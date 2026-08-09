Тоттенхем ва Хетафе ўйини: Тонали иштирокидаги жанжал
Тоттенхем ва Хетафе ўртасидаги ўртоқлик учрашуви Сандро Тонали ва Марио Мартин ўртасидаги жанжал билан ёдда қолди. Қаттиқ курашдан сўнг Тонали рақибини бир неча бор туртиб юборди, шундан кейин бошқа футболчилар аралашиб, вазиятни тинчлантиришди. Баҳс 1:1 ҳисобида якунланди: 66-дақиқада Алберто Риско Хетафени олдинга олиб чиқди, тўрт дақиқадан сўнг эса Конор Галлагҳер Тоттенхем учун гол урди.
Goal.com хабар беришича, Тоттенхем ва Хетафе жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви кескин вазиятлар ва майдондаги тўқнашувлар билан ёдда қолди. Беллашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган бўлса-да, асосий эътибор италян ярим ҳимоячисининг ғазаби ва юзага келган жанжалга қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида икки жамоа вакиллари ўртасида ҳиссиётлар юқори бўлди. Хусусан, Сандро Тонали ва испаниялик ярим ҳимоячи Марио Мартин ўртасидаги вазият кескин тус олди. Қаттиқ курашдан сўнг италиялик футболчи ўзини тута олмай, рақибини бир неча бор туртиб юборди ва жаҳл билан муносабат билдирди.
Мазкур воқеа дарҳол майдонда кичик муштлашувга айланиб кетишига оз қолди. Вазийт янада жиддий тус олишининг олдини олиш учун ҳар икки жамоанинг бошқа футболчилари зудлик билан аралашиб, ўйинчиларни тинчлантиришга мажбур бўлишди. Ўртоқлик мақомидаги баҳсда бундай тажовузкорлик кўпчиликда хавотир уйғотди.
Майдондаги воқеалар ривожиЎйиннинг спорт қисмига тўхталадиган бўлсак, майдонда тенг кураш кечди. Гарчи Тоттенхем учрашув давомида устунликка эришиб, ўйинни назорат қилган бўлса-да, Хетафе жамоаси интизомли ҳимоя ва дарвозабонининг ишончли ўйини эвазига рақибга қаршилик кўрсатди.
Ҳисоб 66-дақиқада очилди. Хетафе футболчиси Алберто Риско рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўз жамоасини олдинга олиб чиқди. Бироқиспанияликларнинг хурсандчилиги узоққа чўмади.
Ўтказиб юборилган голдан атиги тўрт дақиқа ўтиб, Тоттенхем тезкор жавоб қайтарди. Конор Галлагҳер томонидан киритилган гол эвазига инглиз клуби мувозанатни тиклади ва ўйин якунига қадар ҳисоб ўзгармади.
Шунга қарамай, учрашувнинг асосий муҳокама марказида Сандро Тоналининг асабий ҳаракатлари қолди. Мавсумолди тайёргарлик доирасидаги бундай баҳслар жамоаларнинг жисмоний ҳолатини синабгина қолмай, футболчиларнинг руҳий бардошини ҳам кўрсатиб берди.
…