Саккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олди
Филиппиннинг Пуерто-Принсеса шаҳрида балиқчи Кларенс Жей Тамуланинг юзига янги тутилган саккизоёқ ёпишиб, оғзини ҳам тўсиб қўйди. Тамула қарийб бир дақиқа давомида жонзотнинг сўрғичларини ажратишга уринди, бироқ улар янада маҳкам ёпишди. У кичик буюм ёрдамида саккизоёқни юзидан ажратиб, жиддий жароҳатларсиз қутулди. Мазкур воқеа денгиз жонзотлари билан ишлашда эҳтиёткорлик ва хавфсизлик муҳимлигини кўрсатди.
Филиппиннинг Пуэрто-Принсеса шаҳрида содир бўлган ғайриоддий воқеа ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлди. Балиқчи Кларенс Жей Тамула янги тутилган саккизоёқ билан кутилмаганда курашишга мажбур бўлди.
Воқеа вақтида саккизоёқ тўсатдан балиқчининг юзига ёпишиб, ҳатто оғзига ҳам маҳкам жойлашиб олган. Унинг кучли сўрғичлари туфайли Тамула жонзотни юзидан ажратишга уринган сари вазият янада хавфли тус олган.
Тарқалган видеода балиқчи саккизоёқнинг пайпаслагичларини бирма-бир тортиб, ундан қутулишга ҳаракат қилаётгани акс этган. Бироқ ҳар сафар уни ажратишга уриниши тескари натижа бериб, сўрғичлар янада маҳкам ёпишган.
Энг кескин дақиқаларда саккизоёқ балиқчининг оғзини тўсиб қўйган. Шу сабабли оддий балиқ овлаш жараёни бир зумда ҳақиқий курашга айланган.
Қарийб бир дақиқа давом этган олишувдан сўнг Тамула кичик буюм ёрдамида саккизоёқнинг сўрғичларини бўшатишга муваффақ бўлган. Ниҳоят, у жонзотни юзидан ажратиб, воқеадан жиддий жароҳатларсиз қутулиб қолган.
Мазкур ҳолат нафақат интернет фойдаланувчиларини ҳайратга солди, балки денгиз жонзотлари билан ишлашда эҳтиёткорлик ва хавфсизлик қанчалик муҳим эканини ҳам кўрсатди.
…