Xiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этди

·4·Техно
Xiaomi компанияси қизил рангли Транспарент Специал Эдитион моделларини тақдим этди

Xiaomi компанияси ўзининг энг сўнгги флагман моделлари учун махсус нашрни намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max қурилмаларининг Транспарент Специал Эдитион деб номланган махсус версиялари чиқарилди. Янги смартфонлар қизил ярим шаффоф корпус ва ягона услубда тайёрланган махсус аксессуарлар тўплами билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур махсус нашрнинг асосий дизайн ечими орқа панелнинг ўзига хос тузилишига таянади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, корпус аслида очиқ эмас, балки махсус плёнкага эга кўп қатламли орқа панел орқали ишланган. Ушбу ечим ҳажмли эффект ҳосил қилиб, смартфон ички қисмларининг жойлашувини моҳирлик билан имитация қилади.

Дизайн ва интерфейс уйғунлиги

Ташқи кўринишдаги ўзига хослик қурилманинг дастурий таъминотида ҳам давом эттирилган. Смартфонларнинг асосий ва қўшимча экранлари учун махсус шаффоф фон расмлари ўрнатилган бўлиб, бу умумий дизайннинг яхлит ҳамда мукаммал кўринишини таъминлайди.

Ишлаб чиқарувчи қурилмани нафақат технологик гаджет, балки ўзига хос коллекция буюмига айлантирган. Транспарент Специал Эдитион тўпламига худди шу услубда ишланган қизил ярим шаффоф қувватлаш мосламаси ва кабел ҳам киритилган бўлиб, улар ягона дизайн концепциясини ташкил этади.

Нархлар ва бозор талаби

Хитой бозорида ушбу махсус қурилмаларнинг нархлари эълон қилинди. Унга кўра, 16 GB тезкор ва 1 TB доимий хотирага эга Xiaomi 18 Pro модели 1500 АҚШ доллари, шундай хотира ҳажмига эга Xiaomi 18 Pro Max эса 1650 АҚШ доллари миқдорида баҳоланган.

Xiaomi мобил бўлинмаси президенти Лу Вейбигнинг маълум қилишича, шаффоф версияга бўлган қизиқиш кутилганидан ҳам юқори бўлиб чиқди. Натижада қурилмаларнинг биринчи партияси харидорлар томонидан қисқа фурсат ичида тўлиқ сотиб бўлинган.

Техник жиҳатдан Транспарент Специал Эдитион версиялари оддий Xiaomi 18 Pro ҳамда Xiaomi 18 Pro Max моделларининг барча имкониятларини тўлиқ такрорлайди. Фарқ фақат ўзига хос ташқи безак, ранглар гаммаси ва жамланмадаги эксклюзив аксессуарлардан иборат холос.

XiaomiXiaomi 18 ProСмартфонларТехнологияларХитой
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқдаXiaomi 18 Pro флагмани дизайнида янги ўзгаришлар кутилмоқда13 сентябр 18:55Xiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилдиXiaomi 18 Pro смартфонининг жонли суратлари расмий тақдимот олдидан ошкор этилди20 сентябр 22:27Xiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилиндиXiaomi 18 Pro дизайни ва асосий ўзгаришлари расман эълон қилинди15 сентябр 12:54Xiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаXiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаКеча 16:25Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиXiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиКеча 13:29Xiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этиладиXiaomi 18 Pro ва 18 Pro Max смартфонлари 23-сентябрь куни тақдим этилади20 сентябр 16:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди