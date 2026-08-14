Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтарди

·19·Авто
Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтарди
Қисқача

Спйкер узоқ йиллик танаффус ва молиявий қийинчиликлардан сўнг автомобил бозорига қайтиб, C8 суперкарини қайта тиклади. Бренд асосчиси Виктор Мюллер 2025-йил октабр ойида тарихий бренд ҳуқуқларини қайтариб олган, июн ойида эса компаниянинг улкан улуши Володимир Носовга сотилган. Янги C8 Прелиатор ХХВ Коупе 4,0 литрли эгизак турбо V8 двигателга эга бўлиб, 800 от кучи ва 737 лб фт тортиш кучини ҳосил қилади ҳамда соатига 217 милдан ортиқ тезликка эриша олади.

Нидерландиянинг машҳур спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси Спйкет узоқ йиллик танаффус ва молиявий қийинчиликлардан сўнг автомобил бозорига қайтди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг афсонавий C8 суперкарини қайта тиклади ҳамда бундан икки ўн йил муқаддам эълон қилинган D8 Пекинг-то-Парис кроссоверини ниҳоят якунлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Компания бошидан кечирган банкротлик ва узоқ давом этган суд низоларидан сўнг, унинг асосчиси Виктор Мюллер 2025-йил октабр ойида тарихий бренд ҳуқуқларини қайтариб олган эди. Жорий йилнинг июн ойида эса Спйкер компаниясининг улкан улуши келиб чиқиши украиналик бўлган криптовалюта магнати Володимир Носовга сотилди. Ушбу инвестиция бренднинг янги даврдаги илк қадамлари учун молиявий асос бўлиб хизмат қилди.

Янги даврнинг илк автомобили

Бренднинг янги босқичидаги илк модели C8 Прелиатор ХХВ Коупе деб номланди. Ушбу автомобил илк бор 2016-йилги Женева автосалонида намойиш этилган C8 Прелиатор моделининг чуқур такомиллаштирилган версияси ҳисобланади. Янги суперкар компаниянинг ХХ аср бошларидаги авиация соҳасидаги тарихига ҳурмат бажо келтирган ҳолда, самолёт винтини эслатувчи ғилдираклар ва қирувчи самолётларнинг реактив моторини акс эттирувчи орқа чироқлар билан жиҳозланган.

Автомобил Ковентри шаҳридаги пудратчи томонидан йиғилган алюминий космик рамкали шассига асосланган. унинг капоти остида 4,0 литрли эгизак турбо қувватга эга V8 двигател ўрнатилган бўлиб, у 800 от кучи ва 737 лб фт тортиш кучини ҳосил қилади. Мазкур қувват олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ғилдиракларга узатилади. Машина соатига 217 милдан ортиқ тезликка эриша олади, бироқ компания вакилларининг таъкидлашича, асосий эътибор рекорд даражадаги тезликка эмас, балки ҳайдовчининг автомобил билан тўлиқ уйғунлигига қаратилган.

Анъанавий ёндашув ва келажакдаги режалар

C8 Прелиатор ХХВ Коупе интерери рақамли экранлардан деярли ҳоли тарзда яратилган. Ягона рақамли элемент бу – лозим топилгандагина ишлатиладиган проексия дисплейи ҳисобланади. Барча бошқарув элементлари ва ўлчаш мосламалари атайлаб анъанавий механик услубда ишланган. Шунингдек, махсус тугма босилганда барча панеллар, жумладан двигател бўлинмасини очиб берувчи «капалак режими» ҳам назарда тутилган.

Ҳозирги босқичда ушбу эксклюзив моделдан жами 25 дона ишлаб чиқариш режалаштирилган. Нархлар ҳозирча ошкор этилмаган бўлса-да, Спйкер ўз харидорлари сифатида дунёдаги миллиардерлар ва бадавлат автоҳаваскорларни белгилаган. Шу мақсадда бренд ўзининг дебютини АҚШдаги Монтерей автоҳафталиги доирасида ўтказиладиган эксклюзив тадбирда амалга оширди. Суперкардан ташқари, компания GT3 синфидаги чидамлилик пойгаларига қайтишни ва кўп йиллардан буён кутилаётган D8 Пекинг-то-Парис кроссоверини ишлаб чиқаришни якунлашни кўриб чиқмоқда.

СпйкерСуперкарАвтомобилЯнгиликларКроссовер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиДефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиБугун, 00:29Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиГордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиБугун, 00:22Porsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиPorsche мутахассислари 691 от кучига эга ноёб суперкарни тақдим этдиКеча, 23:30Lamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиLamborghini ўзининг энг қувватли Ревуелто СВ гиперкарини намойиш этдиКеча, 23:22McLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаMcLaren механик узатмалар қутисини қайтармоқдаКеча, 21:27Aston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиAston Martin 838 от кучига эга янги Вален гиперкарини намойиш этдиКеча, 21:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди