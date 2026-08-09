Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилди
Ўзбекистон Марказий банкига 2026 йилнинг ИИ чораги якунлари бўйича банклар фаолиятига оид жами 11 331 та мурожаат ва шикоят келиб тушган. Фаол мижозлар сонига нисбатан шикоятлар улушини акс эттирувчи индексда АВО Банк 4,42, БҲМ 2,78 ва МКБанк 2,69 кўрсаткич билан энг юқори натижаларни қайд этган. Марказий банк ушбу индекс банкларнинг молиявий барқарорлиги ёки ишончлилигини баҳоламаслигини таъкидлади.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йилнинг II чораги якунлари бўйича тижорат банклари фаолияти юзасидан келиб тушган мурожаатлар таҳлилини тақдим этди. Ҳисобот даврида мегулятор манзилига тўғридан-тўғри ва бошқа давлат органлари орқали банклар фаолиятига оид жами 11 331 та мурожаат ва шикоят келиб тушган.
Мурожаатларни холис баҳолаш ва банкларнинг реал ҳолатини кўрсатиш мақсадида Марказий банк махсус индексни (фаол мижозлар сонига нисбатан келиб тушган шикоятлар улуши) ҳисоблаб чиқди.
Аҳоли энг кўп шикоят қилган топ-3 банк
Индекс кўрсаткичларига кўра, мижозлар эътирозлари ва шикоятлари улуши энг юқори бўлган банклар учлиги қуйидагича кўриниш олди:
АВО Банк — 4,42
БҲМ — 2,78
МКБанк — 2,69
Марказий банк эслатмаси: «Ушбу индекс банкнинг молиявий барқарорлиги ёки ишончлилиги баҳоси эмас. У фақатгина банкнинг фаол мижозлари сонига нисбатан келиб тушган шикоятларнинг фоиз ва улуш кўрсаткичини акс эттиради», — дейилади регулятор хабарида.
Сифатни ошириш ва тизимли муаммоларни ҳал қилиш талаб этилди
Марказий банк тижорат банклари раҳбариятига келиб тушаётган мурожаатларнинг келиб чиқиш сабабларини чуқур таҳлил қилиб чиқишни тавсия этди.
Шунингдек, такрорий шикоятларга сабаб бўлаётган тизимли камчиликларни зудлик билан бартараф этиш, мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш ҳамда банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш бўйича тегишли топшириқ ва тавсиялар берилди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…