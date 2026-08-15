Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этди

·0·Авто
Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этди

Автомобилсозлик оламида ўзига хос из қолдирган машҳур муҳандис Гордон Муррай ўзининг махсус бўлинмаси орқали янги S1 суперкарини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур чекланган миқдорда ишлаб чиқариладиган ноёб модел ўтган йили намойиш этилган S1 ЛМ автомобилининг янада қулай ва саёҳатга мўлжалланган талагига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Агар олдинги версия Ле-Ман пойгаларида ғолиб чиққан афсонавий F1 GTР моделидан илҳомланган бўлса, бу сафарги янги маҳсулот тўғридан-тўғри 250 мил/соат тезликка эришувчи F1 шоссе автомобилининг муносиб давомчиси сифатида яратилди. Муҳандислар машина ташқи кўринишини бутунлай қайта ишлаб, уни ҳаддан ташқари тажовузкор элементлардан холи қилишди.

Аэродинамика ва ташқи кўринишдаги ўзгаришлар

Янги S1 суперкари юқори босим кучи ўрнига механик илашишга оптималлаштирилган янги кузовга эга бўлди. Автомобил олдинги версиядаги улкан орқа қанот, пойга услубидаги сплиттер ҳамда чуқур ён этаклардан маҳрум қилинди. Бунинг ўрнига юқори тезликда барқарорликни таъминлаш учун орқа қисмда янги фаол аэродинамика тизими ўрнатилди.

Шунингдек, модел махсус кундузги чироқлар билан жиҳозланган янги оптикага эга бўлди. Енгил қотишмали ғилдирак дискларининг дизайни эса Гордон Муррай томонидан 1992-йилда дастлабки F1 лойиҳаси учун кўрсатилган илк эскизлардан илҳомланиб яратилган. Автомобил S1 ЛМга нисбатан 10 миллиметр баландроқ клиренсга эга бўлиб, унинг осма тизими бошқарув аниқлигини йўқотмаган ҳолда юмшоқроқ саёҳатни таъминлаш учун мослаштирилди.

Двигател ва техник хусусиятлар

Техник жиҳатдан ушбу суперкар GMА T50 моделига асосланган бўлиб, ўша машҳур 4,2 литр ҳажмли Косворт V12 двигателидан фойдаланади. 681 от кучига эга ушбу қувват агрегати механик узатмалар қутиси билан биргаликда узоқ масофали саёҳатлар учун кенгроқ момент диапазонига мослаштирилган.

Углерод толали материалдан тайёрланган кузовга қарамай, автомобил Т50'га нисбатан енгилроқ вазнга эга. Интерер қисмида эса ҳайдовчи ва йўловчилар учун учта чарм ўриндиқ, кучайтирилган акустик тизим ҳамда қўшимча шовқиндан ҳимоя қилувчи қатламлар ўрнатилган бўлиб, бу узоқ йўлларда қулайликни таъминлайди.

Ўтган йилги атиги бешта нусхада ишлаб чиқарилган S1 ЛМдан фарқли ўлароқ, янги S1 модели бироз оммабопроқ бўлади. Гордон Муррай Аутомотиве компанияси ушбу эксклюзив суперкардан жами 64 дона ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда.

Гордон МуррайСуперкарGMА S1Косворт V12Авто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиДефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиБугун, 00:29Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиНидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиКеча, 23:56Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиPorsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиКеча, 23:30Lamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиLamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиКеча, 23:22McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаMcLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаКеча, 21:27Aston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиAston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиКеча, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди