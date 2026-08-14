Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?

·1·Спорт
Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?

Профессионал бокснинг супер оғир вазн тоифасида қизиқарли ва шов-шувли қарама-қаршилик юзага келиши мумкин. Россиялик таниқли боксчи, айни дамда WBA Regular чемпионлик камари соҳиби бўлиб турган Мурат Гассиев навбатдаги жанги учун ўзбекистонлик нокаутчи Баҳодир Жалолов номзодини кўриб чиқаётганини очиқлади.

Тажрибали боксчи ўзининг сўнгги интервюсида яқин келажакдаги режалари ва рингда тўқнаш келишни истаётган асосий даъвогарлар рўйхати билан ўртоқлашди.

4 та номзод: Жалолов юлдузлар қаторида

Мурат Гассиев супер оғир вазн дивизионидаги чемпионлик камарини ҳимоя қилиш ёки катта жанг ташкил этиш учун ўзига тўрт нафар кучли рақибни нишон қилиб олганини билдирди:

  • Жаррелл Миллер (АҚШ);

  • Дерек Чисора (Буюк Британия);

  • Агит Кабайел (Германия);

  • Баҳодир Жалолов (Ўзбекистон).

Россиялик чемпионнинг эҳтимолий рақиблари қаторига ҳамюртимизнинг номини қўшиши профессионал бокс оламида Жалоловнинг обрўси ва хавфлилик даражаси юқори баҳоланаётганидан далолат беради.

Рейтинг масаласи ва истиқбол

Гарчи Мурат Гассиев ўзбек «Катта машинаси»га қарши рингга кўтарилиш истагини билдирган бўлса-да, ҳозирча Баҳодир Жалолов WBA (Бутунжаҳон бокс ассоциацияси) рейтингининг кучли 15 талигидан расман жой олмаган.

Шунга қарамай, икки карра Олимпия ва жаҳон чемпиони ҳисобланган Баҳодир Жалоловнинг профессионал рингдаги мағлубиятсиз серияси ва нокаутчилик салоҳияти ушбу тўқнашувга бўлган қизиқишни кескин ошириши мумкин. Агар промоутерлар келишувга эриша олишса, бу жанг йилнинг энг ёрқин бокс оқшомларидан бирига айланиши шубҳасиз.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққослади«Ислам Хабибдан кўпроғига эришди»: Дана Уайт икки буюк чемпионни таққосладиКеча, 23:43Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Конор Макгрегор Махачев – Гэрри жангига қандай прогноз берди?Кеча, 23:38Ливерпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаЛиверпул Париж истеъдодига қизиқмоқда, аммо устувор мақсад бошқаКеча, 23:12Стивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиСтивен Жеррарднинг Астон Вилладаги муваффақиятсизлик сабаблари ошкор бўлдиКеча, 21:33Милан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттирадиМилан ҳимоячиси Захари Атекаме фаолиятини Францияда давом эттирадиКеча, 21:32Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Кеча, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?