«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду ўз фаолиятида 1000 та гол уриш ва Миллатлар лигаси кубогини қўлга киритиш каби икки улкан мақсадни бирдек амалга оширишни режалаштираётганини маълум қилди.
- 41 ёшида ҳам Португалия термасининг асосий ҳужумчиси ва сардори бўлиб қолаётган Роналду, янги бош мураббий Жорже Жезушга тўлиқ ишонч билдирди.
- У, шунингдек, собиқ мураббий Роберто Мартинеснинг ҳам меҳнатини ҳурмат билан ёдга олди.
Жаҳон футболининг тирик афсонаси, рекордлар қироли Криштиану Роналду ўзининг 41 ёшида ҳам нафақат майдонда, балки глобал спорт медиаси марказида қолишда давом этмоқда. Португалия миллий терма жамоаси сардоридан яқинда берган интервьюсида фаолиятининг ушбу тарихий палласида у учун нима муҳимроқ экани — УЕФА Миллатлар лигасидаги ғалаба кубогими ёки фаолиятидаги фантастик кўрсаткич бўлган 1000 талик гол довонини забт этишми, деган савол берилди. Ўзининг муросасиз характери ва чексиз ғалаба иштиёқи билан танилган юлдуз форвард иккиланиб ўтирмай, ҳақиқий чемпионга хос жавоб қайтарди: «Иккаласи ҳам. Мақсадим — ҳар иккисига ҳам эришиш: 1000 та гол ҳам, Миллатлар лигасидаги ғалаба ҳам!».
Бундан ташқари, Роналду терма жамоа бошқарувидаги туб ўзгаришларга тўхталиб, собиқ устози Роберто Мартинеснинг меҳнатини ҳурмат билан ёдга олди ҳамда рулга келган янги бош мураббий — тажрибали Жорже Жезуш даври ҳақида катта ишонч билан фикр билдирди: «Бу янги давр ва Мартинеснинг ишини ҳам юқори баҳолаш керак — у бегона мамлакатда ишлаётганига ва унга нисбатан билдирилган барча танқидларга қарамай, ўз ишини яхши давом эттирди. Энди бизни Жорже Жезуш бошқармоқда. Уни ҳамма яхши билади ва ишончим комилки, ҳаммаси жойида бўлади».
Хўш, 41 ёшли Роналду мисли кўрилмаган 1000 та гол маррасини қачон забт этади, Жорже Жезуш тактикаси Португалияни яна қитъа тахтига олиб чиқа оладими ва бу буюк юлдузнинг рекордлар лимити қаерда тугайди?
«1000 та гол, Жезуш даври ва танқидларга жавоб»: Роналду баёнотининг 5 та асосий нуқтаси
Криштиану Роналдунинг интервьюсидан энг шов-шувли ва муҳим тезислар:
Икки улкан мақсаддан воз кечмаслик: Роналду жамоавий соврин (Миллатлар лигаси) ва шахсий фазовий рекорд (1000 та гол) ўртасида танлов қилмаслигини, иккаласини ҳам қўлга киритишини таъкидлади;
41 ёшдаги темир ирода: Ҳужумчи ўз ёшига қарамай, Португалия термасининг асосий зарба берувчи кучи ва сардори бўлиб қолаётганини намойиш этди;
Жорже Жезушга тўлиқ ишонч: Роналду терма жамоанинг янги бош мураббийи Жорже Жезуш тажрибаси жамоани янги чўққиларга олиб чиқишига 100% ишонч билдирди;
Роберто Мартинес меҳнатига ҳурмат: Криштиану собиқ мураббийни ташқи босим ва танқидлар остида ҳам жамоани профессионал бошқаргани учун эътироф этди;
Португалия футболида янги эра: Терма жамоа мураббийлар штабидаги алмашинув ва Роналдунинг янгиланган амбициялари билан янги турнирларда фақат олтинни кўзламоқда.
Криштиану Роналду ва Португалия термаси: Мураббийлар алмашинуви ва стратегик мақсадлар таққоси
Португалия жамоасидаги янги босқич ва Роналдунинг вазифалари таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Роберто Мартинес даври
Жорже Жезуш бошқарувидаги янги давр
Жамоа бош мураббийи
Роберто Мартинес (хорижлик мутахассис)
Жорже Жезуш (тажрибали португалиялик мураббий)
Мураббийга нисбатан босим
Танқидлар ва бегона мамлакатдаги мураккабликлар
Маҳаллий футболни ва юлдузларни ичидан билувчи авторитет
Роналдунинг мақоми
Жамоа етакчиси ва асосий ҳужумчиси
Сардор, тактик таянч ва 1000-гол марраси даъвогари
Бош жамоавий мақсад
Таркибни янгилаш ва барқарор сақлаш
Миллатлар лигасида ва йирик мусобақаларда мутлақ чемпионлик
Шахсий рекорди
900+ голлик чегарани босиб ўтиш
Футбол тарихидаги 1000 та расмий гол довонига чиқиш
Муносабат ва кайфият
Ҳурмат ва чидамлилик эътирофи
«Ҳаммаси жойида бўлади» қабилидаги қатъий оптимизм
Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Роналду 1000 та гол ва совринни қўлга кирита олади?
Халқаро спорт шарҳловчилари ва футбол таҳлилчиларининг хулосалари:
1000 та гол — тарихда ҳеч ким етмаган чўққи: Замонавий футболда расмий ўйинларда 1000 та гол уриш деярли ақлга сиғмас кўрсаткич ҳисобланади; Роналдунинг буни очиқ мақсад қилиб қўйиши унинг жисмоний формаси ва мотивацияси ҳали ҳам 25 ёшли атлетникидек эканини кўрсатади;
Жорже Жезуш эффекти: Жезуш ҳужумкор, динамик ва интизомли футбол тарафдори сифатида машҳур; у Саудия Арабистонида ва Европа клубларида юлдуз ҳужумчиларнинг голли салоҳиятини максимал даражада очиб беришни қойиллатган; бу Роналдунинг термадаги самарадорлигини янада оширади;
Миллатлар лигасидаги Португалия қудрати: Португалия таркиби ҳозирда истеъдодлар бўйича жаҳоннинг энг кучли учлигидан жой олади; Жезуш бошчилигидаги бундай юлдузли таркиб Роналдуни вазиятлар билан мунтазам таъминлай олади;
Танқидчиларни сукут сақлашга мажбур қилиш одати: Ҳар сафар ёши ёки фаолиятини тугатиши ҳақида гап-сўзлар кўпайганда, Роналду майдонда навбатдаги хет-триклари ва ҳал қилувчи голлари билан жавоб бериб келган; 41 ёшдаги бу шижоат унинг ҳақиқий феномен эканининг исботидир.
Криштиану Роналду ўз сўзлари билан яна бир бор исботладики, унинг учун ёш шунчаки рақам, асосий ҳаракатлантирувчи куч эса янги тарих яратишдир.
Сизнингча, 41 ёшли Криштиану Роналду фаолияти якунлангунига қадар 1000 та расмий гол уришга улгура оладими? Жорже Жезуш бошчилигидаги Португалия термаси Миллатлар лигаси кубогини боши узра кўтара олишига ишонасизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол қиролининг янги амбицияларига бағишланган ушбу шов-шувли мақолани барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…