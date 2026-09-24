Олимлар микросхемалар каби фотолитография ёрдамида OLED экранлар яратишни ўрганишди

·0·Техно
Олимлар микросхемалар каби фотолитография ёрдамида OLED экранлар яратишни ўрганишди

Швейцариянинг Цюрих Олий техника мактаби (ETH Зурич) олимлари замонавий микросхемалар ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган фотолитография технологияси билан мос келувчи янги турдаги органик ёруғлик тарқатувчи материалларни ишлаб чиқдилар. Ixbt.com маълумотига кўра, бу кашфиёт келажакда тўлдирилган реаллик очколари, камера визорлари, датчиклар ва тиббий жиҳозлар учун ўта кичик ўлчамли ҳамда юқори аниқликдаги OLED-дисплейларни яратиш жараёнини сезиларли даражада соддалаштириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

OLED технологияси кичиклаштириш учун жуда мос келади, чунки унинг органик материаллари жуда кичик ўлчамдаги ёруғлик элементларида ҳам юқори ёрқинликни сақлаб қолади. Бироқ, микроскопик пиксел элементларини юқори аниқликда ясаш ҳозирча мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда. Стандарт фотолитография усули бу мақсад учун унчалик мос эмас, чунки ишлов бериш жараёнида ишлатиладиган эритувчилар ва бошқа кимёвий моддалар нозик органик компонентларга зарар етказиши мумкин.

Янги материал ва унинг ишлаш принципи

Мазкур муаммони ҳал қилиш учун ETH Зурич тадқиқотчилари бир вақтнинг ўзида фоторезист ва ёруғлик тарқатувчи элемент функцияларини бажарувчи ҳамда фотолитографиянинг кимёвий жараёнларига бардош бера оладиган материални таклиф қилишди. Ушбу материал «ядро — қобиқ» тузилишига эга бўлиб, унинг ички қисмида ташқи таъсирлардан ҳимояланган ёруғлик тарқатувчи молекула жойлашган, юзасида эса реакцияга киришишга қодир гуруҳлар мавжуд.

ультрабинафша нурланиш таъсиридан сўнг бу гуруҳлар ўзаро боғланишларни ҳосил қилади ва нурланган участкалар эримайдиган ҳолатга келади. Натижада, ёруғлик тарқатувчи материалдан худди яримўтказгичларни ишлаб чиқаришда қўлланиладиган усулга ўхшаш тарзда микроскопик тузилмаларни шакллантириш имконияти туғилади.

Экспериментал натижалар ва истиқболлар

Олимлар ўз технологиясининг имкониятларини ўлчами атиги 300 × 430 мкм бўлган кўп рангли флоресцент тўтиқуш тасвири ёрдамида намойиш этдилар. У 250 × 350 пикселдан, яни 87 500 та алоҳида нуқтадан иборат. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, бу тасвир фотолитография ёрдамида яратилган кўп рангли флоресцент тасвирлар орасида энг юқори аниқликка эга.

Шунга қарамай, ушбу намуна ҳозирча тўлақонли дисплей ҳисобланмайди, чунки унинг пикселлари электр сигнали берилганда тасвирни ўз-ўзидан шакллантирмайди, балки ташқи ёруғлик таъсирида порлайди. Шу билан бирга, мутахассислар ишлаб чиқилган материал электролуминесценция режимида ҳам ишлай олишини кўрсатиб беришди. Бунинг учун улар органик ёруғлик диодлари асосида ўлчами 1 × 2,4 мм бўлган ETH ёруғлик тарқатувчи логотипини яратдилар.

Технологияни тўлақонли дисплейларга татбиқ этиш учун кейинги босқичда ёруғлик элементларининг ўлчамларини янада кичиклаштириш ҳамда алоҳида микроскопик пикселларни мустақил равишда бошқара оладиган электроникани яратиш талаб этилади. Ушбу вазифалар ҳал этилгандагина уни амалда қўллаш мумкин бўлади.

Қайд этилишича, мазкур ишланманинг қўлланиш доираси фақат экранлар билан чекланиб қолмайди. Бошқариладиган микроскопик ёруғлик манбаларини биологик ва тиббий тадқиқотлар, микроскопия ҳамда сенсорлар учун тўғридан-тўғри чипнинг ўзига жойлаштириш мумкин. Масалан, бундай элементлар алоҳида ҳужайраларни ёритиш ёки нерв ҳужайраларига нур ёрдамида таъсир кўрсатиш мақсадида ишлатилиши мумкин.

OLEDФотолитографияТехнологияДисплейИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олдиiQOO 16 смартфони 10 000 нит ёрқинликдаги илк Samsung M16 экранини олди14 сентябр 15:53Samsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайдиSamsung уч йиллик танаффусдан сўнг Galaxy S27 флагманлари экранини тубдан янгилайди13 сентябр 14:28TCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфонTCL P80 Ultra: илк NXТПAPEР OLED экранли ва бир ойлик кутиш режимидаги смартфон3 сентябр 21:27Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқдаGalaxy S26 Ultra экранидаги қизил доғ муаммоси сақланиб қолмоқда31 август 09:52OLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топдиOLED экранлар инқилоби: Олимлар ранглар тиниқлигини лазер даражасига етказиш йўлини топди22 июн 06:59Elon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтдиElon Musk сунъий интеллект инсониятдан ўзиб кетиш муддатини айтдиКеча 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди