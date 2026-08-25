Аттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланади

·0·Дунё
Аттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланади

АҚШнинг Портленд шаҳридаги кўнгилочар боғда юз берган қўрқинчли воқеадан сўнг икки нафар ўсмир қизга 275 минг доллардан компенсация тўланадиган бўлди.

Ҳодиса 2024 йил 14 июнь куни Oaks Amusement Park боғида содир бўлган. Ўша куни AtmosFEAR аттракционида 28 киши бўлган. Бироқ қурилма кутилмаганда ишдан чиқиб, одамлар билан бирга тепа-паст ҳолатда тўхтаб қолган.

Энг қўрқинчлиси, икки ўсмир қиз қарийб 25 дақиқа давомида боши пастга қараган ҳолда, ердан 30 метр баландликда осилиб турган.

«Ҳамма қўрқиб кетганди»

Ҳодиса вақтида жабрланган қизлардан бири 13, иккинчиси эса 14 ёшда бўлган.

Уларнинг судда айтишича, боши пастга қараган ҳолда узоқ вақт қолиш нафас олишни қийинлаштирган. Бундан ташқари, хавфсизлик мосламалари очилиб кетиши ва юқоридан қулаб тушиш эҳтимоли уларни янада ваҳимага солган.

Қизлардан бири ўша даҳшатли лаҳзаларни эслар экан, аттракциондаги одамларнинг йиғлаётганини кўрганини айтган.

Унинг сўзларига кўра, бир неча дақиқадан кейин айрим йўловчиларнинг кўнгли айниб, қусишни бошлаган.

Қутқарувчиларни кутишга тўғри келган

Воқеанинг яна бир ҳайратланарли жиҳати — боғ ходимларининг бундай фавқулодда ҳолат учун тайёр ҳаракат режаси бўлмагани.

Дастлаб улар нима қилиш кераклигини билиш учун тегишли хизматларга қўнғироқ қилишга мажбур бўлган. Кейин эса ўт ўчирувчилар ва махсус қутқарув ускуналари етиб келишини кутишган.

Натижада боши пастга қараган ҳолда осилиб қолган одамлар учун ҳар бир дақиқа ниҳоятда оғир ўтган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Внуковога қўнган самолёт сири ошкор бўлди: МРБ директори нима учун Москвага келди?Бугун, 22:483400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилди3400 та ўпич изи туширилган машина эгаси жаримага тортилдиБугун, 21:16Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Олимлар денгиз тубида юрадиган акулани топишди (видео)Бугун, 20:52NASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаNASA ноёб телескопни коинотга учиришга тайёрланмоқдаБугун, 20:47Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиҲар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиБугун, 19:46Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Бугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди