Ли Трандл замонавий футболда маҳорат кўрсатувчи юлдузларни айтди
Ли Трандл Англия Премер-лигасида мухлисларга ёқадиган ижодкор футболчилар сифатида Раян Шерки, Эберечи Эзе ва Жеремй Докуни алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, замонавий футболда жисмоний тайёргарлик, тактик интизом ва хавфсиз ҳаракатларга урғу берилиши классик 10-рақамли плеймейкерлар ҳамда индивидуал финтларни камайтирмоқда.
Футбол оламида жисмоний тайёргарлик ва тактик интизом устувор бўлиб бораётган бир даврда, майдонда томошабинларни ўзининг ноёб финтлари билан лол қолдирадиган футболчилар камайиб бормоқда. Собиқ ҳужумчи Ли Трандлнинг фикрича, Англия Премер-лигасида бу анъанани сақлаб қолган ва ўз ўйини билан мухлисларни хурсанд қиладиган ижодкорлар ҳамон мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришига кўра, ўз вақтида чиройли финтлари ва томошабоп ўйини билан танилган Ли Трандл ҳозирги замонавий футболдаги ўзгаришлар ва майдонда ўзини эркин тута оладиган маҳорат эгалари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, бугунги кунда футбол ўта ҳисоб-китобли тус олиб, индивидуал ҳаракатлар иккинчи планга тушиб қолмоқда.
Майдондаги асл рассомлар ва йўқолиб бораётган анъанаЖорж Бест, Пол Гаскойн, Роналдинё ёки Неймар каби футболчилар ўз даврида мухлисларни стадионга чорлаган бўлса, бугунги кунда замонавий футбол талаблари туфайли классик 10-рақамли плеймейкерларни учратиш қийинлашди. Ҳатто Бразилия ва Аргентина каби футбол ватани бўлган ҳудудларда ҳам турли финтларга бой маҳорат эгалари кам етишиб чиқмоқда.
Бунга асосий сабаб сифатида ўйин давомидаги тўпни назорат қилиш устуворлиги ва мураббийларнинг хавфсиз ҳаракат қилишни талаб қилишидир. Ўйиндан кейинги барча статистика, жумладан, узатмалар аниқлиги қаттиқ назорат қилиниши футболчйларни таваккал қилишдан қайтармоқда.
Премер-лигадаги шоуменларLivescore.com кўмагида Goal.com нашрига эксклюзив интервю берган Ли Трандл ҳозирги Англия чемпионатида ўзига энг кўп ёқадиган уч нафар футболчини алоҳида таъкидлаб ўтди:
- Раян Шерки — Манчестер Сити сафида ҳаракат қилаётган футболчи ўзининг ўйин услуби билан ўтмишдаги чарм тўп усталарини эслатиб юборади.
- Эберечи Эзе — Арсенал ярим ҳимоячиси рақибларни алдаб ўтишга ва майдонда ўзини эркин намоён этишга интилади.
- Жеремй Доку — Манчестер Сити қанот ҳужумчиси ўзининг тезлиги ва дриблинги билан трибунадагиларни оёққа тургазади.
…