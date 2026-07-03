Олимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исиди

·0·Дунё
Олимлар хавотирда: дунё океанида ҳарорат рекорд даражада исиди

Дунё океанидаги сув ҳарорати яна тарихий рекордни янгилади. Мутахассислар фикрича, бу нафақат навбатдаги иқлим рекорди, балки глобал исиш жараёнлари янада кучайиб бораётганининг муҳим белгиларидан бири ҳисобланади.

Copernicus Marine Service маълумотларига кўра, жорий йил июнь ойида дунё океани юзасининг ўртача ҳарорати 21,0 даражага етди. Бу кўрсаткич 2023 ва 2024 йилларнинг шу даврида қайд этилган аввалги рекордлардан ҳам юқори бўлди.

Мутахассислар энг юқори ҳароратлар Тинч океанининг тропик ва субтропик ҳудудлари, Чили ва Калифорния қирғоқлари атрофи, Шимолий Атлантиканинг субтропик қисми ҳамда Европа ғарби соҳилларида кузатилганини маълум қилди.

Ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг дастлабки олти ойида дунё океанининг ўртача ҳарорати 20,94 даражани ташкил этиб, кузатувлар тарихидаги иккинчи энг юқори натижа сифатида қайд этилди.

Ўрта Ер денгизида ҳам вазият диққатга сазовор. Январь–июнь ойларида сувнинг ўртача ҳарорати 18,07 даражага етди. Июнь ойида эса денгиз юзаси 24,3 даражагача қизиб, кўп йиллик кузатувлардаги энг юқори кўрсаткич қайд этилди.

Олимлар ҳисоб-китобларига кўра, йил бошидан бери иссиқлик тўлқинлари дунё океани юзасининг қарийб 82 фоизига таъсир ўтказган. Шу боис океанлардаги ўзгаришларни доимий ва юқори аниқликда кузатиб бориш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мутахассислар бу жараённинг асосий омилларидан бири сифатида Эл-Ниньо иқлим ҳодисасини кўрсатмоқда. У Тинч океанининг марказий ва шарқий қисмида сув ҳароратининг меъёрдан ортиқ исиши билан характерланади ҳамда бутун дунёда об-ҳаво тизимига таъсир кўрсатади.

Океанологларнинг таъкидлашича, океан Ердаги ортиқча иссиқлик энергиясининг асосий қисмини ўзига ютади. Шу сабабли сув ҳароратидаги ҳар қандай кескин ўзгариш глобал иқлимда кечаётган жараёнларнинг муҳим кўрсаткичи ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Бугун, 02:46Венесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиВенесуэлада 8 кун вайроналар остида қолган эркак тирик топилдиКеча, 22:10Зеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЗеленский ва Залужний ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиКеча, 22:00Венесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиВенесуэлада вайроналар остидан гўзаллик танлови ғолибасининг жасади топилдиКеча, 21:2628 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатди28 бармоқ ва 30 тирноқ: ноёб мушук Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 21:076 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?6 миллион асаларини сақлаб қолган инсон ҳақида нималар маълум?Кеча, 20:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди