Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!
Ўзбекистон аралаш жанг санъати ихлосмандларини яна бир қизғин ва муросасиз жанг кечаси кутмоқда. Иқтидорли ММА устаси Муҳиддин Мамажоновнинг навбатдаги жанги санаси ва рақиби расман эълон қилинди.
Ҳамюртимиз 26 сентябрь куни пойтахт Тошкент шаҳри мезбонлик қиладиган нуфузли Mangu 5 турнири доирасида октагонга кўтарилади.
Вазн тоифаси ва рақиб ҳақида: Россиялик хавфли нокаутчи
Бўлажак баҳс ярим ўрта вазн тоифасида бўлиб ўтади. Мамажоновга октагонда Россия вакили, тажрибали ва кучли зарбага эга бўлган Магомед Салиев рақиблик қилади:
Магомед Салиев хавфи: Россиялик жангчи ўзбек мухлисларига бегона эмас. У аввалроқ «Mangu 1» турнири доирасида яна бир ўзбекистонлик спортчи Амирхон Алихўжаевни баҳснинг илк раундидаёқ оғир нокаутга учратиб, мухлислар эътиборига тушган эди;
Мамажоновнинг вазифаси: Муҳиддин учун ушбу тўқнашув нафақат шахсий ғалабалар сонини ошириш, балки хавфли рақиб устидан ишончли ғалаба қозониш орқали ўз вазнидаги етакчилик мақомини мустаҳкамлаш имкониятидир.
Статистика ва рекордлар
Иккала жангчининг профессионал фаолиятидаги рақамлар ҳам баҳснинг шиддатли кечишидан дарак беради:
Муҳиддин Мамажонов: Профессионал ММАда 12 та жанг ўтказган — 9 та ғалаба, 2 та мағлубият ва 1 та дуранг;
Магомед Салиев: Профессионал рингда 17 та жанг ўтказган — 13 та ғалаба ва 4 та мағлубият.
26 сентябрь куни Тошкентдаги октагонда кечадиган ушбу тўқнашув «Mangu 5» жанг оқшомининг энг томошабоп ва кутилган воқеаларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…