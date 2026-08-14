Мурат Гассиев Баҳодир Жалоловни жангга чорлади: Ушбу катта тўқнашув бўладими?
Профессионал бокснинг супер оғир вазн тоифасида қизиқарли ва шов-шувли қарама-қаршилик юзага келиши мумкин. Россиялик таниқли боксчи, айни дамда WBA Regular чемпионлик камари соҳиби бўлиб турган Мурат Гассиев навбатдаги жанги учун ўзбекистонлик нокаутчи Баҳодир Жалолов номзодини кўриб чиқаётганини очиқлади.
Тажрибали боксчи ўзининг сўнгги интервюсида яқин келажакдаги режалари ва рингда тўқнаш келишни истаётган асосий даъвогарлар рўйхати билан ўртоқлашди.
4 та номзод: Жалолов юлдузлар қаторида
Мурат Гассиев супер оғир вазн дивизионидаги чемпионлик камарини ҳимоя қилиш ёки катта жанг ташкил этиш учун ўзига тўрт нафар кучли рақибни нишон қилиб олганини билдирди:
Жаррелл Миллер (АҚШ);
Дерек Чисора (Буюк Британия);
Агит Кабайел (Германия);
Баҳодир Жалолов (Ўзбекистон).
Россиялик чемпионнинг эҳтимолий рақиблари қаторига ҳамюртимизнинг номини қўшиши профессионал бокс оламида Жалоловнинг обрўси ва хавфлилик даражаси юқори баҳоланаётганидан далолат беради.
Рейтинг масаласи ва истиқбол
Гарчи Мурат Гассиев ўзбек «Катта машинаси»га қарши рингга кўтарилиш истагини билдирган бўлса-да, ҳозирча Баҳодир Жалолов WBA (Бутунжаҳон бокс ассоциацияси) рейтингининг кучли 15 талигидан расман жой олмаган.
Шунга қарамай, икки карра Олимпия ва жаҳон чемпиони ҳисобланган Баҳодир Жалоловнинг профессионал рингдаги мағлубиятсиз серияси ва нокаутчилик салоҳияти ушбу тўқнашувга бўлган қизиқишни кескин ошириши мумкин. Агар промоутерлар келишувга эриша олишса, бу жанг йилнинг энг ёрқин бокс оқшомларидан бирига айланиши шубҳасиз.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…