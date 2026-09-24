«Навбат бизники!»: Ламин Ямал ЕЧЛ финали ҳақида гапирди - "қасос режаси"ни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ламин Ямал 2025-йилги Чемпионлар лигаси ярим финалида «Интер»га қарши мағлубиятни ёшлик ва тажрибасизлик билан боғлаб, «Интер»нинг бундай мўжизани бошқа такрорлай олмаслигига ишонч билдирди.
- Унинг сўзларига кўра, «Барселона» энди тажриба тўплаган ва омад ҳамда тажрибани уйғунлаштириб, бу мавсумда чемпионликни қўлга киритишни мақсад қилган.
Европа футболининг энг ёрқин вундеркинди, «Барселона» ва Испания терма жамоасининг юлдузи Ламин Ямал Франциянинг нуфузли L'Équipe нашрига эксклюзив интервью бериб, Чемпионлар лигасидаги ўтмиш аламлари ва янги мавсумдаги улкан мақсадлари юзасидан оламшумул баёнотлар берди.
Хусусан, 2025 йилги УЕФА Чемпионлар лигаси ярим финалида «Интер»га қарши кечган драматик тўқнашувни (дастлабки ўйинда 3:3, жавоб баҳсининг қўшимча бўлимларида 3:4 ҳисобидаги мағлубият) ёдга олган ёш форвард италияликларнинг бундай мўъжизани бошқа асло такрорлай олмаслигига ишонч билдирди: «Бу ерда ҳаммаси оддий. Агар «Интер»га қарши ўша иккинчи ўйинда вазиятларни ўз фойдамизга ҳал қилганимизда, 90+3-дақиқада гол ўтказиб юбормасдик. Биз ёш жамоа эдик, 20 ёшда қарорларни 30 ёшдагидек совуққон қабул қила олмайсиз. Айнан шу майда деталлар — омад ва тажриба уйғунлиги биз такомиллаштираётган жиҳатлардир. «Интер» буни бошқа ҳеч қачон такрорлай олмайди ва бу мавсум бизники бўлади!».
Шунингдек, собиқ жамоадоши Усмон Дембеле «ПСЖ» билан ЕЧЛда муваффақият қозониб, «Олтин тўп» пойгасига таъсир ўтказгани унга қўшимча олов бағишлаётганини яширмади: «Энди навбат бизники — бу кубокни бошимиз узра кўтаришни истаймиз. Бу барчамизни руҳлантирмоқда: биз Мадридда бўлишни ва финалда ғалаба қозонишни хоҳлаймиз!».
Хўш, улғайган ва тажриба тўплаган «Барселона» ҳақиқатан ҳам Европа тахтига қайта оладими, Ямал жамоани Мадриддаги финал сари етаклай биладими ва «Интер»га қарши эҳтимолий реванш қандай якун топади?
«90+3-дақиқа сабоғи, Дембеле таъсири ва Мадрид амбицияси»: Ямал интервьюсининг 5 та асосий нуқтаси
L'Équipe нашрига берилган суҳбатдан энг қайноқ фикрлар:
«Интер» феномени энди такрорланмайди: Ямал миланликларнинг 2025 йил ярим финалидаги ғалабасини омад ва вазиятлар тақозоси деб атади ҳамда бу ҳолат бошқа қайтарилмаслигини уқтирди;
Ёшлик ва тажрибасизликнинг тўланган бадали: Форвард ўша пайтда жамоа ёш бўлгани, 20 ёшда қарор қабул қилиш 30 ёшдаги тажрибали футболчиларникидек совуққон кечмаслиги 90+3-дақиқадаги голга сабаб бўлганини очиқ тан олди;
Майда деталлар устида ишлаш: «Барселона» ўша аламли мағлубиятдан тўғри хулоса чиқариб, омад ва тажриба мувозанатини мукаммаллаштирди;
Дембеле ва «ПСЖ»дан олинган кучли мотивация: Усмон Дембеленинг Париж клуби билан совринлар ютиши ва «Олтин тўп»га даъвогарлик қилиши Ламинга улкан туртки бўлмоқда;
Бош нишон — Мадриддаги ЕЧЛ финали: «Барселона»нинг бу мавсумдаги ягона ва қатъий мақсади финалгача етиб бориб, чемпионлик кубогини қўлга киритишдир.
«Барселона»нинг ЕЧЛдаги ривожланиши: 2025 йилги ярим финал хатолари ва бугунги амбициялар таққоси
Каталония клубининг ўсиш динамикаси ва асосий омиллар таҳлили:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
2025 йил: «Интер»га қарши ярим финал
Янги мавсум: Мадрид финали сари йўл
Жамоавий таркиб ҳолати
Жуда ёш, ҳиссиётларга берилувчан таркиб
Тажриба орттирган, тактик жиҳатдан пишган ўзак
Ҳал қилувчи дақиқалардаги қарор
90+3-дақиқада диққатни йўқотиш (3:3, 3:4)
Ўйин охиригача совуққон концентрация ва назорат
Ламин Ямалнинг позицияси
Ёш иқтидор, илк катта плей-офф синовлари
Жамоанинг асосий етакчиси ва мутлақ юлдузи
Муносабат ва кайфият
«Бизга тажриба ва омад етишмади»
«Интер» буни такрорлай олмайди, навбат бизники»
Ташқи мотивация омили
Рақиблар кучига мослашиш
Дембеле ва «ПСЖ» муваффақиятига жавобан чемпионлик
Якуний стратегик мақсад
Ярим финал босқичига чиқиш
Мадриддаги финалда ЕЧЛ кубогини боши узра кўтариш
Футбол экспертизаси ва тактик таҳлил: Нега Ямалнинг бу иқрори каталонияликлар учун янги даврни бошлаб берди?
Европа футболи таҳлилчилари ва спорт шарҳловчиларининг хулосалари:
Мағлубиятдан тўғри сабоқ чиқариш маданияти: Ямалнинг «Интер» билан бўлган оғир 3:3 ва 3:4 ҳисобидаги ўйинларни хаспўшламасдан, очиқчасига «биз ёш эдик, қарорларни тез қабул қилолмадик» деб тан олиши унинг нақадар улғайганини намойиш этади; бу мағлубият каталонияликларнинг руҳий жиҳатдан мустаҳкамланишига хизмат қилди;
«Мадрид финали»нинг рамзий кучи: Чемпионлар лигаси финалининг азалий рақиб шаҳри — Мадридда ўтказилиши «Барселона» учун икки ҳисса катта шараф ва қўшимча мотивациядир; Ямалнинг тўғридан-тўғри Мадридни тилга олиши жамоа кийиниш хонасида максимал даражада жанговар кайфият ҳукм сураётганини кўрсатади;
Дембеле фактори ва амбициялар тўқнашуви: Парижда Дембеленинг юқори даражага чиқиши ва индивидуал совринларга даъвогар бўлиши Ламин Ямалнинг ўз салоҳиятини янада юқорироқ поғонага олиб чиқишга мажбур қилмоқда; Ямал бу мавсумда фақат шахсий маҳорат билан эмас, балки жамоага кубок келтириш орқали жаҳоннинг 1-рақамли футболчисига айланишни кўзламоқда;
Каталонияликларнинг тактик пишиқлиги: Ҳозирги «Барса» ўйин назоратини бой бермаслик, 90+ дақиқаларда тўпни ушлаб туриш ва ҳимоявий балансни сақлашни ўрганмоқда; бу сифатлар «Интер» ёки «ПСЖ» каби прагматик грандларни синдиришда бош калит бўлади.
Ламин Ямалнинг очиқ баёноти «Барселона» энди шунчаки чиройли ўйнайдиган ёшлар жамоаси эмас, балки Европа тахтини тортиб олишга келган қудратли куч эканини бутун қитъага маълум қилди.
Сизнингча, улғайган ва тажриба тўплаган Ламин Ямал «Барселона»ни Мадриддаги ЕЧЛ финалига олиб чиқиб, кубокни қўлга кирита оладими? «Интер»га қарши ўша ярим финалдаги мағлубиятда ҳақиқатан ҳам фақат тажрибасизлик панд берганмиди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболининг бош вундеркиндiga бағишланган ушбу шов-шувли мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…