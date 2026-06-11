Starlink Чили осмонида: Вертолётлар учун 310 Мбит/с тезликдаги интернет
Чилининг жанубий тоғ тизмаларидаги чекка ҳудудларда, анъанавий алоқа воситалари деярли мавжуд бўлмаган жойларда вертолёт хизматлари Starlink сунъий йўлдош интернетидан фойдаланишни бошлади. Тармоқ ерусти инфратузилмасини қуриш имконсиз бўлган Патагония ва Анд тоғлари шароитида барқарор кенг полосали уланишни таъминламоқда, бу эса авиация хавфсизлиги учун ўта муҳимдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Чили 2021-йилда хизмат ишга туширилганидан буён Starlink ривожланиши учун асосий полигонлардан бири бўлиб қолмоқда. Аввалроқ ушбу технология олис мактаблар ва аҳоли пунктларини боғлаш учун қўлланилган эди. 2025-йилнинг ноябрь ойида эса мамлакатда смартфонларга фавқулодда алоқа учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош сигналини қабул қилиш имконини берувчи Директ то Девисе функцияси жорий этилди.
Авиация соҳасида тизим вертолётлар ишига мослаштирилган ва парвоз вақтида фойдаланиш учун расман рухсат этилган. Компания маълумотларига кўра, ускуналар вертолёт эксплуатацияси пайтида юзага келадиган тебранишлар, ҳарорат ўзгариши ва юкламаларга бардош бера олади. Тизим 310 Мбит/с гача тезлик ва 99 ms дан кам кечикиш (латенкй) билан ишлашни кафолатлайди.
Экипажлар учун бу реал вақт режимида об-ҳаво маълумотларини олиш, операцияларни мувофиқлаштириш ва видеоулоқага чиқиш имкониятини англатади. Таъкидлаш жоизки, Starlink фақатгина 2026-йилнинг ўзида 11 та янги авиакомпанияни ўз тармоғига жалб қилишга улгурди ва глобал авиация бозоридаги ўрнини мустаҳкамламоқда.
…