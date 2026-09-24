«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади

·48·Спорт
«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду ўз фаолиятида 1000 та гол уриш ва Миллатлар лигаси кубогини қўлга киритиш каби икки улкан мақсадни бирдек амалга оширишни режалаштираётганини маълум қилди.
  • 41 ёшида ҳам Португалия термасининг асосий ҳужумчиси ва сардори бўлиб қолаётган Роналду, янги бош мураббий Жорже Жезушга тўлиқ ишонч билдирди.
  • У, шунингдек, собиқ мураббий Роберто Мартинеснинг ҳам меҳнатини ҳурмат билан ёдга олди.

Жаҳон футболининг тирик афсонаси, рекордлар қироли Криштиану Роналду ўзининг 41 ёшида ҳам нафақат майдонда, балки глобал спорт медиаси марказида қолишда давом этмоқда. Португалия миллий терма жамоаси сардоридан яқинда берган интервьюсида фаолиятининг ушбу тарихий палласида у учун нима муҳимроқ экани — УЕФА Миллатлар лигасидаги ғалаба кубогими ёки фаолиятидаги фантастик кўрсаткич бўлган 1000 талик гол довонини забт этишми, деган савол берилди. Ўзининг муросасиз характери ва чексиз ғалаба иштиёқи билан танилган юлдуз форвард иккиланиб ўтирмай, ҳақиқий чемпионга хос жавоб қайтарди: «Иккаласи ҳам. Мақсадим — ҳар иккисига ҳам эришиш: 1000 та гол ҳам, Миллатлар лигасидаги ғалаба ҳам!».

Бундан ташқари, Роналду терма жамоа бошқарувидаги туб ўзгаришларга тўхталиб, собиқ устози Роберто Мартинеснинг меҳнатини ҳурмат билан ёдга олди ҳамда рулга келган янги бош мураббий — тажрибали Жорже Жезуш даври ҳақида катта ишонч билан фикр билдирди: «Бу янги давр ва Мартинеснинг ишини ҳам юқори баҳолаш керак — у бегона мамлакатда ишлаётганига ва унга нисбатан билдирилган барча танқидларга қарамай, ўз ишини яхши давом эттирди. Энди бизни Жорже Жезуш бошқармоқда. Уни ҳамма яхши билади ва ишончим комилки, ҳаммаси жойида бўлади».

Хўш, 41 ёшли Роналду мисли кўрилмаган 1000 та гол маррасини қачон забт этади, Жорже Жезуш тактикаси Португалияни яна қитъа тахтига олиб чиқа оладими ва бу буюк юлдузнинг рекордлар лимити қаерда тугайди?

«1000 та гол, Жезуш даври ва танқидларга жавоб»: Роналду баёнотининг 5 та асосий нуқтаси

Криштиану Роналдунинг интервьюсидан энг шов-шувли ва муҳим тезислар:

  • Икки улкан мақсаддан воз кечмаслик: Роналду жамоавий соврин (Миллатлар лигаси) ва шахсий фазовий рекорд (1000 та гол) ўртасида танлов қилмаслигини, иккаласини ҳам қўлга киритишини таъкидлади;

  • 41 ёшдаги темир ирода: Ҳужумчи ўз ёшига қарамай, Португалия термасининг асосий зарба берувчи кучи ва сардори бўлиб қолаётганини намойиш этди;

  • Жорже Жезушга тўлиқ ишонч: Роналду терма жамоанинг янги бош мураббийи Жорже Жезуш тажрибаси жамоани янги чўққиларга олиб чиқишига 100% ишонч билдирди;

  • Роберто Мартинес меҳнатига ҳурмат: Криштиану собиқ мураббийни ташқи босим ва танқидлар остида ҳам жамоани профессионал бошқаргани учун эътироф этди;

  • Португалия футболида янги эра: Терма жамоа мураббийлар штабидаги алмашинув ва Роналдунинг янгиланган амбициялари билан янги турнирларда фақат олтинни кўзламоқда.

Криштиану Роналду ва Португалия термаси: Мураббийлар алмашинуви ва стратегик мақсадлар таққоси

Португалия жамоасидаги янги босқич ва Роналдунинг вазифалари таҳлили:

Мезонлар ва йўналишлар

Роберто Мартинес даври

Жорже Жезуш бошқарувидаги янги давр

Жамоа бош мураббийи

Роберто Мартинес (хорижлик мутахассис)

Жорже Жезуш (тажрибали португалиялик мураббий)

Мураббийга нисбатан босим

Танқидлар ва бегона мамлакатдаги мураккабликлар

Маҳаллий футболни ва юлдузларни ичидан билувчи авторитет

Роналдунинг мақоми

Жамоа етакчиси ва асосий ҳужумчиси

Сардор, тактик таянч ва 1000-гол марраси даъвогари

Бош жамоавий мақсад

Таркибни янгилаш ва барқарор сақлаш

Миллатлар лигасида ва йирик мусобақаларда мутлақ чемпионлик

Шахсий рекорди

900+ голлик чегарани босиб ўтиш

Футбол тарихидаги 1000 та расмий гол довонига чиқиш

Муносабат ва кайфият

Ҳурмат ва чидамлилик эътирофи

«Ҳаммаси жойида бўлади» қабилидаги қатъий оптимизм

Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Роналду 1000 та гол ва совринни қўлга кирита олади?

Халқаро спорт шарҳловчилари ва футбол таҳлилчиларининг хулосалари:

  • 1000 та гол — тарихда ҳеч ким етмаган чўққи: Замонавий футболда расмий ўйинларда 1000 та гол уриш деярли ақлга сиғмас кўрсаткич ҳисобланади; Роналдунинг буни очиқ мақсад қилиб қўйиши унинг жисмоний формаси ва мотивацияси ҳали ҳам 25 ёшли атлетникидек эканини кўрсатади;

  • Жорже Жезуш эффекти: Жезуш ҳужумкор, динамик ва интизомли футбол тарафдори сифатида машҳур; у Саудия Арабистонида ва Европа клубларида юлдуз ҳужумчиларнинг голли салоҳиятини максимал даражада очиб беришни қойиллатган; бу Роналдунинг термадаги самарадорлигини янада оширади;

  • Миллатлар лигасидаги Португалия қудрати: Португалия таркиби ҳозирда истеъдодлар бўйича жаҳоннинг энг кучли учлигидан жой олади; Жезуш бошчилигидаги бундай юлдузли таркиб Роналдуни вазиятлар билан мунтазам таъминлай олади;

  • Танқидчиларни сукут сақлашга мажбур қилиш одати: Ҳар сафар ёши ёки фаолиятини тугатиши ҳақида гап-сўзлар кўпайганда, Роналду майдонда навбатдаги хет-триклари ва ҳал қилувчи голлари билан жавоб бериб келган; 41 ёшдаги бу шижоат унинг ҳақиқий феномен эканининг исботидир.

Криштиану Роналду ўз сўзлари билан яна бир бор исботладики, унинг учун ёш шунчаки рақам, асосий ҳаракатлантирувчи куч эса янги тарих яратишдир.

Сизнингча, 41 ёшли Криштиану Роналду фаолияти якунлангунига қадар 1000 та расмий гол уришга улгура оладими? Жорже Жезуш бошчилигидаги Португалия термаси Миллатлар лигаси кубогини боши узра кўтара олишига ишонасизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол қиролининг янги амбицияларига бағишланган ушбу шов-шувли мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушМиллатлар лиги1000 та гол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду «Ан-Наср»га ғалаба келтириб, сирли мурожаат йўллади — фаолиятидаги 979-гол!Роналду «Ан-Наср»га ғалаба келтириб, сирли мурожаат йўллади — фаолиятидаги 979-гол!10 сентябр 21:43Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?9 сентябр 15:14Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!10 сентябр 06:45Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!Постекоглу Роналдунинг феноменини очиқлади — 1000 та гол сари юриш, темир мотивация!6 сентябр 16:37Криштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаКриштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқда29 август 01:35«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди9 сентябр 21:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?