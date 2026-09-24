Xiaomi 18 Pro тақдим этилди: кучли флагман ва илғор имкониятлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Xiaomi 18 Pro флагман смартфони ихчам дизайни ва илғор техник имкониятлари билан тақдим этилди.
- Қурилма 6,4 дюймли 4000 нит ёрқинликдаги дисплей, Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ва 7000 мА·ч сиғимли аккумуляторга эга.
- Орқа панелидаги қўшимча экран билдиришномалар ва мини-ўйинларни қўллаб-қувватлайди, шунингдек, AI ёрдамида шахсий фон расмларини яратиш мумкин.
Мобил технологиялар бозорида навбатдаги муҳим янгилик тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, Xiaomi 18 Pro Max модели билан бир қаторда янада ҳамёнбоп ва ихчам бўлган Xiaomi 18 Pro флагман смартфони намойиш этилди. Янги қурилма ўзининг илғор техник хусусиятлари, кучли процессори ҳамда илғор сунъий интеллект имкониятлари билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур смартфон замонавий фойдаланувчилар талабларидан келиб чиққан ҳолда юқори унумдорлик ва қулай эргономикани ўзида мужассам этади. Қурилманинг бошланғич нархи 895 АҚШ долларидан бошланиши унинг флагманлар сегментидаги рақобатбардошлигини янада оширади.
Дисплей ва илғор ҳимоя технологиялариXiaomi 18 Pro модели атиги 0,99 мм қалинликдаги ўта юпқа экран ҳошиялари билан жиҳозланган. Қурилманинг диагонали 6,4 дюймни ташкил этиб, унинг асносида янги M11 материалидан фойдаланилган. Экран матрисасининг энг юқори ёрқинлиги 4000 нитгача етади, бу эса қуёш нурида ҳам мукаммал кўринишни таъминлайди.
Смартфон корпусининг орқа панелида динамик билдиришномалар ва илова карточкаларини акс эттирувчи қўшимча экран мавжуд. Тақдимот давомида дастлабки босқичда юздан ортиқ турли карточкалар, жумладан виджетлар ва мини-ўйинлар қўллаб-қувватланиши маълум қилинди. Сунъий интеллект ёрдамида уй ҳайвонлари ва машҳур обидаларнинг суратлари асосида шахсий фон расмларини яратиш ҳам мумкин.
Аппарат таъминоти ва ихчам корпусдаги гигант батареяҚурилманинг асосий қисмини замонавий Snapdragon 8 Элите Эхтреме Ген 6 процессори ташкил этади. Экран диагонали Samsung Galaxy S26 модели билан деярли бир хил бўлган нисбатан ихчам корпусда сиғими 7000 мА·ч бўлган улкан аккумулятор жойлаштирилган. Аккумулятор анодидаги кремний миқдори 32 фоизга етказилган.
Шунингдек, смартфонда УWB технологияси ҳамда IP66, IP68 ва IP69 стандартларига мувофиқ сув ва чангдан ҳимоя тизими мавжуд. 7514 русумли янги вибромотор қисқа импульс тебранишларини 75 фоизга сезиларлироқ қилиб, фойдаланувчига ўзига хос тактил завқ бағишлайди.
Леика оптикасига эга уч каррали камера тизимиСмартфон учта юқори сифатли камера модули билан жиҳозланган. Асосий 200 мегапикселли Леика камераси 1/1,28 дюймли Light Ҳунтер 960 сенсорига таянади. Шунингдек, 75 мм эквивалентдаги перископ модул ҳам 200 мегапикселли Samsung HP5 сенсорини олган бўлиб, у 12 сантиметр масофадан макро суратга олиш имконини беради. Учинчи модул эса 50 мегапикселли OV51D сенсорли ультракен бурчакли камерадир.
Суратларни қайта ишлаш учун махсус Легендарй Момент сунъий интеллект функцияси жорий этилган. AI нафақат классик услубларни танлашда, балки суратга олиш жараёнида жойлашувни аниқлаш, композицияни таҳлил қилиш ва ҳатто тўғри позани танлаш бўйича ҳам тавсиялар беради.
Изоҳлар 0
…