Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!

·0·Спорт
Тарихий натижа: Ўзбекистон 51 та медаль билан Осиёда тенгсиз бўлди!

Пойтахтимиздаги муҳташам «Олимпия шаҳарчаси» мезбонлик қилган оғир атлетика бўйича ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги қитъа чемпионати расман ўз ниҳоясига етди. Саккиз кунлик муросасиз баҳслар Ўзбекистон терма жамоасининг мутлақ триумфи билан якунланди.

Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизмати хабарига кўра, ҳамюртларимиз чемпионат якунида жами 51 та медаль жамғариб, Осиёда тенгсиз эканликларини яна бир бор исботладилар.

Сўнгги кун ва Омадилло Олимовдан қўш олтин!

Мусобақанинг энг кульминацион ва сўнгги кунида энг оғир вазн тоифасидаги полвонлар шоҳсупа учун кураш олиб боришди.

Ёшлар ўртасидаги +110 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Омадилло Олимов ҳақиқий маҳорат намойиш этиб, силтаб кўтариш ва иккикураш йўналишларида 2 та олтин медални қўлга киритди ва чемпионатга ёрқин нуқта қўйди.

Ўзбекистон терма жамоасининг якуний медаллар ҳисоби

8 кун давомида қитъанинг энг кучли ёш спортчиларига қарши баҳс олиб борган атлетларимиз қуйидагича кўрсаткич қайд этишди:

  • Ёшлар тоифасида: 7 та олтин, 10 та кумуш, 6 та бронза — Жами: 23 та медаль;

  • Ўсмирлар тоифасида: 6 та олтин, 8 та кумуш, 14 та бронза — Жами: 28 та медаль.

Умумий ҳисобда ўзбек оғир атлетикаси келажаги бўлган спортчилар ҳисобига 13 та олтин, 18 та кумуш ва 20 та бронза ёзиб қўйилди.

4 та йўналишда умумжамоа ҳисобида Осиёда 1-ўрин!

Мусобақа якунларига кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси барча асосий йўналишларда тенгсиз деб топилди ва 4 та жамоавий тоифада чемпионликни қўлга киритди:

  1. Ёшлар тоифасида умумий очколар жамғариш бўйича — 1-ўрин;

  2. Ёш қизлар тоифасида очколар жамғариш бўйича — 1-ўрин;

  3. Ўсмирлар тоифасида умумий очколар жамғариш бўйича — 1-ўрин;

  4. Ўсмир йигитлар тоифасида очколар жамғариш бўйича — 1-ўрин.

Бундай мислсиз ғалаба ва умумжамоа ҳисобидаги мутлақ етакчилик миллий оғир атлетика мактабимизнинг янги авлоди дунё ареналарида катта ютуқларга тайёр эканидан далолат беради.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?Кеча, 23:48«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққослади«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққосладиКеча, 23:43Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Кеча, 23:38Ливерпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаЛиверпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаКеча, 23:12Стивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиСтивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиКеча, 21:33Милан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттирадиМилан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттирадиКеча, 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?