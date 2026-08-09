Усик «сўнгги рақси» олдидан фаолиятини якунлашининг асл сабабини айтди

·59·Спорт
Усик «сўнгги рақси» олдидан фаолиятини якунлашининг асл сабабини айтди
Қисқача

Александр Усик профессионал боксдаги фаолиятини якунлаш қарорининг асосий сабаби танасининг чарчагани, шунингдек, оиласи ва фарзандлари борлиги эканини айтди. Икки вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони бу ҳақда «Нев Ёрк Тимес» нашрига берган интервюсида гапирди. Усикнинг рингдаги хайрлашув жанги жорий йилнинг охирига режалаштирилган ва уни ташкил этиш бўйича музокаралар давом этмоқда.

Икки вазн тоифасида собиқ мутлақ жаҳон чемпиони Александр Усик профессионал боксдаги фаолиятини якунлаш қарори ортида турган асосий омиллар ҳақида самимий фикр билдирди.

Украиналик афсонавий боксчи ўзининг ушбу қарори ва спортдаги кейинги режалари билан «New York Times» нашрига берган интервьюсида ўртоқлашди.

«Танам чарчади, оилам ва фарзандларим бор»

Усик боксда узоқ йиллар давомида олиб борилган машаққатли меҳнат ва унинг организмига етказган таъсири ҳақида гапириб, Фьюрининг қарорларини мисол қилиб келтирди:

«Нега фаолиятимни якунлаяпман? Буни аниқ айта олмайман. Мана, Тайсон Фьюри бор — у бир фаолиятимни тугатаман дейди, кейин яна қайтиб келади. Яна якунлайман дейди, яна рингга чиқади...

Биз спортда жуда кўп вақт ўтказамиз, шунинг учун «мен учун ҳаммаси тугади» деб кесиб айтиш жуда мушкул. Бироқ шунча йил тинимсиз меҳнат қилганингдан кейин тананг чарчашни бошлайди. Менда ҳам худди шундай ҳолат. Мен темирдан ясалмаганман, бошқа сайёрадан келган жонзот ҳам эмасман. Энг муҳими — менинг оилам ва фарзандларим бор», — деди украиналик чемпион.

«Сўнгги рақс» ва Деонтей Уайлдер варианти

Эслатиб ўтамиз, Александр Усикнинг рингдаги «Сўнгги рақси» жорий йилнинг охирига режалаштирилган.

Ҳозирда украиналик боксчининг жамоаси ушбу хайрлашув жангини ташкил этиш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Бокс оламидаги манбалар ва мутахассисларнинг таъкидлашича, Усикнинг эҳтимолий ва энг жозибадор рақиби сифатида америкалик собиқ жаҳон чемпиони Деонтей Уайлдер кўрилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Александр УсикТайсон ФьюриДеонтей УайлдерЗе Нью-Йорк ТаймсТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)