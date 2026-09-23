Шавкат Мирзиёев кичик ГЭС ускуналари ишлаб чиқарувчи завод лойиҳаси билан танишди

·35·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев кичик ГЭС ускуналари ишлаб чиқарувчи завод лойиҳаси билан танишди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Андижонда кичик ва микро ГЕС ускуналари ишлаб чиқарадиган «Андижон Жинлун янги энергия» қўшма корхонаси лойиҳаси ишга туширилмоқда.
  • Ушбу 20 миллион долларлик лойиҳа тўлиқ хорижий инвестициялар ҳисобига молиялаштирилмоқда ва 2027 йилда тўлиқ қувват билан ишга туширилиши режалаштирилган.
  • Завод йилига умумий қиймати 70 миллиард сўмлик 100 та кичик ГЕС мажмуаси ва бошқа энергетика ускуналари ишлаб чиқаради.

Марказий Осиёнинг «яшил» энергетика харитасида тарихий бурилиш ясайдиган, бутун минтақа учун стратегик аҳамиятга эга бўлган йирик саноат лойиҳаси амалиётга кўчмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига ташрифи чоғида Андижон туманида кичик ва микро гидроэлектр станциялари (ГЭС) учун зарур ихтисослаштирилган ускуналар ишлаб чиқаришга ихтисослашган «Андижон Жинлун янги энергия» қўшма корхонаси лойиҳаси билан шахсан танишди. Давлатимиз раҳбарининг 2025 йил 28 мартдаги микрогидроэлектр станциялари тармоғини ривожлантиришга қаратилган тарихий қарори ижроси доирасида қад ростлаётган мазкур мажмуанинг умумий қиймати 20 миллион АҚШ долларини ташкил этиб, тўлиқ тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобига молиялаштирилмоқда.

Шавкат Мирзиёев кичик ГЭС ускуналари ишлаб чиқарувчи завод лойиҳаси билан танишди

Тоғли ва сув ресурслари чексиз бўлган Марказий Осиё давлатларида микро ва кичик ГЭС турбиналари ҳамда агрегатларига эҳтиёж кескин юқори бўлса-да, шу вақтгача минтақада бундай жиҳозларни саноат миқёсида ишлаб чиқарадиган ихтисослашган база деярли йўқ эди. 2027 йилда тўлиқ қувват билан ишга туширилиши режалаштирилган Андижондаги завод йилига умумий қиймати 70 миллиард сўмлик 100 та кичик ГЭС мажмуаси, микрогидроэнергетика ускуналари ва юқори аниқликдаги электр жиҳозлари ишлаб чиқаради. Корхона нафақат маҳаллий эҳтиёжларни қоплайди, балки йилига 3 миллион долларлик тайёр маҳсулотларни Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонга экспорт қилишни мақсад қилган.

Шавкат Мирзиёев кичик ГЭС ускуналари ишлаб чиқарувчи завод лойиҳаси билан танишди

Хўш, Катта Фарғона каналининг сув ресурслари нечта янги микро ГЭСни ҳаракатга келтиради, маҳаллий генераторлар хорижий муқобиллардан неча баробар арзон бўлади ва Ўзбекистон қўшни тоғли мамлакатлар учун гидроэнергетика хабига айлана оладими?

«20 млн доллар, йилига 100 та ГЭС ва минтақавий экспорт»: Лойиҳанинг 5 та асосий нуқтаси

Андижондаги янги гидроэнергетика заводидан энг муҳим факт ва рақамлар:

  • 20 миллион долларлик тўғридан-тўғри хорижий сармоя: Лойиҳа 100 фоиз чет эл инвестициялари жалб этилган ҳолда барпо этилмоқда;

  • Йилига 100 та ГЭС мажмуаси: 2027 йилда завод тўлиқ қувватга чиққач, йилига 70 миллиард сўмлик 100 та кичик ГЭС ва микроэнергетика генераторлари ишлаб чиқарилади;

  • Минтақадаги дефицитга барҳам: Марказий Осиёда саноат миқёсидаги гидроускуналар танқислиги илк бор айнан Андижонда тўлиқ қопланади;

  • 3 миллион долларлик экспорт: Ишлаб чиқарилган ГЭС жиҳозлари Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонга етказиб берилади;

  • Катта Фарғона каналида янги тармоқ: Корхона ускуна ишлаб чиқариш билан чекланмай, Андижоннинг ўзида ҳам барқарор сув оқимида қатор янги микро ГЭСларни қуришни ўз зиммасига олади.

Шавкат Мирзиёев кичик ГЭС ускуналари ишлаб чиқарувчи завод лойиҳаси билан танишди

«Андижон Жинлун янги энергия» корхонаси: Лойиҳавий параметрлар ва имкониятлар таҳлили

Янги саноат гигантининг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлари:

Мезонлар ва параметрлар

Лойиҳанинг расмий кўрсаткичлари

Корхонанинг номи

«Андижон Жинлун янги энергия»

Инвестиция тури ва умумий қиймати

20 миллион АҚШ доллари (100% тўғридан-тўғри хорижий инвестиция)

Тўлиқ ишга тушиш муддати

2027 йил

Йиллик ишлаб чиқариш қуввати

100 та кичик ГЭС мажмуаси (қиймати 70 миллиард сўм)

Ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар

Микро ва кичик ГЭС турбиналари, дастгоҳлар, электр ва генератор жиҳозлари

Яратиладиган янги иш ўринлари

200 та доимий муҳандислик ва техник иш ўрни

Йиллик экспорт салоҳияти

3 миллион АҚШ доллари

Асосий экспорт бозорлари

Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон

Маҳаллий база ва сув салоҳияти

Катта Фарғона каналининг барқарор оқими асосидаги тармоқ

Стратегик афзаллиги

Экологик тоза энергия, тез фурсатда барпо этилиш ва паст таннарх

Шавкат Мирзиёев кичик ГЭС ускуналари ишлаб чиқарувчи завод лойиҳаси билан танишди

«Яшил» энергетика ва иқтисодий хавфсизлик экспертизаси: Нега бу завод инқилобий аҳамиятга эга?

Гидроэнергетика муҳандислари ва халқаро иқтисодий таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • Импортга қарамликнинг тугатилиши: Бунга қадар микро ва кичик ГЭС ускуналари асосан Хитой, Россия ёки Европадан қиммат логистика харажатлари билан олиб келинарди; Андижонда локализация қилиниши кичик ГЭСлар қуриш таннархини камида 30-40 фоизга арзонлаштиради ва лойиҳаларни ўзини оқлаш муддатини кескин қисқартиради;

  • Катта Фарғона каналининг тайёр энергетик ресурси: Водий орқали ўтувчи Катта Фарғона канали каби сув артериялари сутка давомида узлуксиз оқимга эга; микро ГЭСлар эса йирик тўғон ёки сув омборлари талаб қилмасдан, сувнинг табиий оқимидан барқарор ва узлуксиз ток ишлаб чиқариш имконини беради;

  • Минтақавий бозорнинг мутлақ етакчилиги: Тожикистон ва Қирғизистон каби улкан гидроресурсга эга давлатларда тоғ қишлоқлари ва саноат ҳудудларини электрлаштиришда кичик ГЭСларга талаб ниҳоятда баланд; ушбу мамлакатларга Андижондан тайёр ускуналар экспорти Ўзбекистоннинг Марказий Осиё энергетик интеграциясидаги мавқеини кескин оширади;

  • Экологик барқарорлик ва углерод нейтраллиги: Микро ГЭСлар атроф-муҳитга ва дарё фаунасига заррача зарар етказмайди, ерларни сув босишига сабаб бўлмайди ва куз-қиш мавсумида чекка қишлоқлар ҳамда ишлаб чиқариш цехларини автоном энергия билан таъминлайди.

Шавкат Мирзиёев кичик ГЭС ускуналари ишлаб чиқарувчи завод лойиҳаси билан танишди

Андижонда 20 миллион долларлик гидроэнергетика заводининг қад ростлаши Ўзбекистонни нафақат «яшил» энергия истеъмолчиси, балки унинг юқори технологияли ускуналарини экспорт қилувчи Марказий Осиё марказига айлантирмоқда.

Сизнингча, Андижонда ишлаб чиқариладиган кичик ГЭС турбиналари юртимизнинг чекка ва тоғли ҳудудларида электр танқислиги муаммосини бутунлай ҳал қила оладими? Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонга ускуналар экспорти минтақавий энергетик дўстликни қанчалик мустаҳкамлайди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз «яшил» иқтисодиётидаги ушбу муҳим ютуққа бағишланган мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Андижон Жинлун янги энергияМикро ГЭСКатта Фарғона каналиШавкат Мирзиёев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Андижонда бир йўла 206 та янги гигант саноат лойиҳасига старт бердиШавкат Мирзиёев Андижонда бир йўла 206 та янги гигант саноат лойиҳасига старт бердиБугун 17:26Шавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишдиШавкат Мирзиёев Олтинкўл туманидаги улкан чарм-пойабзал мажмуаси билан танишдиБугун 17:33Қамбарота ГЭС лойиҳаси бўйича музокаралар янги босқичга ўтдиҚамбарота ГЭС лойиҳаси бўйича музокаралар янги босқичга ўтди3 май 10:21Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)12 сентябр 14:46Иссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунландиИссиқкўлда тарихий келишув: Ўзбекистон Президенти ташрифи якунланди1 август 23:28Шавкат Мирзиёев Боғимайдондаги ободлик ва ҳаёт сифати билан танишдиШавкат Мирзиёев Боғимайдондаги ободлик ва ҳаёт сифати билан танишди23 апрел 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари