«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жорже Жезуш Уелсга қарши ўйинда Криштиану Роналдуни асосий таркибда майдонга туширишини тасдиқлади.
- Мураббийнинг таъкидлашича, Роналду Португалиянинг тимсоли ва унинг майдонда бўлиши стадионга 11 баравар кўп мухлис жалб қилади.
- Жезуш Роналду тезда 1-2 та гол уриб, баҳсни ҳал қилса, уни чарчашдан асраш учун вақтлироқ захирага олишни режалаштирмоқда.
Португалия миллий терма жамоаси бошқарувини қўлга олган тажрибали мутахассис Жорже Жезуш Уэлсга қарши бўлажак муҳим ўйин олдидан матбуот анжуманида журналистлар билан очиқ ва жуда шов-шувли мулоқот ўтказди. Таниқли Record нашри тарқатган маълумотга кўра, матбуот ходимлари янги устоздан 41 ёшли сардор Криштиану Роналдунинг мазкур учрашувни тўлиқ 90 дақиқа ўтказиш-ўтказмаслиги ва жисмоний ҳолати ҳақида сўрашган.
Бунга жавобан Жезуш Роналдунинг феноменал глобал таъсирини аниқ мисол билан тушунтириб, тактик режасини ошкора айтди: «Кришнинг ўйнашга тайёр ёки тайёр эмаслиги борасида хавотирингизни пайқадим. Криш — Португалиянинг тимсоли. Бу унга ҳар бир ўйинда тўлиқ майдонга тушиш кафолатини бермайди, аммо тушунишингиз учун бир ҳаётий мисол келтираман: биз «Ан-Наср» билан Ҳонгконгда у иштирок этмаган ўйин ўтказдик — стадионга бор-йўғи 5 минг киши келди. У ўйнаган баҳсга эса нақ 55 минг киши йиғилди! У Уэлсга қарши баҳсда албатта ўйнайди ва умид қиламанки, тезроқ 1-2 та гол уради. Шундагина уни эртароқ алмаштириб, дам беришим мумкин бўлади».
Мураббийнинг бу самимий ва айни пайтда ўта прагматик баёноти Роналду нафақат майдондаги натижа, балки жаҳон футболидаги мислсиз аудиторияни жалб қилувчи мутлақ куч эканини яна бир бор исботлади. Хўш, Жезушнинг бу режаси Уэлсга қарши баҳсда қанчалик иш беради, Криштиану дастлабки дақиқалардаёқ дубль қайд этиб 1000 талик гол довонига янада яқинлаша оладими ва мураббий юлдуз форвардни қайси дақиқада захирага олади?
«50 минглик фарқ, Жезуш режаси ва голли умид»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси
Жорже Жезушнинг Record нашрида эълон қилинган интервьюсидан энг муҳим тезислар:
«Роналду — Португалия рамзи»: Мураббий Криштианунинг миллий жамоа ва бутун мамлакат учун рамзий тимсол эканини алоҳида қайд этди;
Ҳонгконг феномени ва стадион аншлаги: Жезуш Роналдусиз ўйинга 5 минг, у қатнашган баҳсга эса 55 минг ишқибоз тушганини мисол қилиб, унинг глобал аудиториясини кўрсатиб берди;
Уэлсга қарши майдонга тушиши аниқ: Сардор бўлажак учрашувда албатта майдонда саф тортади;
«Тезроқ 1-2 та гол урсин» тактикаси: Мураббий Роналду баҳс тақдирини эртароқ ҳал қилиб, 1 ёки 2 та тўп киритишини кутмоқда;
Эрта алмаштириш режаси: Агар португалиялик форвард тезкор голлар урса, Жезуш уни жароҳатлардан асраш ва кучларини тежаш учун вақтлироқ захирага олади.
Роналду эффекти ва Жезушнинг тактикаси: Мураббий баёнотининг қиёсий кўрсаткичлари
Жорже Жезуш келтирган мисоллар ва Уэлсга қарши белгиланган режа таҳлили:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Роналдусиз ҳолат
Роналду майдонда бўлган ҳолат
Ҳонгконг стадионидаги ташриф
5 000 нафар томошабин
55 000 нафар томошабин (11 баравар кўп)
Жамоадаги психологик роль
Оддий таркиб ҳаракати
Миллат рамзи ва тўлиқ аншлаг кафолати
Уэлсга қарши ўйин формати
Захирада қолдириш хавфи
Асосий таркибда майдонга тушиш қарори
Мураббий қўйган вазифа
Тактик синовлар ўтказиш
Тезкор 1-2 та гол уриб, баҳсни ҳал қилиш
Алмаштириш муддати
Одатий режали ротация
Голлар урилгач, кучларни асраш учун эрта алмаштириш
Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Жезушнинг очиқлиги жамоа учун энг тўғри қарор?
Спорт шарҳловчилари ва португалиялик футбол таҳлилчиларининг хулосалари:
Медиа босимини оқилона зарарсизлантириш: Жорже Жезуш матбуотдаги «Роналду асосий таркибга лойиқми ёки йўқми?» деган баҳсларни Ҳонгконг мисоли орқали бир зумда тўхтатиб қўйди; жаҳон миқёсидаги молиявий ва маркетинг манфаатлари Роналдунинг ҳар доим майдонда бўлишини талаб қилишини очиқ тан олди;
Ветеран юлдуз энергиясини бошқариш: 41 ёшли футболчидан бутун 90 дақиқа давомида тўлиқ прессинг кутиш қийин; Жезушнинг уни «тезроқ гол урса, вақтлироқ алмаштираман» қабилидаги стратегияси Роналдунинг самарадорлигини максимал даражага чиқариб, уни чарчаб қолишдан ҳимоя қилади;
1000-гол пойгаси учун яшил чироқ: Мураббийнинг сардорга 1-2 та гол уришни топшириши Роналдунинг тарихий марра сари юришини жамоа тизими тўлиқ қўллаб-қувватлашидан далолат беради;
Кийиниш хонасидаги ҳалол муҳит: Жезушнинг бундай самимий қараши Роналдуга ҳам, захирадаги ёш ҳужумчиларга ҳам аниқ сигнал бўлади: жамоа манфаати ва натижа биринчи ўринда туради.
Жорже Жезушнинг ушбу усталик билан билдирган муносабати Португалия термасидаги юлдузли мувозанатни сақлаб қолган ҳолда Уэлс билан ўйинда мутлақ ғалаба қозонишга замин яратмоқда.
Сизнингча, Криштиану Роналду Уэлсга қарши баҳснинг биринчи бўлимидаёқ 1 ёки 2 та гол уриб, эртароқ дам олишга кета оладими? Жорже Жезушнинг 5 минг ва 55 минг томошабин ҳақидаги мисолига қандай баҳо берасиз? Шахсий тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда португал футболининг парда орти очилган ушбу эксклюзив репортажини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…