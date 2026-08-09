Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилди

·91·Жамият
Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилди
Қисқача

Ўзбекистон Марказий банкига 2026 йилнинг ИИ чораги якунлари бўйича банклар фаолиятига оид жами 11 331 та мурожаат ва шикоят келиб тушган. Фаол мижозлар сонига нисбатан шикоятлар улушини акс эттирувчи индексда АВО Банк 4,42, БҲМ 2,78 ва МКБанк 2,69 кўрсаткич билан энг юқори натижаларни қайд этган. Марказий банк ушбу индекс банкларнинг молиявий барқарорлиги ёки ишончлилигини баҳоламаслигини таъкидлади.

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йилнинг II чораги якунлари бўйича тижорат банклари фаолияти юзасидан келиб тушган мурожаатлар таҳлилини тақдим этди. Ҳисобот даврида мегулятор манзилига тўғридан-тўғри ва бошқа давлат органлари орқали банклар фаолиятига оид жами 11 331 та мурожаат ва шикоят келиб тушган.

Мурожаатларни холис баҳолаш ва банкларнинг реал ҳолатини кўрсатиш мақсадида Марказий банк махсус индексни (фаол мижозлар сонига нисбатан келиб тушган шикоятлар улуши) ҳисоблаб чиқди.

Аҳоли энг кўп шикоят қилган топ-3 банк

Индекс кўрсаткичларига кўра, мижозлар эътирозлари ва шикоятлари улуши энг юқори бўлган банклар учлиги қуйидагича кўриниш олди:

  1. АВО Банк — 4,42

  2. БҲМ — 2,78

  3. МКБанк — 2,69

Марказий банк эслатмаси: «Ушбу индекс банкнинг молиявий барқарорлиги ёки ишончлилиги баҳоси эмас. У фақатгина банкнинг фаол мижозлари сонига нисбатан келиб тушган шикоятларнинг фоиз ва улуш кўрсаткичини акс эттиради», — дейилади регулятор хабарида.

Сифатни ошириш ва тизимли муаммоларни ҳал қилиш талаб этилди

Марказий банк тижорат банклари раҳбариятига келиб тушаётган мурожаатларнинг келиб чиқиш сабабларини чуқур таҳлил қилиб чиқишни тавсия этди.

Шунингдек, такрорий шикоятларга сабаб бўлаётган тизимли камчиликларни зудлик билан бартараф этиш, мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш ҳамда банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш бўйича тегишли топшириқ ва тавсиялар берилди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ўзбекистон Марказий банкиAVO BankMKBankTelegram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиБугун, 18:32Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиЎзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиБугун, 17:59Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Бугун, 16:173 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилдиБугун, 15:56Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Бугун, 12:50Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Бугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди