Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтарди
Спйкер узоқ йиллик танаффус ва молиявий қийинчиликлардан сўнг автомобил бозорига қайтиб, C8 суперкарини қайта тиклади. Бренд асосчиси Виктор Мюллер 2025-йил октабр ойида тарихий бренд ҳуқуқларини қайтариб олган, июн ойида эса компаниянинг улкан улуши Володимир Носовга сотилган. Янги C8 Прелиатор ХХВ Коупе 4,0 литрли эгизак турбо V8 двигателга эга бўлиб, 800 от кучи ва 737 лб фт тортиш кучини ҳосил қилади ҳамда соатига 217 милдан ортиқ тезликка эриша олади.
Нидерландиянинг машҳур спорт автомобиллари ишлаб чиқарувчиси Спйкет узоқ йиллик танаффус ва молиявий қийинчиликлардан сўнг автомобил бозорига қайтди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг афсонавий C8 суперкарини қайта тиклади ҳамда бундан икки ўн йил муқаддам эълон қилинган D8 Пекинг-то-Парис кроссоверини ниҳоят якунлашни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Компания бошидан кечирган банкротлик ва узоқ давом этган суд низоларидан сўнг, унинг асосчиси Виктор Мюллер 2025-йил октабр ойида тарихий бренд ҳуқуқларини қайтариб олган эди. Жорий йилнинг июн ойида эса Спйкер компаниясининг улкан улуши келиб чиқиши украиналик бўлган криптовалюта магнати Володимир Носовга сотилди. Ушбу инвестиция бренднинг янги даврдаги илк қадамлари учун молиявий асос бўлиб хизмат қилди.
Янги даврнинг илк автомобилиБренднинг янги босқичидаги илк модели C8 Прелиатор ХХВ Коупе деб номланди. Ушбу автомобил илк бор 2016-йилги Женева автосалонида намойиш этилган C8 Прелиатор моделининг чуқур такомиллаштирилган версияси ҳисобланади. Янги суперкар компаниянинг ХХ аср бошларидаги авиация соҳасидаги тарихига ҳурмат бажо келтирган ҳолда, самолёт винтини эслатувчи ғилдираклар ва қирувчи самолётларнинг реактив моторини акс эттирувчи орқа чироқлар билан жиҳозланган.
Автомобил Ковентри шаҳридаги пудратчи томонидан йиғилган алюминий космик рамкали шассига асосланган. унинг капоти остида 4,0 литрли эгизак турбо қувватга эга V8 двигател ўрнатилган бўлиб, у 800 от кучи ва 737 лб фт тортиш кучини ҳосил қилади. Мазкур қувват олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ғилдиракларга узатилади. Машина соатига 217 милдан ортиқ тезликка эриша олади, бироқ компания вакилларининг таъкидлашича, асосий эътибор рекорд даражадаги тезликка эмас, балки ҳайдовчининг автомобил билан тўлиқ уйғунлигига қаратилган.
Анъанавий ёндашув ва келажакдаги режаларC8 Прелиатор ХХВ Коупе интерери рақамли экранлардан деярли ҳоли тарзда яратилган. Ягона рақамли элемент бу – лозим топилгандагина ишлатиладиган проексия дисплейи ҳисобланади. Барча бошқарув элементлари ва ўлчаш мосламалари атайлаб анъанавий механик услубда ишланган. Шунингдек, махсус тугма босилганда барча панеллар, жумладан двигател бўлинмасини очиб берувчи «капалак режими» ҳам назарда тутилган.
Ҳозирги босқичда ушбу эксклюзив моделдан жами 25 дона ишлаб чиқариш режалаштирилган. Нархлар ҳозирча ошкор этилмаган бўлса-да, Спйкер ўз харидорлари сифатида дунёдаги миллиардерлар ва бадавлат автоҳаваскорларни белгилаган. Шу мақсадда бренд ўзининг дебютини АҚШдаги Монтерей автоҳафталиги доирасида ўтказиладиган эксклюзив тадбирда амалга оширди. Суперкардан ташқари, компания GT3 синфидаги чидамлилик пойгаларига қайтишни ва кўп йиллардан буён кутилаётган D8 Пекинг-то-Парис кроссоверини ишлаб чиқаришни якунлашни кўриб чиқмоқда.
…