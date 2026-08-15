Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этди
Автомобилсозлик оламида ўзига хос из қолдирган машҳур муҳандис Гордон Муррай ўзининг махсус бўлинмаси орқали янги S1 суперкарини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур чекланган миқдорда ишлаб чиқариладиган ноёб модел ўтган йили намойиш этилган S1 ЛМ автомобилининг янада қулай ва саёҳатга мўлжалланган талагига айланди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Агар олдинги версия Ле-Ман пойгаларида ғолиб чиққан афсонавий F1 GTР моделидан илҳомланган бўлса, бу сафарги янги маҳсулот тўғридан-тўғри 250 мил/соат тезликка эришувчи F1 шоссе автомобилининг муносиб давомчиси сифатида яратилди. Муҳандислар машина ташқи кўринишини бутунлай қайта ишлаб, уни ҳаддан ташқари тажовузкор элементлардан холи қилишди.
Аэродинамика ва ташқи кўринишдаги ўзгаришларЯнги S1 суперкари юқори босим кучи ўрнига механик илашишга оптималлаштирилган янги кузовга эга бўлди. Автомобил олдинги версиядаги улкан орқа қанот, пойга услубидаги сплиттер ҳамда чуқур ён этаклардан маҳрум қилинди. Бунинг ўрнига юқори тезликда барқарорликни таъминлаш учун орқа қисмда янги фаол аэродинамика тизими ўрнатилди.
Шунингдек, модел махсус кундузги чироқлар билан жиҳозланган янги оптикага эга бўлди. Енгил қотишмали ғилдирак дискларининг дизайни эса Гордон Муррай томонидан 1992-йилда дастлабки F1 лойиҳаси учун кўрсатилган илк эскизлардан илҳомланиб яратилган. Автомобил S1 ЛМга нисбатан 10 миллиметр баландроқ клиренсга эга бўлиб, унинг осма тизими бошқарув аниқлигини йўқотмаган ҳолда юмшоқроқ саёҳатни таъминлаш учун мослаштирилди.
Двигател ва техник хусусиятларТехник жиҳатдан ушбу суперкар GMА T50 моделига асосланган бўлиб, ўша машҳур 4,2 литр ҳажмли Косворт V12 двигателидан фойдаланади. 681 от кучига эга ушбу қувват агрегати механик узатмалар қутиси билан биргаликда узоқ масофали саёҳатлар учун кенгроқ момент диапазонига мослаштирилган.
Углерод толали материалдан тайёрланган кузовга қарамай, автомобил Т50'га нисбатан енгилроқ вазнга эга. Интерер қисмида эса ҳайдовчи ва йўловчилар учун учта чарм ўриндиқ, кучайтирилган акустик тизим ҳамда қўшимча шовқиндан ҳимоя қилувчи қатламлар ўрнатилган бўлиб, бу узоқ йўлларда қулайликни таъминлайди.
Ўтган йилги атиги бешта нусхада ишлаб чиқарилган S1 ЛМдан фарқли ўлароқ, янги S1 модели бироз оммабопроқ бўлади. Гордон Муррай Аутомотиве компанияси ушбу эксклюзив суперкардан жами 64 дона ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда.
…