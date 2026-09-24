Xiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этди
Xiaomi компанияси ўзининг энг сўнгги флагман моделлари учун махсус нашрни намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max қурилмаларининг Транспарент Специал Эдитион деб номланган махсус версиялари чиқарилди. Янги смартфонлар қизил ярим шаффоф корпус ва ягона услубда тайёрланган махсус аксессуарлар тўплами билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур махсус нашрнинг асосий дизайн ечими орқа панелнинг ўзига хос тузилишига таянади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, корпус аслида очиқ эмас, балки махсус плёнкага эга кўп қатламли орқа панел орқали ишланган. Ушбу ечим ҳажмли эффект ҳосил қилиб, смартфон ички қисмларининг жойлашувини моҳирлик билан имитация қилади.
Дизайн ва интерфейс уйғунлигиТашқи кўринишдаги ўзига хослик қурилманинг дастурий таъминотида ҳам давом эттирилган. Смартфонларнинг асосий ва қўшимча экранлари учун махсус шаффоф фон расмлари ўрнатилган бўлиб, бу умумий дизайннинг яхлит ҳамда мукаммал кўринишини таъминлайди.
Ишлаб чиқарувчи қурилмани нафақат технологик гаджет, балки ўзига хос коллекция буюмига айлантирган. Транспарент Специал Эдитион тўпламига худди шу услубда ишланган қизил ярим шаффоф қувватлаш мосламаси ва кабел ҳам киритилган бўлиб, улар ягона дизайн концепциясини ташкил этади.
Нархлар ва бозор талабиХитой бозорида ушбу махсус қурилмаларнинг нархлари эълон қилинди. Унга кўра, 16 GB тезкор ва 1 TB доимий хотирага эга Xiaomi 18 Pro модели 1500 АҚШ доллари, шундай хотира ҳажмига эга Xiaomi 18 Pro Max эса 1650 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган.
Xiaomi мобил бўлинмаси президенти Лу Вейбигнинг маълум қилишича, шаффоф версияга бўлган қизиқиш кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Натижада қурилмаларнинг биринчи партияси харидорлар томонидан қисқа фурсат ичида тўлиқ сотиб бўлинган.
Техник жиҳатдан Транспарент Специал Эдитион версиялари оддий Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max моделларининг барча имкониятларини тўлиқ такрорлайди. Фарқ фақат ўзига хос ташқи безак, ранглар гаммаси ва жамланмадаги эксклюзив аксессуарлардан иборат холос.
Изоҳлар 0
…