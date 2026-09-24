Xiaomi 18 Pro тақдим этилди: кучли флагман ва илғор имкониятлар

·24·Техно
Xiaomi 18 Pro тақдим этилди: кучли флагман ва илғор имкониятлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Xiaomi 18 Pro флагман смартфони ихчам дизайни ва илғор техник имкониятлари билан тақдим этилди.
  • Қурилма 6,4 дюймли 4000 нит ёрқинликдаги дисплей, Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ва 7000 мА·ч сиғимли аккумуляторга эга.
  • Орқа панелидаги қўшимча экран билдиришномалар ва мини-ўйинларни қўллаб-қувватлайди, шунингдек, AI ёрдамида шахсий фон расмларини яратиш мумкин.

Мобил технологиялар бозорида навбатдаги муҳим янгилик тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi 18 Pro Max модели билан бир қаторда янада ҳамёнбоп ва ихчам бўлган Xiaomi 18 Pro флагман смартфони намойиш этилди. Янги қурилма ўзининг илғор техник хусусиятлари, кучли процессори ҳамда илғор сунъий интеллект имкониятлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур смартфон замонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда юқори унумдорлик ва қулай эргономикани ўзида мужассам этади. Қурилманинг бошланғич нархи 895 АҚШ долларидан бошланиши унинг флагманлар сегментидаги рақобатбардошлигини янада оширади.

Дисплей ва илғор ҳимоя технологиялари

Xiaomi 18 Pro модели атиги 0,99 мм қалинликдаги ўта юпқа экран ҳошиялари билан жиҳозланган. Қурилманинг диагонали 6,4 дюймни ташкил этиб, унинг асносида янги M11 материалидан фойдаланилган. Экран матрисасининг энг юқори ёрқинлиги 4000 нитгача етади, бу эса қуёш нурида ҳам мукаммал кўринишни таъминлайди.

Смартфон корпусининг орқа панелида динамик билдиришномалар ва илова карточкаларини акс эттирувчи қўшимча экран мавжуд. Тақдимот давомида дастлабки босқичда юздан ортиқ турли карточкалар, жумладан виджетлар ва мини-ўйинлар қўллаб-қувватланиши маълум қилинди. Сунъий интеллект ёрдамида уй ҳайвонлари ва машҳур обидаларнинг суратлари асосида шахсий фон расмларини яратиш ҳам мумкин.

Аппарат таъминоти ва ихчам корпусдаги гигант батарея

Қурилманинг асосий қисмини замонавий Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ташкил этади. Экран диагонали Samsung Galaxy S26 модели билан деярли бир хил бўлган нисбатан ихчам корпусда сиғими 7000 мА·ч бўлган улкан аккумулятор жойлаштирилган. Аккумулятор анодидаги кремний миқдори 32 фоизга етказилган.

Шунингдек, смартфонда УWB технологияси ҳамда IP66, IP68 ва IP69 стандартларига мувофиқ сув ва чангдан ҳимоя тизими мавжуд. 7514 русумли янги вибромотор қисқа импульс тебранишларини 75 фоизга сезиларлироқ қилиб, фойдаланувчига ўзига хос тактил завқ бағишлайди.

Леика оптикасига эга уч каррали камера тизими

Смартфон учта юқори сифатли камера модули билан жиҳозланган. Асосий 200 мегапикселли Леика камераси 1/1,28 дюймли Light Ҳунтер 960 сенсорига таянади. Шунингдек, 75 мм эквивалентдаги перископ модул ҳам 200 мегапикселли Samsung HP5 сенсорини олган бўлиб, у 12 сантиметр масофадан макро суратга олиш имконини беради. Учинчи модул эса 50 мегапикселли OV51D сенсорли ультракен бурчакли камерадир.

Суратларни қайта ишлаш учун махсус Легендарй Момент сунъий интеллект функцияси жорий этилган. AI нафақат классик услубларни танлашда, балки суратга олиш жараёнида жойлашувни аниқлаш, композицияни таҳлил қилиш ва ҳатто тўғри позани танлаш бўйича ҳам тавсиялар беради.

XiaomiСмартфонSnapdragonЛеикаТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилдиXiaomi 18 Pro ва Pro Max флагманлари расман намойиш этилди20 сентябр 14:51Xiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфониXiaomi 18 Pro Max тақдим этилди: дунёдаги илк Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 смартфониКеча 19:53Xiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиXiaomi афсонавий Оне море тинг ибораси билан янги смартфонини эълон қиладиКеча 13:29Xiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаXiaomi 18 Pro ва Pro Max премераси бўлиб ўтмоқдаКеча 16:25Xiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Xiaomi 18 Фолд буклама смартфонини тақдим этди2 сентябр 13:54Xiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камерасиXiaomi 18 Pro тақдимоти яқинлашмоқда: янги Snapdragon ва Лофик камераси7 сентябр 13:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди