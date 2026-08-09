Тоттенхем ва Хетафе ўйини: Тонали иштирокидаги жанжал

·59·Спорт
Тоттенхем ва Хетафе ўйини: Тонали иштирокидаги жанжал
Қисқача

Тоттенхем ва Хетафе ўртасидаги ўртоқлик учрашуви Сандро Тонали ва Марио Мартин ўртасидаги жанжал билан ёдда қолди. Қаттиқ курашдан сўнг Тонали рақибини бир неча бор туртиб юборди, шундан кейин бошқа футболчилар аралашиб, вазиятни тинчлантиришди. Баҳс 1:1 ҳисобида якунланди: 66-дақиқада Алберто Риско Хетафени олдинга олиб чиқди, тўрт дақиқадан сўнг эса Конор Галлагҳер Тоттенхем учун гол урди.

Goal.com хабар беришича, Тоттенхем ва Хетафе жамоалари ўртасидаги ўртоқлик учрашуви кескин вазиятлар ва майдондаги тўқнашувлар билан ёдда қолди. Беллашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланган бўлса-да, асосий эътибор италян ярим ҳимоячисининг ғазаби ва юзага келган жанжалга қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида икки жамоа вакиллари ўртасида ҳиссиётлар юқори бўлди. Хусусан, Сандро Тонали ва испаниялик ярим ҳимоячи Марио Мартин ўртасидаги вазият кескин тус олди. Қаттиқ курашдан сўнг италиялик футболчи ўзини тута олмай, рақибини бир неча бор туртиб юборди ва жаҳл билан муносабат билдирди.

Мазкур воқеа дарҳол майдонда кичик муштлашувга айланиб кетишига оз қолди. Вазийт янада жиддий тус олишининг олдини олиш учун ҳар икки жамоанинг бошқа футболчилари зудлик билан аралашиб, ўйинчиларни тинчлантиришга мажбур бўлишди. Ўртоқлик мақомидаги баҳсда бундай тажовузкорлик кўпчиликда хавотир уйғотди.

Майдондаги воқеалар ривожи

Ўйиннинг спорт қисмига тўхталадиган бўлсак, майдонда тенг кураш кечди. Гарчи Тоттенхем учрашув давомида устунликка эришиб, ўйинни назорат қилган бўлса-да, Хетафе жамоаси интизомли ҳимоя ва дарвозабонининг ишончли ўйини эвазига рақибга қаршилик кўрсатди.

Ҳисоб 66-дақиқада очилди. Хетафе футболчиси Алберто Риско рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўз жамоасини олдинга олиб чиқди. Бироқиспанияликларнинг хурсандчилиги узоққа чўмади.

Ўтказиб юборилган голдан атиги тўрт дақиқа ўтиб, Тоттенхем тезкор жавоб қайтарди. Конор Галлагҳер томонидан киритилган гол эвазига инглиз клуби мувозанатни тиклади ва ўйин якунига қадар ҳисоб ўзгармади.

Шунга қарамай, учрашувнинг асосий муҳокама марказида Сандро Тоналининг асабий ҳаракатлари қолди. Мавсумолди тайёргарлик доирасидаги бундай баҳслар жамоаларнинг жисмоний ҳолатини синабгина қолмай, футболчиларнинг руҳий бардошини ҳам кўрсатиб берди.

ТоттенхемХетафеСандро ТоналиФутболЎртоқлик учрашуви
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)