Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!
Пойтахтимиздаги муҳташам «Олимпия шаҳарчаси» мезбонлик қилган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги қитъа чемпионати расман ўз ниҳоясига етди. Саккиз кунлик муросасиз баҳслар Ўзбекистон терма жамоасининг мутлақ триумфи билан якунланди.
Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизмати хабарига кўра, ҳамюртларимиз чемпионат якунида жами 51 та медаль жамғариб, Осиёда тенгсиз эканликларини яна бир бор исботладилар.
Сўнгги кун ва Омадилло Олимовдан қўш олтин!
Мусобақанинг энг кульминацион ва сўнгги кунида энг оғир вазн тоифасидаги полвонлар шоҳсупа учун кураш олиб боришди.
Ёшлар ўртасидаги +110 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Омадилло Олимов ҳақиқий маҳорат намойиш этиб, силтаб кўтариш ва иккикураш йўналишларида 2 та олтин медални қўлга киритди ва чемпионатга ёрқин нуқта қўйди.
Ўзбекистон терма жамоасининг якуний медаллар ҳисоби
8 кун давомида қитъанинг энг кучли ёш спортчиларига қарши баҳс олиб борган атлетларимиз қуйидагича кўрсаткич қайд этишди:
Ёшлар тоифасида: 7 та олтин, 10 та кумуш, 6 та бронза — Жами: 23 та медаль;
Ўсмирлар тоифасида: 6 та олтин, 8 та кумуш, 14 та бронза — Жами: 28 та медаль.
Умумий ҳисобда ўзбек оғир атлетикаси келажаги бўлган спортчилар ҳисобига 13 та олтин, 18 та кумуш ва 20 та бронза ёзиб қўйилди.
4 та йўналишда умумжамоа ҳисобида Осиёда 1-ўрин!
Мусобақа якунларига кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси барча асосий йўналишларда тенгсиз деб топилди ва 4 та жамоавий тоифада чемпионликни қўлга киритди:
Ёшлар тоифасида умумий очколар жамғариш бўйича — 1-ўрин;
Ёш қизлар тоифасида очколар жамғариш бўйича — 1-ўрин;
Ўсмирлар тоифасида умумий очколар жамғариш бўйича — 1-ўрин;
Ўсмир йигитлар тоифасида очколар жамғариш бўйича — 1-ўрин.
Бундай мислсиз ғалаба ва умумжамоа ҳисобидаги мутлақ етакчилик миллий оғир атлетика мактабимизнинг янги авлоди дунё ареналарида катта ютуқларга тайёр эканидан далолат беради.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…