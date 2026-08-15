Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилди
JLR компаниясининг пойга автомобили асосида яратилган ўта эксклюзив Дефендер Дакар модели расман тақдим этилди ва у оддий йўлларда ҳаракатланиш ҳуқуқини берувчи давлат рақамларига эга бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қувватли суперкар ўтган йилги мусобақанинг янги Стокк тоифасида ғалаба қозонган D7X-Р пойга машинасининг технологияларини ўзида мужассам этган бўлиб, у 626 от кучига эга V8 двигател билан жиҳозланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Дастлаб Монтерей автоҳафталигида концепция сифатида намойиш этилган ушбу автомобил чўл шароитларига мослаштирилган махсус осма (суспенсион) пакети билан жиҳозланган. Унга махсус пружиналар, моторспорт учун мўлжалланган Билстеин Адвансед амортизаторлари ҳамда 20 дюймли форгед ғилдиракларга ўралган улкан 35 дюймли Алл-Терраин шиналари ўрнатилган.
Ралли технологиялари ва янги режимларАвтомобил ҳайдовчиларга экстремал шароитларда ёрдам берадиган махсус ралли режимларини олган. Улар орасида Дунес (Қум), Гравел (Гравий/Ғиштак) ва экстремал релефларда юмшоқ қўнишни таъминлашга мўлжалланган қизиқарли Фlight (Парвоз) режимлари мавжуд.
Капот остида Дефендер Окта моделидан таниш бўлган 4.4 литрли эгизак турболанган BMW двигателидан фойдаланилган. Ушбу агрегат 626 от кучи ва 553 лб фт момент ишлаб чиқаради. Окта модели экологик меъёрлар сабаб бироз пасайтирилган бўлса-да, Дакар версияси Индивидуал Веҳикле Аппровал орқали сотилиши эвазига ўзининг тўлиқ қувватини сақлаб қолгани тушунилади.
Ташқи кўриниш ва интерер хусусиятлариМоделнинг ташқи қиёфаси унинг пойга автомобили эканини яққол кўрсатиб туради. Унга томга ўрнатилган ёритиш мосламалари, углерод толали ҳаво кириш тешиклари ва капот, кенгайтирилган ғилдирак аркалари, бақувват лой ҳимоя қатламлари ҳамда анъанавий юкхона эшигидаги захира ғинрак ўрнига ясси қопқоқ ўрнатилган.
Шунингдек, харидорларга 2025-йилги ғолиб дизайнига асосланган беж-фируза ранглар гаммаси тақдим этилади. Автомобил ости қисми эса олддан орқагача ҳимоя қилувчи скидплате пластинкаси билан тўлдирилган.
Интерер тафсилотлари тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, у Окта версиясига қараганда анча содда бўлиши кутилмоқда. Салон тўртта алоҳида пойга ўриндиғи, ихтиёрий равишда пойга камарлари ҳамда орқа қисмида дубулғалар, захира ғилдирак ва борт компрессори учун махсус сақлаш жойлари билан жиҳозланади.
JLR ҳозирча янги Дефендер Дакар нархи ва ишлаб чиқариш ҳажмини эълон қилмади. Бироқ, келаси йил бошида буюртмалар қабул қилина бошланганда, мазкур машина 147 000 фунт стерлинг турадиган Окта моделидан сезиларли даражада қиммат бўлиши аниқ.
…