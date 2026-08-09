Ли Трандл замонавий футболда маҳорат кўрсатувчи юлдузларни айтди

·50·Спорт
Ли Трандл замонавий футболда маҳорат кўрсатувчи юлдузларни айтди
Қисқача

Ли Трандл Англия Премер-лигасида мухлисларга ёқадиган ижодкор футболчилар сифатида Раян Шерки, Эберечи Эзе ва Жеремй Докуни алоҳида таъкидлади. Унинг фикрича, замонавий футболда жисмоний тайёргарлик, тактик интизом ва хавфсиз ҳаракатларга урғу берилиши классик 10-рақамли плеймейкерлар ҳамда индивидуал финтларни камайтирмоқда.

Футбол оламида жисмоний тайёргарлик ва тактик интизом устувор бўлиб бораётган бир даврда, майдонда томошабинларни ўзининг ноёб финтлари билан лол қолдирадиган футболчилар камайиб бормоқда. Собиқ ҳужумчи Ли Трандлнинг фикрича, Англия Премер-лигасида бу анъанани сақлаб қолган ва ўз ўйини билан мухлисларни хурсанд қиладиган ижодкорлар ҳамон мавжуд. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришига кўра, ўз вақтида чиройли финтлари ва томошабоп ўйини билан танилган Ли Трандл ҳозирги замонавий футболдаги ўзгаришлар ва майдонда ўзини эркин тута оладиган маҳорат эгалари ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, бугунги кунда футбол ўта ҳисоб-китобли тус олиб, индивидуал ҳаракатлар иккинчи планга тушиб қолмоқда.

Майдондаги асл рассомлар ва йўқолиб бораётган анъана

Жорж Бест, Пол Гаскойн, Роналдинё ёки Неймар каби футболчилар ўз даврида мухлисларни стадионга чорлаган бўлса, бугунги кунда замонавий футбол талаблари туфайли классик 10-рақамли плеймейкерларни учратиш қийинлашди. Ҳатто Бразилия ва Аргентина каби футбол ватани бўлган ҳудудларда ҳам турли финтларга бой маҳорат эгалари кам етишиб чиқмоқда.

Бунга асосий сабаб сифатида ўйин давомидаги тўпни назорат қилиш устуворлиги ва мураббийларнинг хавфсиз ҳаракат қилишни талаб қилишидир. Ўйиндан кейинги барча статистика, жумладан, узатмалар аниқлиги қаттиқ назорат қилиниши футболчйларни таваккал қилишдан қайтармоқда.

Премер-лигадаги шоуменлар

Livescore.com кўмагида Goal.com нашрига эксклюзив интервю берган Ли Трандл ҳозирги Англия чемпионатида ўзига энг кўп ёқадиган уч нафар футболчини алоҳида таъкидлаб ўтди:

  • Раян Шерки — Манчестер Сити сафида ҳаракат қилаётган футболчи ўзининг ўйин услуби билан ўтмишдаги чарм тўп усталарини эслатиб юборади.
  • Эберечи Эзе — Арсенал ярим ҳимоячиси рақибларни алдаб ўтишга ва майдонда ўзини эркин намоён этишга интилади.
  • Жеремй Доку — Манчестер Сити қанот ҳужумчиси ўзининг тезлиги ва дриблинги билан трибунадагиларни оёққа тургазади.
Трандлнинг таъкидлашича, айнан шундай футболчилар ўйинга жозиба бағишлайди ва мухлислар айнан уларнинг ҳаракатларини кўриш учун стадионга ташриф буюришади.

Ли ТрандлПремер-лигаРаян ШеркиЭберечи ЭзеЖеремй Доку
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)