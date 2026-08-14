Lenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқда

·26·Техно
Lenovo компанияси ёрқин рангли ИдеаПад Вибе ноутбукини тайёрламоқда
Қисқача

Lenovo Apple маҳсулотларига рақобат қилиши кутилаётган бюджет тоифасидаги ИдеаПад Вибе ноутбукини ишлаб чиқмоқда. Қурилма юпқа корпусга эга бўлиб, етти хил ёрқин рангда тақдим этилиши кутилмоқда. Ноутбук харидорларга AMD процессорлари ва Qualcomm чип-модуллари асосида таклиф этилади ҳамда кундалик вазифалар, ўқиш ва интернетдан фойдаланиш учун мўлжалланган.

Компютер бозорида Apple маҳсулотларига рақобат туғдириши кутилаётган янги қурилма – ИдеаПад Вибе модели тайёрланмоқда. Windows Латест нашрининг хабар беришича, Lenovo компанияси томонидан ишлаб чиқилаётган ушбу бюджет тоифасидаги ноутбук ўзининг юпқа корпуси ва ранг-баранг дизайни билан эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги гаджет ўзига хос ташқи кўриниши билан бир қаторда етти хил ёрқин ранг вариантида тақдим этилиши кутилмоқда. Бу эса анъанавий қора ва кулранг тусдаги иш столи қурилмаларидан зериккан фойдаланувчилар учун қизиқарли танлов бўлиши мумкин.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Ҳозирча қурилманинг барча техник параметрлари тўлиқ ошкор этилмаган бўлса-да, асосий маълумотлар маълум қилинган. Ixbt.com маълумотига кўра, ноутбук харидорларга AMD процессорлари ҳамда Qualcomm чип-модуллари базасида таклиф этилади.

Мутахассисларнинг фикрича, ишлаб чиқарувчи якуний нархни иложи борича паст даражада сақлаб қолиш учун ўта қувватли ва қиммат компонентлардан воз кечган. Шунга қарамай, кундалик вазифалар, ўқиш ва интернетда ишлаш учун бу кўрсаткичлар етарли бўлиши кутилмоқда.

Портлар имконияти ва рақобат

Тақдим этилган дастлабки тасвирлар қурилманинг нафақат юпқа, балки функсионал жиҳатдан ҳам қулай эканини кўрсатмоқда. Хусусан, уланиш имкониятлари нуқтаи назаридан янги модел ўзининг асосий рақобатчиси ҳисобланган Apple қурилмаларини ортда қолдириши тахмин қилинмоқда.

Модел бир нечта зарур интерфейслар, жумладан, иккита USB-А, иккита USB-C порти, HDMI чиқиши ҳамда хотира карталари учун махсус слот билан жиҳозланади. Бу эса қўшимча ўтиш мосламаларисиз қулай ишлаш имконини беради.

Ҳозирча ушбу ноутбук бозорда қанчалик муваффақият қозониши ва харидорлар эътиборини қанчалик жалб қилиши номаълумлигича қолмоқда. Бироқ унинг нархи ва ранг-баранг дизайни бюджет сегментидаги рақобатни янада кучайтириши аниқ.

LenovoИдеаПад ВибеНоутбукларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаАҚШ Космик кучлари сунъий йўлдошларни марказдан қочма куч ёрдамида учиришни молиялаштирмоқдаКеча, 20:30Apple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиApple App Storeдан ташқари харидлар учун 15 фоизлик комиссия таклиф қилдиКеча, 19:50Tecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяTecno Пова 8 Pro тақдим этилди: 144 Hz AMOLED ва 6500 мА•ч батареяКеча, 15:57Apple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиApple афсонавий iPhone Х смартфонини эскирган қурилмалар рўйхатига киритдиКеча, 15:25Ўзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиЎзбекистонлик ёш муҳандис дронларга қарши янги тизим яратдиКеча, 15:24Дреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиДреаме ўзининг биринчи Aurora флагман смартфонини тақдим этдиКеча, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди