Усик «сўнгги рақси» олдидан фаолиятини якунлашининг асл сабабини айтди
Александр Усик профессионал боксдаги фаолиятини якунлаш қарорининг асосий сабаби танасининг чарчагани, шунингдек, оиласи ва фарзандлари борлиги эканини айтди. Икки вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони бу ҳақда «Нев Ёрк Тимес» нашрига берган интервюсида гапирди. Усикнинг рингдаги хайрлашув жанги жорий йилнинг охирига режалаштирилган ва уни ташкил этиш бўйича музокаралар давом этмоқда.
Икки вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Александр Усик профессионал боксдаги фаолиятини якунлаш қарори ортида турган асосий омиллар ҳақида самимий фикр билдирди.
Украиналик афсонавий боксчи ўзининг ушбу қарори ва спортдаги кейинги режалари билан «New York Times» нашрига берган интервьюсида ўртоқлашди.
«Танам чарчади, оилам ва фарзандларим бор»
Усик боксда узоқ йиллар давомида олиб борилган машаққатли меҳнат ва унинг организмига етказган таъсири ҳақида гапириб, Фьюрининг қарорларини мисол қилиб келтирди:
«Нега фаолиятимни якунлаяпман? Буни аниқ айта олмайман. Мана, Тайсон Фьюри бор — у бир фаолиятимни тугатаман дейди, кейин яна қайтиб келади. Яна якунлайман дейди, яна рингга чиқади...
Биз спортда жуда кўп вақт ўтказамиз, шунинг учун «мен учун ҳаммаси тугади» деб кесиб айтиш жуда мушкул. Бироқ шунча йил тинимсиз меҳнат қилганингдан кейин тананг чарчашни бошлайди. Менда ҳам худди шундай ҳолат. Мен темирдан ясалмаганман, бошқа сайёрадан келган жонзот ҳам эмасман. Энг муҳими — менинг оилам ва фарзандларим бор», — деди украиналик чемпион.
«Сўнгги рақс» ва Деонтей Уайлдер варианти
Эслатиб ўтамиз, Александр Усикнинг рингдаги «Сўнгги рақси» жорий йилнинг охирига режалаштирилган.
Ҳозирда украиналик боксчининг жамоаси ушбу хайрлашув жангини ташкил этиш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Бокс оламидаги манбалар ва мутахассисларнинг таъкидлашича, Усикнинг эҳтимолий ва энг жозибадор рақиби сифатида америкалик собиқ жаҳон чемпиони Деонтей Уайлдер кўрилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…