Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилди

·0·Авто
Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилди

JLR компаниясининг пойга автомобили асосида яратилган ўта эксклюзив Дефендер Дакар модели расман тақдим этилди ва у оддий йўлларда ҳаракатланиш ҳуқуқини берувчи давлат рақамларига эга бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қувватли суперкар ўтган йилги мусобақанинг янги Стокк тоифасида ғалаба қозонган D7X-Р пойга машинасининг технологияларини ўзида мужассам этган бўлиб, у 626 от кучига эга V8 двигател билан жиҳозланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Дастлаб Монтерей автоҳафталигида концепция сифатида намойиш этилган ушбу автомобил чўл шароитларига мослаштирилган махсус осма (суспенсион) пакети билан жиҳозланган. Унга махсус пружиналар, моторспорт учун мўлжалланган Билстеин Адвансед амортизаторлари ҳамда 20 дюймли форгед ғилдиракларга ўралган улкан 35 дюймли Алл-Терраин шиналари ўрнатилган.

Ралли технологиялари ва янги режимлар

Автомобил ҳайдовчиларга экстремал шароитларда ёрдам берадиган махсус ралли режимларини олган. Улар орасида Дунес (Қум), Гравел (Гравий/Ғиштак) ва экстремал релефларда юмшоқ қўнишни таъминлашга мўлжалланган қизиқарли Фlight (Парвоз) режимлари мавжуд.

Капот остида Дефендер Окта моделидан таниш бўлган 4.4 литрли эгизак турболанган BMW двигателидан фойдаланилган. Ушбу агрегат 626 от кучи ва 553 лб фт момент ишлаб чиқаради. Окта модели экологик меъёрлар сабаб бироз пасайтирилган бўлса-да, Дакар версияси Индивидуал Веҳикле Аппровал орқали сотилиши эвазига ўзининг тўлиқ қувватини сақлаб қолгани тушунилади.

Ташқи кўриниш ва интерер хусусиятлари

Моделнинг ташқи қиёфаси унинг пойга автомобили эканини яққол кўрсатиб туради. Унга томга ўрнатилган ёритиш мосламалари, углерод толали ҳаво кириш тешиклари ва капот, кенгайтирилган ғилдирак аркалари, бақувват лой ҳимоя қатламлари ҳамда анъанавий юкхона эшигидаги захира ғинрак ўрнига ясси қопқоқ ўрнатилган.

Шунингдек, харидорларга 2025-йилги ғолиб дизайнига асосланган беж-фируза ранглар гаммаси тақдим этилади. Автомобил ости қисми эса олддан орқагача ҳимоя қилувчи скидплате пластинкаси билан тўлдирилган.

Интерер тафсилотлари тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, у Окта версиясига қараганда анча содда бўлиши кутилмоқда. Салон тўртта алоҳида пойга ўриндиғи, ихтиёрий равишда пойга камарлари ҳамда орқа қисмида дубулғалар, захира ғилдирак ва борт компрессори учун махсус сақлаш жойлари билан жиҳозланади.

JLR ҳозирча янги Дефендер Дакар нархи ва ишлаб чиқариш ҳажмини эълон қилмади. Бироқ, келаси йил бошида буюртмалар қабул қилина бошланганда, мазкур машина 147 000 фунт стерлинг турадиган Окта моделидан сезиларли даражада қиммат бўлиши аниқ.

ДефендерJLRАвтомобилЯнгиликларЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиГордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиБугун, 00:22Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиНидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиКеча, 23:56Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиPorsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиКеча, 23:30Lamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиLamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиКеча, 23:22McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаMcLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаКеча, 21:27Aston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиAston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиКеча, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди