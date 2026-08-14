Саккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олди

·49·Дунё
Саккизоёқ балиқчининг юзига ёпишиб олди
Қисқача

Филиппиннинг Пуерто-Принсеса шаҳрида балиқчи Кларенс Жей Тамуланинг юзига янги тутилган саккизоёқ ёпишиб, оғзини ҳам тўсиб қўйди. Тамула қарийб бир дақиқа давомида жонзотнинг сўрғичларини ажратишга уринди, бироқ улар янада маҳкам ёпишди. У кичик буюм ёрдамида саккизоёқни юзидан ажратиб, жиддий жароҳатларсиз қутулди. Мазкур воқеа денгиз жонзотлари билан ишлашда эҳтиёткорлик ва хавфсизлик муҳимлигини кўрсатди.

Филиппиннинг Пуэрто-Принсеса шаҳрида содир бўлган ғайриоддий воқеа ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлди. Балиқчи Кларенс Жей Тамула янги тутилган саккизоёқ билан кутилмаганда курашишга мажбур бўлди.

Воқеа вақтида саккизоёқ тўсатдан балиқчининг юзига ёпишиб, ҳатто оғзига ҳам маҳкам жойлашиб олган. Унинг кучли сўрғичлари туфайли Тамула жонзотни юзидан ажратишга уринган сари вазият янада хавфли тус олган.

Тарқалган видеода балиқчи саккизоёқнинг пайпаслагичларини бирма-бир тортиб, ундан қутулишга ҳаракат қилаётгани акс этган. Бироқ ҳар сафар уни ажратишга уриниши тескари натижа бериб, сўрғичлар янада маҳкам ёпишган.

Энг кескин дақиқаларда саккизоёқ балиқчининг оғзини тўсиб қўйган. Шу сабабли оддий балиқ овлаш жараёни бир зумда ҳақиқий курашга айланган.

Қарийб бир дақиқа давом этган олишувдан сўнг Тамула кичик буюм ёрдамида саккизоёқнинг сўрғичларини бўшатишга муваффақ бўлган. Ниҳоят, у жонзотни юзидан ажратиб, воқеадан жиддий жароҳатларсиз қутулиб қолган.

Мазкур ҳолат нафақат интернет фойдаланувчиларини ҳайратга солди, балки денгиз жонзотлари билан ишлашда эҳтиёткорлик ва хавфсизлик қанчалик муҳим эканини ҳам кўрсатди.

ФилиппинПуэрто-ПринсесаКларенс Жей Тамула
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганДНК тести 38 йиллик сирни фош қилди: икки чақалоқ алмашганКеча, 22:27«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқлади«Путиннинг олдига ёлғиз бордим»: Садир Жапаров шов-шувли тафсилотларни очиқладиКеча, 21:49Сулҳ бўладими? Лавров музокаралар ва Россиянинг жавоб чораларини очиқладиСулҳ бўладими? Лавров музокаралар ва Россиянинг жавоб чораларини очиқладиКеча, 21:32Испанияда Қуёш тутилиши ортидан 511 киши шифокорга мурожаат қилдиИспанияда Қуёш тутилиши ортидан 511 киши шифокорга мурожаат қилдиКеча, 21:31Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Роналду махфий тарзда уйланди: никоҳ шартномасида нима бор?Кеча, 21:00Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Оқ уйда кутилмаган истеъфо: Трампнинг «яширин кардинали» нега кетмоқда?Кеча, 19:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди