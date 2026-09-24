«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Усмон Нурмагомедов, ПФЛ билан шартномаси якунланганидан сўнг, UFCнинг енгил вазн тоифасидаги барча жангчиларини, жумладан топ-10 рейтингидагиларни ҳам мағлуб эта олишига ишончи комил эканини билдирди.
- У Арман Сарукян, Жастин Гейжи, Чарлз Оливейра ва Макс Ҳоллоуей каби номдор жангчиларга қарши жанг қилишга тайёрлигини маълум қилди.
- Усмоннинг универсал жанг услуби ва кучли кураш базаси уни UFC элитасига хавфли рақибга айлантириши мумкин.
Жаҳон аралаш жанг санъатлари (ММА) саҳнасида вазн тоифасидан қатъи назар энг хавфли ва мағлубият нималигини билмай келаётган жангчилардан бири бўлмиш Усмон Нурмагомедов бутун UFC элитасини ларзага солган оламшумул баёнот билан чиқди. PFL (собиқ Bellator) промоушени билан амалдаги шартномаси доирасидаги сўнгги жангини муваффақиятли ўтказиб, расман эркин агент мақомига яқинлашган доғистонлик юлдуз дунёнинг энг нуфузли октагонига қадам қўйишга шай эканини очиқлади.
Усмон UFC енгил вазн дивизионидаги исталган номдор жангчини чилпарчин қилишга кучи етишини билдириб, Дана Уайт ташкилотининг энг кучли юлдузларига дадил ва муросасиз чақириқ ташлади: «Мен UFC’нинг бутун енгил вазн тоифасини, ҳатто топ-10 рейтингидаги барча жангчиларни ҳам мағлуб эта оламан. Қизишиб олиш учун жанг керакми? Мен доим тайёрман. Исталган жангчини беришсин — мен учун муаммо йўқ: Царукян, Гейжи, Оливейра ёки Ҳоллоуэй бўлса ҳам фарқи йўқ!». Доғистон мактабининг навбатдаги енгилмас вакили бўлган Усмоннинг бу даражадаги қатъияти енгил вазн тоифасидаги тинчликни бузиб, яқин орада Дана Уайт промоушенида йирик супержанглар эшигини ланг очиши мумкин.
Хўш, Дана Уайт Усмонга тўғридан-тўғри топ-даъвогарларни тақдим этадими, Царукян ёки Оливейра бу очиқ чақириқни қабул қиладими ва Нурмагомедовлар сулоласи UFC енгил вазнини яна ўз назоратига ола биладими?
«Топ-10 га таҳдид, 4 та ном ва PFL шартномаси якуни»: Усмон баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Усмон Нурмагомедовнинг шов-шувли мурожаатидан энг муҳим факт ва тезислар:
Бутун UFC енгил вазнига очиқ таҳдид: Усмон топ-10 рўйхатидаги исталган жангчини доғда қолдиришга 100 фоиз ишончи комил эканини билдирди;
4 та улкан юлдуз номи тилга олинди: Доғистонлик спортчи Арман Царукян, Жастин Гейжи, Чарльз Оливейра ва Макс Ҳоллоуэйга қарши октагонга чиқишга ҳеч иккиланмай рози эканини айтди;
«Қизишиб олиш» баҳсига ҳам тайёрлик: UFC раҳбарияти титул жангидан олдин мослашув баҳси таклиф қилса, Усмон бунга исталган дақиқада рози бўлишини уқтирди;
PFL шартномаси якунига етди: Жангчи ташкилот билан келишувидаги сўнгги жангини ўтказиб бўлди ва энди унинг йўли тўғридан-тўғри UFC сари очилди;
Нурмагомедовлар оиласининг янги ҳукмронлиги: Ҳабиб Нурмагомедов ва Ислом Махачевдан сўнг дивизионда яна бир енгилмас чемпион пайдо бўлиши учун барча заминлар яратилмоқда.
Усмон Нурмагомедов ва UFC енгил вазн грандлари: Салоҳият ва эҳтимолий жанглар таҳлили
Усмон чақириқ ташлаган тўрт нафар топ-юлдуз билан кучлар нисбати таққоси:
Потенциал рақиблар
Вазндаги рейтинги ва мақоми
Усмон Нурмагомедов учун жанг формати
Тўқнашувнинг асосий интригаси
Арман Царукян
Топ-1 даъвогар, жисмонан энг пишиқ жангчи
Партер ва курашдаги муросасиз супербаҳс
Қайси мактаб кучлироқ: Доғистонми ёки Царукян эркин курашими?
Жастин Гейжи
BMF соҳиби, зарба берувчи хавфли нокаутчи
Стойкадаги шиддат ва оёқ зарбалари (лоу-киклар) баҳси
Усмоннинг масофани сақлаш санъати Гейжининг «замбараклари»га қарши
Чарльз Оливейра
Дивизионнинг собиқ чемпиони, грэпплинг қироли
Сабмишенлар ва ердаги хавфли комбинациялар жанги
Нурмагомедовлар услуби жиу-житсу устаси Оливейрани яна яксон қила оладими?
Макс Ҳоллоуэй
ММА тарихидаги энг чидамли ва тезкор боксчи
Катта темп ва 5 раундлик юқори динамика
Усмоннинг кикбоксинг маҳорати Макснинг чексиз комбинацияларига қарши
УСМОН НУРМАГОМЕДОВ
Енгилмас чемпион (PFL шартномаси тугаган)
«Қизишиб олиш учун бўлса ҳам, исталганига тайёрман»
UFC топ-10 элитасининг мутлақ деконструкцияси
ММА экспертизаси ва таҳлил: Нега Усмон Нурмагомедов UFC камарига энг хавфли даъвогар?
Халқаро ММА шарҳловчилари ва яккакураш экспертларининг хулосалари:
Ҳабиб ва Исломдан фарқли универсал услуб: Агар Ҳабиб ва Ислом кураш ва жисмоний назоратга кўпроқ таянса, Усмон Нурмагомедов масофадан туриб оёқ-қўл зарбалари (кикбоксинг ва тай бокси) билан рақибни парчалай оладиган мукаммал универсал атлетдир; бу эса Гейжи ёки Ҳоллоуэй каби зарбачиларга қарши унга катта устунлик беради;
Царукян ва Гейжи учун энг ноқулай рақиб: Дивизионнинг ҳозирги етакчилари Усмондек узун бўйли, тезкор ва бир вақтнинг ўзида феноменал кураш базасига эга бўлган жангчиларга қарши жуда кам тўқнаш келган;
Дана Уайт ва UFC манфаатлари: PFL шартномаси якунига етганидан сўнг Усмон эркин агент сифатида UFC билан музокараларга киришади; «Нурмагомедов» фамилияси дунё бўйлаб миллионлаб трансляциялар (PPV) сотувини кафолатловчи энг йирик бренд ҳисобланади;
Дивизиондаги табиий ворислик: Ислом Махачев ярим ўрта вазнга кўтарилиш ёки катта супержангларни кўзлаётган бир паллада, Усмоннинг дивизионга кириб келиши енгил вазндаги тахтни оила назоратида сақлаб қолишнинг мукаммал режасидир.
Усмон Нурмагомедовнинг ушбу дадил баёноти октагон оламида катта шартномалар ва 2026 йилнинг энг қайноқ супержангларига дебоча бўлиши шубҳасиз.
Сизнингча, агар Усмон Нурмагомедов UFC’га ўтса, Арман Царукян ёки Жастин Гейжини мағлуб эта оладими? Унга октагонда биринчи рақиб сифатида қайси жангчини беришларини истардингиз? Шахсий фикр ва жанг тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ММА оламидаги ушбу портловчи янгиликни барча яккакураш ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…