ҳатто совутиш функцияси ҳам бутунлай тўхтаб қолган.
Носозликни бартараф этишдаги қийинчиликларЗарар кўрган техника эгалари одатий усуллардан фойдаланиб кўришди, бироқ тармоқдан узиб қайта ёқиш ҳам вазиятни ўзгартирмаган. ЗДНет Кореа нашрининг маълумот қилишича, бунинг асосий сабаби оддий фойдаланувчиларга хатолик туфайли юборилиб қолган ички тест режимвидаги дастурий таъминот версияси бўлган.
Вазиятнинг жиддий томони шундаки, дастурий хатоликни масофавий тарзда — овер-те-аир усулида тиклаш имконсиз бўлиб чиқди. Шу сабабли Samsung компанияси жабрланганларга бевосита хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилишни ва мутахассис ташрифини кутишни тавсия қилмоқда.
Байрам олдидан келиб чиққан қўшимча муаммоларУшбу техник носозлик Жанубий Кореяда анъанавий Чусок байрами нишонланиши олдидан содир бўлди. Аҳоли байрам дастурхони учун музлатгичларни олдиндан озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириб қўйган бир пайтда совутиш тизимининг ўчиб қолиши катта йўқотишлар хавфини туғдирди.
Айни дамда хизмат кўрсатиш марказларига тушаётган юклама кескин ошгани боис, айрим мижозларга уста фақат байрам таътиллари тугагачгина келиши мумкинлиги маълум қилинган. Вужудга келган фавқулодда ҳолатлар туфайли Samsung Electronикс Сервисе қисм муҳандислари ва операторларни навбатчиликда қолдиришини эълон қилди.
Ҳозирча Samsung қанча қурилма жабрланганини аниқ ошкор этмаган ҳамда янгиланиш туфайли айниб қолган маҳсулотлар учун компенсация тўланиши ёки тўланмаслиги юзасидан изоҳ бермаган. Компания юзага келган ноқулайликлар учун оммавий равишда узр сўради.
Изоҳлар 0
…