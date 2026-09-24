Саудия Арабистонидаги оловли старт: Кўрфаз кубоги драматик баҳслар билан бошланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Форс Кўрфази миллатлари кубоги Саудия Арабистонида бошланди ва «А» гуруҳининг 1-тур учрашувлари шиддатли ўтди.
- Мезбон Саудия Арабистони Кувайтни 1:0 ҳисобида мағлуб этди, бунда кувайтлик Ал Ҳақаннинг автоголи ҳал қилувчи бўлди.
- Ироқ ва Ўмон ўртасидаги баҳс 1:1 ҳисобида дуранг билан якунланди, унда «Пахтакор» легионерлари Заид Таҳсин ва Айман Ҳусайн Ироқ терма жамоаси сафида майдонга тушиб, Ҳусайн голли узатмани амалга оширди.
Яқин Шарқ футболи ихлосмандлари интиқлик билан кутган нуфузли ва муросасиз мусобақа — Форс Кўрфази миллатлари кубоги (Gulf Cup) Саудия Арабистони яшил майдонларида расман старт олди. 23 сентябрь куни бўлиб ўтган «А» гуруҳининг 1-тур беллашувлари шиддатли қарама-қаршиликлар, кутилмаган автогол ва ўзбек футболи мухлислари учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган воқеликлар билан ёдда қолди. Мусобақа мезбони Саудия Арабистони терма жамоаси Кувайтга қарши кечган ўта оғир ва асабий тўқнашувда 73-дақиқада кувайтлик Ал Ҳақаннинг ўз дарвозасига киритиб қўйган автоголи эвазига 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, гуруҳ пешқадамига айланди.
Гуруҳнинг иккинчи марказий учрашувида эса Ироқ ҳамда Ўмон терма жамоалари 1:1 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекди. Ўйиннинг 6-дақиқасидаёқ Қосимнинг киритган голига 67-дақиқада Ар Раваҳи жавоб қайтарди. Ушбу учрашувнинг энг диққатга сазовор жиҳати — Тошкентнинг «Пахтакор» клуби легионерлари бўлган марказий ҳимоячи Заид Таҳсин ҳамда юлдуз ҳужумчи Айман Ҳусайн Ироқ миллий терма жамоаси сафида асосий таркибда майдонга тушишди; қолаверса, айнан Айман Ҳусайн жамоасининг ягона голига ажойиб ассистентлик қилиб, ўз маҳоратини намойиш этди. Маълумот учун, икки гуруҳдан иборат мазкур йирик мусобақанинг «B» квартетидан БАА, Қатар, Яман ҳамда турнирнинг амалдаги чемпиони Баҳрайн жой олган.
Хўш, Саудия Арабистони ўз уйида чемпионликни илиб кета оладими, «Пахтакор» юлдузлари бошчилигидаги Ироқ кубокни қайтариб олишга қодирми ва Баҳрайн ўз титулини ҳимоя қила биладими?
«Автогол драмаси, Айманнинг ассисти ва амалдаги чемпион»: 1-турнинг 5 та асосий нуқтаси
Кўрфаз кубогининг очилиш баҳсларидан энг муҳим факт ва натижалар:
Мезбонлардан минимал ғалаба: Саудия Арабистони Кувайтни 1:0 ҳисобида мағлуб этди; 73-дақиқада Ал Ҳақан ўз дарвозасини ишғол қилиб қўйди;
«Пахтакор» юлдузлари асосий таркибда: Ироқ сафида Заид Таҳсин ва Айман Ҳусайн илк дақиқалардан ҳаракат қилиб, жамоанинг асосий ўзагини ташкил этди;
Айман Ҳусайннинг голли узатмаси: Тошкент клуби форварди 6-дақиқада Қосимнинг голига ассистентлик қилиб, учрашув қаҳрамонларидан бирига айланди;
Ироқ ва Ўмон муросаси: Шиддатли кечган баҳсда Ўмон вакили Ар Раваҳи 67-дақиқада ҳисобни тенглаштириб, очколарни бўлиб берди (1:1);
«B» гуруҳи ва амалдаги чемпион Баҳрайн: Мусобақанинг амалдаги ғолиби Баҳрайн ҳисобланади; улар «B» гуруҳида БАА, Қатар ва Яман билан баҳс олиб боради.
Кўрфаз кубоги-2026: «А» гуруҳи 1-тур статистикаси ва турнир таркиби таққоси
Очилиш баҳсларининг тўлиқ протоколи ва гуруҳлар конфигурацияси:
Учрашув ва гуруҳ
Ҳисоб ва қайд этилган натижа
Гол муаллифлари ва воқеалар ривожи
Турнир жадвалидаги ҳолат
Саудия Арабистони — Кувайт
1 : 0
Ал Ҳақан (73, автогол) — Кувайт ҳимояси кутилмаганда панд берди
Саудия Арабистони — 3 очко (Пешқадам)
Ироқ — Ўмон
1 : 1
Қосим (6) — Ассистент: Айман Ҳусайн («Пахтакор»)
Ар Раваҳи (67)
Ироқ — 1 очко, Ўмон — 1 очко
Кувайт
0 очко
Дарвозасига урилган автогол қимматга тушди
«А» гуруҳи аутсайдери
«B» гуруҳи жамоалари
—
БАА, Қатар, Баҳрайн (амалдаги чемпион), Яман
Ушбу гуруҳ баҳслари кутилмоқда
Футбол экспертизаси ва таҳлил: Нега Кўрфаз кубоги Ўзбекистон мухлислари учун ҳам қизиқ?
Спорт шарҳловчилари ва осиёлик футбол таҳлилчиларининг хулосалари:
«Пахтакор» ва Ўзбекистон Суперлигаси юзи: Заид Таҳсин ва Айман Ҳусайннинг Ироқ миллий термаси асосий таркибида тўп суриши ва голларга ҳисса қўшиши ўзбек чемпионатига келган легионерларнинг юқори халқаро савиясидан далолат беради; Айманнинг юқори спорт формаси «шерлар»нинг ички ва қитъа миқёсидаги ўйинлари учун ҳам муҳим кафолатдир;
Саудиянинг оғир старти ва прагматизм: Мезбон Саудия Арабистони Кувайтни фақат автогол эвазига енга олди; бу жамоанинг ҳужум чизиғида ҳали муаммолар борлигини, бироқ 3 очкони олиб, стратегик жиҳатдан плей-офф йўлини анча осонлаштирганини кўрсатади;
«B» гуруҳидаги «ажал квартети»: Амалдаги чемпион Баҳрайн ҳамда Осиё гранди Қатар, шунингдек кучли БАА ўртасидаги тўқнашувлар Кўрфаз кубогининг ярим финал даражасини максимал тарзда кўтариб беради;
Ироқнинг турнирдаги имкониятлари: Гарчи илк турда дуранг қайд этилган бўлса-да, Ироқ ҳужумкор салоҳияти ва жисмоний устунлиги билан чемпионликка асосий даъвогарлардан бири бўлиб қолаверади; келгуси турда уларнинг Саудияга қарши ўйини гуруҳ тақдирини ҳал қилади.
Саудия Арабистонидаги Кўрфаз кубоги дастлабки турданоқ шиддатли интригаларни бошлаб берди ва навбатдаги учрашувлар янада қайноқ кечиши шубҳасиз.
Сизнингча, Саудия Арабистонида ўтаётган ушбу Кўрфаз кубогида қайси терма жамоа бош совринга эга чиқади? «Пахтакор» ҳужумчиси Айман Ҳусайн турнир тўпурари бўла оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Осиё футболидаги ушбу қизиқарли таҳлилни барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…