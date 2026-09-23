Бруно Гимараис ЖЧдаги хатоси ва Бразилия терма жамоасининг янги даври ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бруно Гимараис жаҳон чемпионатидаги ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга ошира олмагани унинг руҳиятида оғир из қолдирганини тан олди.
- Карлос Анчелотти қўл остида янги сиклни бошлаётган Бразилия терма жамоасида Гимараис энди Эстевао ва Габриел Бонтемпо каби ёш иқтидорларни қўллаб-қувватлашдек етакчилик масъулиятини ўз зиммасига олган.
Арсенал ярим ҳимоячиси Бруно Гимараис жаҳон чемпионатидаги ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга ошира олмагани унинг руҳиятида ҳанузгача оғир из қолдирганини тан олди. Австралиядаги йиғин чоғида футболчи беш карра жаҳон чемпионлари Карлос Анчелотти қўл остида янги сиклни бошлаётгани ва мухлислар кўмаги муҳимлигини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубият ва унинг оқибатлариGoal.com хабар беришича, Бразилия терма жамоасининг мундиал плей-офф босқичида Норвегияга қарши кечган драматик баҳсида 2:1 ҳисобидаги мағлубият ва Гимараиснинг пеналтидан фойдалана олмагани жамоанинг турнирдан эрта чиқиб кетишига сабаб бўлганди. Яқинда Нюкасл Юнайтед сафидан Арсеналга ўтган 28 ёшли футболчи ўша оқшомдан бери оғир руҳий босимни бошдан кечирганини яширмади.
Гимараиснинг сўзларига кўра, бундай вазиятларга олдиндан тайёргарлик кўриб бўлмайди ва бу ҳолат унинг учун қаттиқ зарба бўлган. „Бу оғриқли из ва у вақт ўтиши билан битади. Футбол шундай, бу ўйиннинг бир қисми“, деб тушунтирди ярим ҳимоячи Австралиядаги матбуот анжуманида.
Келажак учун сабоқ ва етакчилик масъулиятиБироқ тажрибали футболчи бу омадсизликни доимий тўсиқ сифатида эмас, балки ўсиш учун туртки сифатида қабул қилишга қарор қилган. У агар шундай вазият яна такрорланса, майдонга чиқиб пеналти тепишдан асло қочмаслигини ва минг марта бўлса ҳам жавобгарликни ўз зиммасига олишга тайёрлигини қатъий таъкидлади.
Карлос Анчелотти бошчилигидаги жамоада катта ўзгаришлар рўй бераётган бир пайтда, Гимараис жамоанинг энг тажрибали вакилларидан бирига айланди. У Эстевао ва Габриел Бонтемпо каби эндигина кириб келаётган ёш иқтидорларни қўллаб-қувватлаш ва уларга ишонч бағишлаш ўзининг асосий вазифаларидан бири эканини қайд этди.
Янги авлод ва терма жамоадаги вазифалар тақсимотиФутболчининг эслашича, у 2020 йилда терма жамоага илк бор чақирилганида, кекса ўйинчилар унга ўзини эркин ҳис қилиши учун катта ёрдам беришган. Ҳозирда эса айнан шу миссия унинг зиммасига тушган.
„Охирги жаҳон чемпионатидан кейин қолганлар — мен, Габриел Магаляйс, Вини Жр, Рафиня, Дуглас Сантос ва Маркинёс бошқача, яни етакчилик ролини бажармоқдамиз. Жамоамизда энди 18, 19, 20 ёшли йигитлар бор. Ўзим эса уларнинг ёнида ўзимни ёши каттадек ҳис қиляпман“, дея якунлади сўзини Бруно Гимараис.
Изоҳлар 0
…