Samsung СмартТингс янгиланиши музлатгичларни ишдан чиқарди

·1·Техно
Samsung СмартТингс янгиланиши музлатгичларни ишдан чиқарди

Samsung компанияси ақлли маиший техника фойдаланувчилари эътиборига тушган жиддий носозлик ортидан СмартТингс платформасининг сўнгги дастурий таъминот тарқатилишини зудлик билан тўхтатди. ixbt.com маълумотига кўра, хатолик оқибатида минглаб музлатгичлар бутунлай ишламай қолган ва бу компаниядан расман узр сўрашни талаб қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммо жорий йилнинг 22-сентябрь куни Жанубий Кореяда бошланган бўлиб, асосан 2024-йилда ишлаб чиқарилган Беспоке AI 4-Доор русумидаги юқори технологияли моделларга зарар етказган. Samsung Мемберс форумида фаол шикоят қила бошлаган фойдаланувчиларнинг таъкидлашича, янгиланиш тасдиқлангач, қурилмалар дарҳол ўта носоз ҳолатга келиб қолган.

Хусусан, музлатгичларнинг ички ёритиш чироқлари ўчиб, сенсорли бошқарув панели жавоб бермай қўйган. Айрим қурилмалар эса тўғридан-тўғри прошивкани ўрнатиш экранида қотиб қолган ва ҳатто совутиш функцияси ҳам бутунлай тўхтаб қолган.

Носозликни бартараф этишдаги қийинчиликлар

Зарар кўрган техника эгалари одатий усуллардан фойдаланиб кўришди, бироқ тармоқдан узиб қайта ёқиш ҳам вазиятни ўзгартирмаган. ЗДНет Кореа нашрининг маълумот қилишича, бунинг асосий сабаби оддий фойдаланувчиларга хатолик туфайли юборилиб қолган ички тест режимвидаги дастурий таъминот версияси бўлган.

Вазиятнинг жиддий томони шундаки, дастурий хатоликни масофавий тарзда — овер-те-аир усулида тиклаш имконсиз бўлиб чиқди. Шу сабабли Samsung компанияси жабрланганларга бевосита хизмат кўрсатиш марказларига мурожаат қилишни ва мутахассис ташрифини кутишни тавсия қилмоқда.

Байрам олдидан келиб чиққан қўшимча муаммолар

Ушбу техник носозлик Жанубий Кореяда анъанавий Чусок байрами нишонланиши олдидан содир бўлди. Аҳоли байрам дастурхони учун музлатгичларни олдиндан озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириб қўйган бир пайтда совутиш тизимининг ўчиб қолиши катта йўқотишлар хавфини туғдирди.

Айни дамда хизмат кўрсатиш марказларига тушаётган юклама кескин ошгани боис, айрим мижозларга уста фақат байрам таътиллари тугагачгина келиши мумкинлиги маълум қилинган. Вужудга келган фавқулодда ҳолатлар туфайли Samsung Electronикс Сервисе қисм муҳандислари ва операторларни навбатчиликда қолдиришини эълон қилди.

Ҳозирча Samsung қанча қурилма жабрланганини аниқ ошкор этмаган ҳамда янгиланиш туфайли айниб қолган маҳсулотлар учун компенсация тўланиши ёки тўланмаслиги юзасидан изоҳ бермаган. Компания юзага келган ноқулайликлар учун оммавий равишда узр сўради.

SamsungСмартТингсБеспоке AIТехнологияЯнгиланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмадиGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммоси тўлиқ бартараф этилмади31 август 15:50Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқардиSamsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди22 август 01:53Samsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиSamsung келгуси йилда HBM4 хотираси ишлаб чиқаришни кескин оширадиКеча 01:55Samsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришадиSamsung ва Кайрос Повер Google учун атом реактори қуришади21 сентябр 23:23Samsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилдиSamsung Galaxy Таб S12 серияли янги флагман планшетлари тақдим этилди21 сентябр 02:25Samsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқдаSamsung, ЛГ ва Sony телевизорлари нархи ошиши кутилмоқда20 сентябр 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди