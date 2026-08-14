Lenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқда
Lenovo Apple маҳсулотларига рақобат қилиши кутилаётган бюджет тоифасидаги ИдеаПад Вибе ноутбукини ишлаб чиқмоқда. Қурилма юпқа корпусга эга бўлиб, етти хил ёрқин рангда тақдим этилиши кутилмоқда. Ноутбук харидорларга AMD процессорлари ва Qualcomm чип-модуллари асосида таклиф этилади ҳамда кундалик вазифалар, ўқиш ва интернетдан фойдаланиш учун мўлжалланган.
Компютер бозорида Apple маҳсулотларига рақобат туғдириши кутилаётган янги қурилма – ИдеаПад Вибе модели тайёрланмоқда. Windows Латест нашрининг хабар беришича, Lenovo компанияси томонидан ишлаб чиқилаётган ушбу бюджет тоифасидаги ноутбук ўзининг юпқа корпуси ва ранг-баранг дизайни билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги гаджет ўзига хос ташқи кўриниши билан бир қаторда етти хил ёрқин ранг вариантида тақдим этилиши кутилмоқда. Бу эса анъанавий қора ва кулранг тусдаги иш столи қурилмаларидан зериккан фойдаланувчилар учун қизиқарли танлов бўлиши мумкин.
Техник имкониятлар ва унумдорликҲозирча қурилманинг барча техник параметрлари тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, асосий маълумотлар маълум қилинган. Ixbt.com маълумотига кўра, ноутбук харидорларга AMD процессорлари ҳамда Qualcomm чип-модуллари базасида таклиф этилади.
Мутахассисларнинг фикрича, ишлаб чиқарувчи якуний нархни иложи борича паст даражада сақлаб қолиш учун ўта қувватли ва қиммат компонентлардан воз кечган. Шунга қарамай, кундалик вазифалар, ўқиш ва интернетда ишлаш учун бу кўрсаткичлар етарли бўлиши кутилмоқда.
Портлар имконияти ва рақобатТақдим этилган дастлабки тасвирлар қурилманинг нафақат юпқа, балки функсионал жиҳатдан ҳам қулай эканини кўрсатмоқда. Хусусан, уланиш имкониятлари нуқтаи назаридан янги модел ўзининг асосий рақобатчиси ҳисобланган Apple қурилмаларини ортда қолдириши тахмин қилинмоқда.
Модел бир нечта зарур интерфейслар, жумладан, иккита USB-А, иккита USB-C порти, HDMI чиқиши ҳамда хотира карталари учун махсус слот билан жиҳозланади. Бу эса қўшимча ўтиш мосламаларисиз қулай ишлаш имконини беради.
Ҳозирча ушбу ноутбук бозорда қанчалик муваффақият қозониши ва харидорлар эътиборини қанчалик жалб қилиши номаълумлигича қолмоқда. Бироқ унинг нархи ва ранг-баранг дизайни бюджет сегментидаги рақобатни янада кучайтириши аниқ.
…