OpenAI хавфсизлик сабабли Astra лойиҳасини вақтинча тўхтатди

·38·Техно
OpenAI хавфсизлик сабабли Astra лойиҳасини вақтинча тўхтатди
Қисқача

OpenAI киберхавфсизликдаги хавф юқори чегарадан ошиб кетиши мумкинлигидан хавотирланиб, Astra моделини ишлаб чиқишни вақтинча тўхтатди. 7-август куни қабул қилинган қарор компаниянинг ички Препареднесс Фрамеворк тизими талабларига асосланган бўлиб, Astra агентли дастурлаш ва киберхавфсизлик йўналишида "Критикал" даражасига яқинлашгани аниқланган.

OpenAI сунъий интеллект хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ўзининг янги Astra моделини ишлаб чиқиш жараёнини вақтинча тўхтатди. ixbt.com маълумотига кўра, компания мутахассислари ушбу тизим киберхавфсизлик соҳасида олдиндан белгиланган энг юқори хавф чегарасидан ўтиб кетиши мумкинлигидан хавотир билдирган ва шу сабабли ички синовларни муайян муддатга секинлаштирган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, жорий йилнинг 7-август куни қабул қилинган бу қарор OpenAI компаниясининг ички Препареднесс Фрамеворк хавфни баҳолаш тизими талабларига асосланади. Ҳали оммага тақдим этилмаган Astra модели агентли дастурлаш ва киберхавфсизлик йўналишида сезиларли даражада кучайгани аниқланган. Мутахассислар моделнинг имкониятлари кутилмаган даражада кенгайиб кетганини қайд этишган.

Киберхавфсизликдаги "Критикал" чегараси

Компаниянинг ички таснифига кўра, "Критикал" даражаси сунъий интеллектнинг инсон ёрдамисиз мустақил равишда ишлай олиш салоҳиятини англатади. Бундай даражадаги моделлар номаълум заифликлар учун ишлайдиган эксплойтлар яратиши ёки юқори даражадаги вазифа асосида ҳимояланган реал тизимларга тўғридан-тўғри киберҳужумларни уюштириш потенциалига эга бўлиши мумкин. Аввалги авлод моделлари, жумладан GPT-5.6-Сол бундан пастроқ бўлган "Ҳигҳ" даражасида баҳоланган эди.

Ахиос нашрининг хабар беришича, Astra устидаги ишлар қўшимча ҳимоя механизмлари жорий этилгунга қадар вақтинча музлатилган. Ҳозирча моделнинг қачон чиқарилиши ёки умуман тақдим этилиши номъалумлигича қолмоқда. OpenAI аниқ тест натижалари ва топшириқлар тўпламини ошкор қилмаган бўлса-да, синовлар давом этишини таъкидламоқда.

Агентли тизимлар учун янги талаблар

Замонавий сунъий интеллект тизимлари нафақат код ёза олиши ёки хатоликларни тушунтириб бериши, балки реал воситалар билан ишлаганда қандай ҳаракат қилишини текшириш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Хавф одатда заифликни қидириш, эксплойт ёзиш ва тизимларга кириш жараёнлари ўзаро бирлашганда юзага келади. Шу боисдан OpenAI нафақат моделнинг ўзига, балки уни яратиш ва амалда қўллаш жараёнларига ҳам қатъий хавфсизлик талабларини татбиқ этмоқда.

Мазкур ҳолат ҳали бозорга чиқарилмаган сунъий интеллект технологияларини яратишда хавфсизлик омили қанчалик ҳал қилувчи аҳамият касб этишининг яққол мисоли бўлди. Гарчи мавжуд маълумотлар Astra ҳақиқатан ҳам "Критикал" чегарасига етганини мустақил равишда тасдиқлаш учун етарли бўлмаса-да, OpenAI бундай эҳтимолни истисно эта олмагани учун олдини олиш чораларини кўрмоқда. Компания хавфсизлик чораларини кучайтиргандан сўнггина кейинги қадамларни белгилаб олади.

OpenAIAstraСуний интеллектКиберхавфсизликТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиЯпония бозорида GeForce RTX 3080 Ти видеокартаси савдоси қайта бошландиБугун, 05:21Креиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиКреиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиБугун, 04:28Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди