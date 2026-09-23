Бруно Гимараис ЖЧдаги хатоси ва Бразилия терма жамоасининг янги даври ҳақида гапирди

·26·Спорт
Бруно Гимараис ЖЧдаги хатоси ва Бразилия терма жамоасининг янги даври ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бруно Гимараис жаҳон чемпионатидаги ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга ошира олмагани унинг руҳиятида оғир из қолдирганини тан олди.
  • Карлос Анчелотти қўл остида янги сиклни бошлаётган Бразилия терма жамоасида Гимараис энди Эстевао ва Габриел Бонтемпо каби ёш иқтидорларни қўллаб-қувватлашдек етакчилик масъулиятини ўз зиммасига олган.

Арсенал ярим ҳимоячиси Бруно Гимараис жаҳон чемпионатидаги ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга ошира олмагани унинг руҳиятида ҳанузгача оғир из қолдирганини тан олди. Австралиядаги йиғин чоғида футболчи беш карра жаҳон чемпионлари Карлос Анчелотти қўл остида янги сиклни бошлаётгани ва мухлислар кўмаги муҳимлигини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубият ва унинг оқибатлари

Goal.com хабар беришича, Бразилия терма жамоасининг мундиал плей-офф босқичида Норвегияга қарши кечган драматик баҳсида 2:1 ҳисобидаги мағлубият ва Гимараиснинг пеналтидан фойдалана олмагани жамоанинг турнирдан эрта чиқиб кетишига сабаб бўлганди. Яқинда Нюкасл Юнайтед сафидан Арсеналга ўтган 28 ёшли футболчи ўша оқшомдан бери оғир руҳий босимни бошдан кечирганини яширмади.

Гимараиснинг сўзларига кўра, бундай вазиятларга олдиндан тайёргарлик кўриб бўлмайди ва бу ҳолат унинг учун қаттиқ зарба бўлган. „Бу оғриқли из ва у вақт ўтиши билан битади. Футбол шундай, бу ўйиннинг бир қисми“, деб тушунтирди ярим ҳимоячи Австралиядаги матбуот анжуманида.

Келажак учун сабоқ ва етакчилик масъулияти

Бироқ тажрибали футболчи бу омадсизликни доимий тўсиқ сифатида эмас, балки ўсиш учун туртки сифатида қабул қилишга қарор қилган. У агар шундай вазият яна такрорланса, майдонга чиқиб пеналти тепишдан асло қочмаслигини ва минг марта бўлса ҳам жавобгарликни ўз зиммасига олишга тайёрлигини қатъий таъкидлади.

Карлос Анчелотти бошчилигидаги жамоада катта ўзгаришлар рўй бераётган бир пайтда, Гимараис жамоанинг энг тажрибали вакилларидан бирига айланди. У Эстевао ва Габриел Бонтемпо каби эндигина кириб келаётган ёш иқтидорларни қўллаб-қувватлаш ва уларга ишонч бағишлаш ўзининг асосий вазифаларидан бири эканини қайд этди.

Янги авлод ва терма жамоадаги вазифалар тақсимоти

Футболчининг эслашича, у 2020 йилда терма жамоага илк бор чақирилганида, кекса ўйинчилар унга ўзини эркин ҳис қилиши учун катта ёрдам беришган. Ҳозирда эса айнан шу миссия унинг зиммасига тушган.

„Охирги жаҳон чемпионатидан кейин қолганлар — мен, Габриел Магаляйс, Вини Жр, Рафиня, Дуглас Сантос ва Маркинёс бошқача, яни етакчилик ролини бажармоқдамиз. Жамоамизда энди 18, 19, 20 ёшли йигитлар бор. Ўзим эса уларнинг ёнида ўзимни ёши каттадек ҳис қиляпман“, дея якунлади сўзини Бруно Гимараис.

Бруно ГимараисБразилия терма жамоасиКарлос АнчелоттиЖЧАрсенал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд дубл қайд этди: Норвегия ЖЧда Ироқни мағлуб этиб, турнирни ғалаба билан бошладиЭрлинг Холанд дубл қайд этди: Норвегия ЖЧда Ироқни мағлуб этиб, турнирни ғалаба билан бошлади17 июн 05:12Неймар Бразилия терма жамоасининг ЖЧ таркибига киритилдиНеймар Бразилия терма жамоасининг ЖЧ таркибига киритилди19 май 11:59Ламине Ямалнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остидаЛамине Ямалнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида18 май 23:58Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиЭстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиБугун 00:55Бруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқдаБруно Гуимараес: Эрлинг Холанд Бразилияни босим остида қолдириш учун айёрлик қилмоқда5 июл 02:56Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...Анчелоттининг сенсацион баёноти: Бразилия терма жамоаси инқирозининг асл сабаблари...31 июл 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди