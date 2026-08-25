Аттракционда боши пастга осилган қизларга 275 минг доллардан компенсация тўланади
АҚШнинг Портленд шаҳридаги кўнгилочар боғда юз берган қўрқинчли воқеадан сўнг икки нафар ўсмир қизга 275 минг доллардан компенсация тўланадиган бўлди.
Ҳодиса 2024 йил 14 июнь куни Oaks Amusement Park боғида содир бўлган. Ўша куни AtmosFEAR аттракционида 28 киши бўлган. Бироқ қурилма кутилмаганда ишдан чиқиб, одамлар билан бирга тепа-паст ҳолатда тўхтаб қолган.
Энг қўрқинчлиси, икки ўсмир қиз қарийб 25 дақиқа давомида боши пастга қараган ҳолда, ердан 30 метр баландликда осилиб турган.
«Ҳамма қўрқиб кетганди»
Ҳодиса вақтида жабрланган қизлардан бири 13, иккинчиси эса 14 ёшда бўлган.
Уларнинг судда айтишича, боши пастга қараган ҳолда узоқ вақт қолиш нафас олишни қийинлаштирган. Бундан ташқари, хавфсизлик мосламалари очилиб кетиши ва юқоридан қулаб тушиш эҳтимоли уларни янада ваҳимага солган.
Қизлардан бири ўша даҳшатли лаҳзаларни эслар экан, аттракциондаги одамларнинг йиғлаётганини кўрганини айтган.
Унинг сўзларига кўра, бир неча дақиқадан кейин айрим йўловчиларнинг кўнгли айниб, қусишни бошлаган.
Қутқарувчиларни кутишга тўғри келган
Воқеанинг яна бир ҳайратланарли жиҳати — боғ ходимларининг бундай фавқулодда ҳолат учун тайёр ҳаракат режаси бўлмагани.
Дастлаб улар нима қилиш кераклигини билиш учун тегишли хизматларга қўнғироқ қилишга мажбур бўлган. Кейин эса ўт ўчирувчилар ва махсус қутқарув ускуналари етиб келишини кутишган.
Натижада боши пастга қараган ҳолда осилиб қолган одамлар учун ҳар бир дақиқа ниҳоятда оғир ўтган.
…