«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди

·24·Спорт
«У майдонда бўлиши шарт!»: Жорже Жезуш Уэлсга қарши баҳс олдидан режасини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жорже Жезуш Уелсга қарши ўйинда Криштиану Роналдуни асосий таркибда майдонга туширишини тасдиқлади.
  • Мураббийнинг таъкидлашича, Роналду Португалиянинг тимсоли ва унинг майдонда бўлиши стадионга 11 баравар кўп мухлис жалб қилади.
  • Жезуш Роналду тезда 1-2 та гол уриб, баҳсни ҳал қилса, уни чарчашдан асраш учун вақтлироқ захирага олишни режалаштирмоқда.

Португалия миллий терма жамоаси бошқарувини қўлга олган тажрибали мутахассис Жорже Жезуш Уэлсга қарши бўлажак муҳим ўйин олдидан матбуот анжуманида журналистлар билан очиқ ва жуда шов-шувли мулоқот ўтказди. Таниқли Record нашри тарқатган маълумотга кўра, матбуот ходимлари янги устоздан 41 ёшли сардор Криштиану Роналдунинг мазкур учрашувни тўлиқ 90 дақиқа ўтказиш-ўтказмаслиги ва жисмоний ҳолати ҳақида сўрашган.

Бунга жавобан Жезуш Роналдунинг феноменал глобал таъсирини аниқ мисол билан тушунтириб, тактик режасини ошкора айтди: «Кришнинг ўйнашга тайёр ёки тайёр эмаслиги борасида хавотирингизни пайқадим. Криш — Португалиянинг тимсоли. Бу унга ҳар бир ўйинда тўлиқ майдонга тушиш кафолатини бермайди, аммо тушунишингиз учун бир ҳаётий мисол келтираман: биз «Ан-Наср» билан Ҳонгконгда у иштирок этмаган ўйин ўтказдик — стадионга бор-йўғи 5 минг киши келди. У ўйнаган баҳсга эса нақ 55 минг киши йиғилди! У Уэлсга қарши баҳсда албатта ўйнайди ва умид қиламанки, тезроқ 1-2 та гол уради. Шундагина уни эртароқ алмаштириб, дам беришим мумкин бўлади».

Мураббийнинг бу самимий ва айни пайтда ўта прагматик баёноти Роналду нафақат майдондаги натижа, балки жаҳон футболидаги мислсиз аудиторияни жалб қилувчи мутлақ куч эканини яна бир бор исботлади. Хўш, Жезушнинг бу режаси Уэлсга қарши баҳсда қанчалик иш беради, Криштиану дастлабки дақиқалардаёқ дубль қайд этиб 1000 талик гол довонига янада яқинлаша оладими ва мураббий юлдуз форвардни қайси дақиқада захирага олади?

«50 минглик фарқ, Жезуш режаси ва голли умид»: Баёнотнинг 5 та асосий нуқтаси

Жорже Жезушнинг Record нашрида эълон қилинган интервьюсидан энг муҳим тезислар:

  • «Роналду — Португалия рамзи»: Мураббий Криштианунинг миллий жамоа ва бутун мамлакат учун рамзий тимсол эканини алоҳида қайд этди;

  • Ҳонгконг феномени ва стадион аншлаги: Жезуш Роналдусиз ўйинга 5 минг, у қатнашган баҳсга эса 55 минг ишқибоз тушганини мисол қилиб, унинг глобал аудиториясини кўрсатиб берди;

  • Уэлсга қарши майдонга тушиши аниқ: Сардор бўлажак учрашувда албатта майдонда саф тортади;

  • «Тезроқ 1-2 та гол урсин» тактикаси: Мураббий Роналду баҳс тақдирини эртароқ ҳал қилиб, 1 ёки 2 та тўп киритишини кутмоқда;

  • Эрта алмаштириш режаси: Агар португалиялик форвард тезкор голлар урса, Жезуш уни жароҳатлардан асраш ва кучларини тежаш учун вақтлироқ захирага олади.

Роналду эффекти ва Жезушнинг тактикаси: Мураббий баёнотининг қиёсий кўрсаткичлари

Жорже Жезуш келтирган мисоллар ва Уэлсга қарши белгиланган режа таҳлили:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Роналдусиз ҳолат

Роналду майдонда бўлган ҳолат

Ҳонгконг стадионидаги ташриф

5 000 нафар томошабин

55 000 нафар томошабин (11 баравар кўп)

Жамоадаги психологик роль

Оддий таркиб ҳаракати

Миллат рамзи ва тўлиқ аншлаг кафолати

Уэлсга қарши ўйин формати

Захирада қолдириш хавфи

Асосий таркибда майдонга тушиш қарори

Мураббий қўйган вазифа

Тактик синовлар ўтказиш

Тезкор 1-2 та гол уриб, баҳсни ҳал қилиш

Алмаштириш муддати

Одатий режали ротация

Голлар урилгач, кучларни асраш учун эрта алмаштириш

Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Жезушнинг очиқлиги жамоа учун энг тўғри қарор?

Спорт шарҳловчилари ва португалиялик футбол таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Медиа босимини оқилона зарарсизлантириш: Жорже Жезуш матбуотдаги «Роналду асосий таркибга лойиқми ёки йўқми?» деган баҳсларни Ҳонгконг мисоли орқали бир зумда тўхтатиб қўйди; жаҳон миқёсидаги молиявий ва маркетинг манфаатлари Роналдунинг ҳар доим майдонда бўлишини талаб қилишини очиқ тан олди;

  • Ветеран юлдуз энергиясини бошқариш: 41 ёшли футболчидан бутун 90 дақиқа давомида тўлиқ прессинг кутиш қийин; Жезушнинг уни «тезроқ гол урса, вақтлироқ алмаштираман» қабилидаги стратегияси Роналдунинг самарадорлигини максимал даражага чиқариб, уни чарчаб қолишдан ҳимоя қилади;

  • 1000-гол пойгаси учун яшил чироқ: Мураббийнинг сардорга 1-2 та гол уришни топшириши Роналдунинг тарихий марра сари юришини жамоа тизими тўлиқ қўллаб-қувватлашидан далолат беради;

  • Кийиниш хонасидаги ҳалол муҳит: Жезушнинг бундай самимий қараши Роналдуга ҳам, захирадаги ёш ҳужумчиларга ҳам аниқ сигнал бўлади: жамоа манфаати ва натижа биринчи ўринда туради.

Жорже Жезушнинг ушбу усталик билан билдирган муносабати Португалия термасидаги юлдузли мувозанатни сақлаб қолган ҳолда Уэлс билан ўйинда мутлақ ғалаба қозонишга замин яратмоқда.

Сизнингча, Криштиану Роналду Уэлсга қарши баҳснинг биринчи бўлимидаёқ 1 ёки 2 та гол уриб, эртароқ дам олишга кета оладими? Жорже Жезушнинг 5 минг ва 55 минг томошабин ҳақидаги мисолига қандай баҳо берасиз? Шахсий тахмин ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда португал футболининг парда орти очилган ушбу эксклюзив репортажини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Жорже ЖезушКриштиану РоналдуУэлсАн-Наср
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқлади«1000 та гол ёки Миллатлар лигаси кубоги»: Криштиан Роналду бош мақсадларини очиқладиБугун 06:08Португалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келдиПортугалияда янги давр бошланди: Роналду учун таниш мураббий келди10 июл 20:51Жорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтдиЖорже Жезуш Португалияда нимани ўзгартиради? У асосий муаммони очиқ айтди11 июл 12:33ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкин19 июн 22:32Жорже Жезуш Саудия Пролига мавсумининг энг яхши мураббийи деб топилдиЖорже Жезуш Саудия Пролига мавсумининг энг яхши мураббийи деб топилди23 май 12:06«Навбат бизники!»: Ламин Ямал ЕЧЛ финали ҳақида гапирди - "қасос режаси"ни очиқлади«Навбат бизники!»: Ламин Ямал ЕЧЛ финали ҳақида гапирди - "қасос режаси"ни очиқладиБугун 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?